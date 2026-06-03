“El Danubio” de Claudio Magris: parte de la vida de sus ribereños

Claudio Magris (Trieste, 1939), es un escritor italiano que cuenta con una vasta obra a su haber, la que incluye novelas, ensayos, obras teatrales y, además, reconocido germanista. Este libro apareció en 1986, hace cuarenta años justos; el Danubio, con sus casi 3000 kilómetros, cruza Europa Central, y se asoman a sus aguas habitantes de más de diez países y ciudades, muy diversos entre sí. Más de 3.500 barcos navegan por sus aguas cada año.

Sin ser una novela, es un libro que va narrando una extensa travesía de manera muy atractiva, con digresiones al pasado, al futuro, al presente; con referencias históricas que saltan a través de los mismos siglos en que el Danubio ha marcado su presencia para quienes viven en su cercanía.

Así como los ríos viajan entre riberas, seres vivos, personas, sus aguas pasan a ser parte de la vida y recuerdos de quienes son tocados por sus aguas y así van compartiéndose historias que se acumulan generación tras generación. Ríos y mares han sido marco de muchas culturas; recordemos que nuestro menospreciado Mapocho ha inspirado varias obras literarias y ensayos interesantes de conocer, y más de una vez lo hemos visto desatar su furia sobre la ciudad con una fuerza desconocida.

A lo largo de sus nueve partes o capítulos, este libro nos muestra que gran parte de Europa central está profundamente ligada al discurrir del Danubio que, como todos los ríos, unen y separan, pero agregan una marca de identidad a quienes viven en sus riberas al igual que lo que sucede al interior de los países que cruza.

La presencia viva de un río como parte del cotidiano de vida es una marca y un recuerdo continuo de la vida, nos muestra que todo tiene un inicio y un final (aunque nunca lleguemos a conocerlos), como sucede con nuestras vidas. Imposible no recordar al poeta Jorge Manrique: “Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar a la mar, / que es el morir”.

El primer capítulo está dedicado a esclarecer el origen, el lugar de nacimiento del río, tema que interesó ya al imperio romano y al emperador Tiberio, y aún está en discusión el verdadero origen.

Capítulo a capítulo, desfilan los nibelungos, los hunos, los sucesivos especialistas en ríos, las identidades nacionales, filósofos, científicos, escritores, castillos, la ciudad de Ulm -de gran importancia en este mundo danubiano-, y una gran variedad de personas y personajes a través de los siglos, lo que implica reconocer y sentirse parte de una larga herencia cultural. Herencia que sigue ampliándose en y con las nuevas generaciones, que comparten un mundo que, tal vez, quisiera ser pensado como eterno.

En el capítulo “La Wachau” las páginas dedicadas a los campos de concentración y exterminio, -los Lager- son estremecedoras. Uno de sus subcapítulos está dedicado a Mauthausen, desde donde también se ve el Danubio; Magris cita el libro autobiográfico escrito por Rudolf Höss, poco después de ser condenado a muerte, titulado Comandante en Auschwitz: “Por eso el libro es un monumento, el registro de la barbarie, muy valioso ante los reiterados y abyectos intentos de negarla o por lo menos de atenuarla, velarla” (p. 130).

Este libro comparte características de la novela y del ensayo, en palabras de su autor, quiere ser “una guerra contra el olvido”, donde importa recordar y preservar ese ámbito que guarda aquello relativamente común al continente, donde los aspectos culturales y sociales construyen, a pesar de las diferencias, una cierta identidad reconocible. Escribe como el gran escritor/narrador que es y describe su propio viaje -realizado a partir de una sugerencia de su mujer-, por lo que está impregnado de la vida y la mirada de un creador y de las interpretaciones y reflexiones de quien examina y trata de entender su mundo como un símil del propio río.

Magris describe y nos cuenta en una narración muy teñida de oralidad sus propias visiones e interpretaciones de este río real, pero también lo que han visto muchas otras personas de los más variados ámbitos de la creación. Desde allí, sin duda es también una reflexión profunda, lúcida, iluminadora, de la historia del continente europeo, caracterizada por una multiculturalidad que también ha logrado conformarse como una identidad en movimiento, a pesar de las naturales diferencias nacidas de los distintos lenguajes, la historia, las culturas presentes, las estructuras sociales.

Por otra parte, nunca deja de lado la siempre sorprendente profundidad de la mirada humana, individual y social, construida en colectivo a través de los siglos, sin dejar fuera esa subjetividad inherente a nuestra especie, que enriquece y suma a la observación de lo mismo, pero nunca desde los mismos ángulos o perspectivas.

Cada pueblo, ciudad, monumento, paisaje, va iluminando el pasado desde el presente y generando todo tipo de asociaciones y recuerdos; el reconocimiento a muy diversos creadores, filósofos, emperadores, gobernantes, escritores, todos de muy diversas épocas, ahora iluminados con nuevas luces que permiten a sus lectores descubrir aspectos desconocidos y sorprendentes de seres humanos completamente diversos, pero hermanados por el Danubio, parte de sus aguas y, quizás, afluentes que lo nutren de nuevos sentidos y significados.

Ficha técnica:

Claudio Magris: El Danubio

Editorial Anagrama, Barcelona, 2025, 378 páginas

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