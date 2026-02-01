¿Gymnopédies-Gnossiennes o Longkon-Chilkatungei?

Al escuchar la composición de Erik Satie, se desata inmediata en mi psiquis el piam de Chilkatungei y Longkon, que me contase hace años el ngenpin Martin. Así como Gymnopédies alude a las arcanas danzas espartanas y Gnossiennes a la ngosis, aquel arcano del conocimiento; Chilkatungei encarna al científico que no tolera la intensidad de Longkon mago del clima. Como la música, compuesta por un sonido básico y un silencio básico -el ritmo-, enseñanza del maestro Luis Advis en su opúsculo acerca de arcis y tesis, “Placer y displacer en la obra de arte”… y lo dionisiaco y lo apolíneo de Nietzsche alguien también podría espetar; o Kai kai y Treng tren, o el ying y el yang… Nuestra existencia se compone por puntos y contrapuntos.

Tentados, podríamos estar, cual pingüino nihilista de Herzog y buscar en la montaña blanca a Tánatos para mirarlo a la cara, alcanzando, hora Jung, al fin nuestra propia sombra…En este tiempo, en que el fanatismo aparentemente es aclamado por la oclocracia, y vivenciamos pasos de un nuevo desorden mundial… sigo pensando, cuando jugábamos con mi hija Aielen a Chilkatungei y Longkon, y hacía el sonido de la pifilca, hasta que ella me perseguía para que la dejara leer …y reíamos, como ahora lo hace en mi memoria al escribir.

…Aferrarse al tiempo (masculino), y alegando no tenerlo; siendo displicente con el espacio (femenino), siguiendo a Silvia Rivera Cusicanqui, aparenta ser el encarnamiento de la era; más tengo fe, en que prevalecerá el espíritu orgánico en el mundo: “Velloncito de mi carne/ que en mi entraña yo tejí/ velloncito friolento, duérmete apegado a mí! / La perdiz duerme en el trébol/ escuchándole latir:/ no te turbes por mi aliento, duérmete apegado a mí! / Hierbecita temblorosa/ asombrada de vivir/ no te sueltes de mi pecho/ duérmete apegado a mí! / Yo que todo lo he perdido/ ahora tiemblo hasta al dormir/ No resbales de mi brazo: duérmete apegado a mí!”

Versos por Gabriela Mistral en Ternura, que los profesores ancestrales saben en modo exacto, como me lo declamaron la Sra. Digna Diaz y su marido Don Ñanku Mariano Huichalaf, mientras mateábamos en la nocturnidad… Y es que la ternura, es una forma de resistencia.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.