Novela “Maule” de Trinidad Castro: la infancia rural en Chile

Maule (Editorial De la Lumbre, 2025) de Trinidad Castro (Curicó, 1985) es una novela que evoca la infancia rural en Chile. No es cualquier niñez la que nos presenta, sino una con privilegios, hija de padres empresarios del rubro agrícola y con un bienestar distinto a las otras personas que la rodean.

La obra está construida por múltiples fragmentos donde no se señala el inicio o final de cada recuerdo. Aunque la memoria no es lineal ni completamente confiable, predomina un tono optimista y de gratitud hacia la infancia. Dicha etapa de crecimiento transcurre sin mayores preocupaciones, donde el personaje principal y sus hermanos se dedican al juego y son atendidas por las empleadas domésticas que siempre las mimaron, incluso por sobre los hijos propios.

La narrativa se enfoca en el ensimismamiento del sujeto femenino donde no interactúa con personas diferentes a ella, ya sea por curiosidad o negación. Esto moldea su identidad y visión de mundo. No hay un colectivo y si aparece, la protagonista está lejos y no se involucra: “Luego venían los temporeros y los camiones. Nosotros mirábamos desde el camino cómo llenaban las gamelas que canjeaban por fichas de póker y después las fichas por la paga y una hogaza de pan” (38). Tampoco se observa problematización del sistema laboral en el campo chileno, debido a que, estas situaciones están higienizadas, mientras que la patronal, a través del sistema de pago, ejerce un control económico-material que influye en la sociedad rural.

Parece que optar una voz infantil evita abordar las dimensiones políticas que implica crecer en un entorno con prerrogativas. Es decir, que tenga acceso a un baño con alcantarilla y, en cambio, su amiga de juegos, la inquilina Jessi, dependa de un pozo negro, resalta los contraste y visibiliza las desigualdades, colocando de esta manera en evidencia las contradicciones que el neoliberalismo celebra y justifica.

La obra tiene un enfoque que permite una exploración más personal, de agradecimiento y asombro, pero tampoco hay una mirada crítica de hechos que conforman el pasado, sino más bien, se presume: “Nos recibían como reinas cuando acompañábamos a papá, y nos traían un tazón de plástico con leche tibia y un pan con palta que era distinto al que comían los niños de ahí” (40). No solamente hay una distinción de clase sino también, una situación hedónica donde hay diferenciación y sobresalgo.

La “Ñora” es la empleada de casa que mayor tiempo acompañó a la protagonista, ella fue leal a los patrones y crió a los cuatro hijos hasta que estos se fueron de la casa, o del país. En el relato la narradora la recuerda con añoranza en los años en que estuvo bajo su cuidado, su preocupación y los afectos. Durante aquel tiempo se generó un importante cariño hasta su muerte: “La Ñora se murió en la noche. Estaban sus hijos, estaba mi hermana. Yo seguía lejos” Se observa la imposibilidad de no poder acompañarla en los últimos días, pero también un grado de expiación, mediante la escritura para subsanar, el peso de la culpa al no alcanzar a agradecer lo trabajado hacia ellas.

La escritura sobre la infancia en un tono autoficcional resulta siempre evocador, íntimo y propicio para explorar la memoria y purgar castigos, porque la mayoría de estas literaturas transitan por la edad de oro de la infancia donde hay un intenso vínculo con sus progenitores/cuidadores. Esto sucede en Maule (2025) de Trinidad Castro, la narrativa se presenta como una trama porosa, ya que nos revela un paisaje idílico, aparentemente inocente y lejos de la composición de la sociedad maulina. Sin embargo, tras esta fachada, la autora inadvertidamente refleja una desigualdad profunda en el Chile rural, una realidad que los padres contribuyen a mantener.

Ficha técnica:

Maule

Trinidad Castro Amenábar

88 páginas

Editorial de la Lumbre

2025.