Activista venezolana renunció al Servicio Civil en medio de investigación sobre su título

La activista venezolana Lucy Depablos renunció este miércoles a la Dirección Nacional del Servicio Civil luego de la controversia generada por el alto sueldo que recibía, pese a existir legítimas dudas sobre su cualificación.

Depablos aterrizó en la repartición, dependiente del Ministerio de Hacienda, para ser jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana. Su sueldo era de hasta 5,6 millones de pesos bruto, pero los cuestionamientos surgieron a la hora de revisar si es que tenía o no un título de periodista o afín, imprescindible para dirigir una cartera de comunicaciones.

Durante la misma jornada del miércoles se conoció que Contraloría pidió los antecedentes que permitieran constatar la calidad de experta de la venezolana que hizo campaña en elecciones como el “Rechazo” a la nueva Constitución y la del Presidente José Antonio Kast. Ante el asedio comunicacional y jurídico para determinar la pertinencia de contratar a Depablos, prefirió renunciar.

“Hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, presenté formalmente mi renuncia voluntaria a la Dirección Nacional del Servicio Civil”, dice la carta a la que accedió BioBio Chile. Depablos apuntó a que enfrentó una exposición pública inesperada en el último tiempo, como también que se usó su caso para cuestionar a autoridades como el Presidente Kast.

“Siempre he sido una mujer de convicciones. Nunca he escondido mis ideas ni mi disposición a expresarlas con fuerza y claridad”, reiteró la activista. Según ella, la renuncia fue una decisión difícil, pero necesaria para sí misma.

“Hay algo que también quiero decir desde un lugar muy personal. Nací en Venezuela, pero Chile es el país que me abrió sus puertas”, dijo agradeciendo a la nación que le pagó un sueldo millonario sin siquiera tener la certeza de su calificación profesional.

“Respecto de los requerimientos formulados por la Contraloría, colaboraré con la Dirección Nacional para entregar todos los antecedentes académicos, laborales y profesionales que correspondan”, agregó.

“Me voy con tristeza por las circunstancias, pero también profundamente agradecida por lo vivido”, dijo. “Me quedo con el trabajo realizado, con los proyectos que ayudamos a impulsar, con las conversaciones de pasillo, con los aprendizajes, con las personas que encontré en este camino”, finalizó.