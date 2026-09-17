Científicos confirman: el diplodocus también vivió en Europa

En un artículo publicado esta semana en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, científicos anunciaron el hallazgo de la primera evidencia esquelética del dinosaurio Diplodocus fuera de Norteamérica. En el estudio, afirman haber descubierto varias vértebras y huesos en forma de V que datan de hace unos 150 millones de años en un yacimiento del este de España. ¿Cómo terminó uno de los dinosaurios más famosos del mundo dejando rastros fósiles a miles de kilómetros de donde se creía que habitó?

El equipo de la Fundación Dinópolis de Teruel, que estudia el rico yacimiento de fósiles de La Tejería —situado en el municipio de El Castellar—, señaló que este dinosaurio se suma a una lista creciente de saurópodos gigantes hallados en la zona.

Aunque este herbívoro de cuello largo y enorme cola es uno de los dinosaurios más reconocibles del mundo, hasta ahora sus restos fósiles solo se habían encontrado en Norteamérica. El hallazgo en España cambia una idea que durante décadas parecía incuestionable para los especialistas en paleontología.

¿En qué consistió este hallazgo científico?

El artículo publicado el lunes concluyó que la osamenta era “uno de los esqueletos de diplodócido más completos de Europa”.

Se dice que el estudio y análisis sistemáticos de 14 vértebras caudales y varios huesos en forma de V “revelan que puede clasificarse con seguridad como Diplodocus”, uno de los diversos géneros de la familia de dinosaurios saurópodos conocida como diplodócidos.

“Este hallazgo constituye la primera evidencia de Diplodocus fuera de Norteamérica y representa una de las pruebas más sólidas del intercambio de faunas continentales entre Norteamérica y Europa durante el Jurásico Superior”, escribieron los autores.

Aunque el diplodocus es mundialmente conocido —en gran medida gracias a la famosa réplica del esqueleto apodada “Dippy”, que durante años daba la bienvenida a los visitantes del Museo de Historia Natural de Londres—, los investigadores señalaron que “el registro fósil de diplodócidos en Europa es escaso y fragmentario”.

¿Cómo pudieron los dinosaurios cruzar un océano?

En la época de los dinosaurios, los continentes apenas comenzaban a separarse. En las últimas décadas, los científicos han empezado a plantear la hipótesis de que el proto-Atlántico aún contaba con puentes terrestres efímeros, regresiones marinas episódicas u otros medios de paso temporales que, ocasionalmente, permitían a los dinosaurios terrestres recorrer grandes distancias entre los continentes que se alejaban entre sí. La hipótesis invita a imaginar un mundo muy distinto del actual, en el que animales gigantes podían desplazarse entre territorios que hoy están separados por océanos.

Recientes hallazgos de fósiles, especialmente en España y Portugal, cerca de la costa atlántica, han reforzado aún más esta idea. Se trata de vestigios de un puente terrestre que, según se cree, conectaba la península ibérica con lo que hoy es Canadá.

Los autores afirmaron que el hallazgo “constituye una de las pruebas más sólidas de episodios de dispersión e intercambios faunísticos a través del proto-Atlántico Norte durante el periodo comprendido entre el Kimmeridgiense tardío y el Titoniense temprano”, hace aproximadamente 150 millones de años.

Otra ruta conectaba América del Norte con Escandinavia, y una situada mucho más al sur unía lo que hoy es Brasil con Camerún. ¿No resulta sorprendente que los científicos encuentren evidencias de conexiones terrestres entre regiones que hoy parecen tan distantes?