Novela “Terrorismo marxista” de Ignacio Fritz: “El dolor es la leche que debemos beber a diario”

La novela también incorpora el discurso final de Salvador Allende, el himno del Frente Patriótico, un fragmento de un discurso de Pedro Aguirre Cerda y letras de canciones en inglés. Incluso aparece el incendio de la Iglesia de la Compañía ocurrido en pleno siglo XIX. Estos textos e imágenes, creo que también nos muestran que la historia que se vive en la calle está hecha de un material formado por las ilusiones, por los deseos y también por las decepciones que se cuelan en lo cotidiano como una poética callejera y que queda instalada en las generaciones como voces que vuelven una y otra vez sobre nuestras conciencias.

“Terrorismo Marxista” es la última novela del autor Ignacio Fritz publicada por la editorial Vicio Impune a principios del 2023. Fritz es un autor que posee una obra extensa en la que combina géneros desde el terror, el gore hasta la ciencia ficción. ¿Qué podríamos pensar de una novela de Fritz dedicada al atentado contra el dictador”. Ese día todavía lo tengo en la memoria, como los informativos de la TV mostraban lo que querían mostrar y a los días siguientes cómo se desató otra cuota de terror. En “Terrorismo Marxista” Fritz le da otra vuelta a este hecho, y pienso entonces en que la historia se aparece una y otra vez bajo diferentes fórmulas.

Pasaran los años y el gobierno de la Unidad Popular, el Golpe de Estado y la Dictadura seguirán siendo el gran tornado histórico que nos arrastra. Cada generación hará una nueva lectura y saldrán a la luz nuevos hechos, detalles que a otros se les pasaron, otros personajes saldrán a la superficie, matices que darán una nueva lectura. Por derecho propio el famoso atentado contra Pinochet ocupa un lugar destacado en la historia y en la imaginación de generaciones de chilenos.

En “Terrorismo Marxista” Fritz hace una lectura desde la literatura que cultiva, donde se mezclan los tiempos y se altera la línea de la historia. Tendemos a creer que la Historia es una línea recta, pero esta literatura nos habla de que la historia es un camino lleno de baches, con grietas profundas que no van hacia ninguna parte. Un túnel a veces cerrado, a veces abierto a otro tiempo.

Según la portada “Terrorismo marxista” se trata de una “Breve novela díptica sobre el atentado a Pinochet”.

En la primera parte de la novela; denominada Objetividad; dos hermanos; Araya I y Araya II; actúan como agentes de la represión formando parte de la Central de Inteligencia Nacional Cóndor y los vemos torturando a Ron Exodus Sanhueza; un profesor de historia revolucionario y activo miembro de la resistencia, en un Santiago a ratos reconocible. Mientras cumplen su labor los vemos como su personalidad, sus gestos, sus conversaciones están marcadas por el horror del cual forman parte.

En la segunda parte; denominada “Subjetividad” Ron Exodus Sanhueza hace un repaso de su accionar y de los procesos históricos de Chile. Nos habla a los lectores y también al dictador tratando de explicar los sucesos acaecidos, sabiendo que habla desde otra dimensión y que él no es quien creyeron que era los hermanos Araya y que el Dictador no es solo él, sino que representa algo mayor. ¿Un arquetipo? Nos muestra la otra cara de la verdad o quizás una cara que siempre estuvo ahí y no quisimos ver. Nadie se salva. Estamos perdidos. Esta segunda parte está formada por pequeños capítulos o párrafos, 125 para ser más específicos; en los que Sanhueza va explicando su proceder y como fue; de alguna forma; empujado a su destino y también a su pasado. En esta sección; a ratos; la novela se torna informativa y explica algunos procesos históricos políticos como la formación de la Unidad Popular o la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el papel de la oligarquía en la Historia de Chile.

