“Tu nombre no es tu nombre”: la hija del chileno a la que le robaron su identidad en Argentina

“Tu nombre no es tu nombre” es el título del libro que reseñamos en estas líneas y cuya lectura estremece, escrito como una crónica periodística, explora temas relacionados memoria, historia y biografía, escrito por el periodista y escritor argentino Federico Bianchini, este libro es fruto de un prolijo trabajo de investigación, en base a sucesos verídicos, relata circunstancias de vida de Claudia Victoria Poblete Hlaczik y el robo de su identidad durante la dictadura argentina.

¿Qué sucedió?

El libro reconstruye el caso de Claudia Poblete, quien creció bajo el nombre de Mercedes Beatriz Landa Moreira, creyendo que era hija del matrimonio formado por un exmilitar y su esposa.

Corre el año dos mil, se inicia un nuevo milenio, cuando el día 7 de febrero, un juez de un tribunal de Buenos Aires, cita a la ciudadana Mercedes Beatriz Landa Moreira, estudiante universitaria de la carrera de Ingeniería en Sistemas, con excelentes calificaciones y una inteligencia que la hace destacar entre sus compañeros para informarle el resultado de un examen de ADN. Tres o cuatro meses antes, en un proceso que el investiga surgió cierta sospecha sobre su legitima identidad y fue citada para pedirle este examen de sangre. Mercedes que no tenía interés alguno en el tema preguntó si podía negarse, prefería no hacerlo. El juez explico que en el caso de existir un delito era ella la única evidencia.

Hasta aquel instante su vida había transcurrido casi sin sobresaltos, de un modo bastante relajado y satisfactorio. Jamás había viajado en un autobús de locomoción colectiva, nunca salía sola por la ciudad, siempre acompañada de sus padres o amigas. No lavaba platos, ni planchaba una prenda de ropa ni hacia nada que pudiera significar un esfuerzo físico. Para Mercedes esto era tan trivial y cotidiano como la lluvia que nos moja cuando salimos de un cine. Desde que tenía recuerdos había residido en un barrio exclusivo de la ciudad, asistía a colegios especiales y era la única hija de un oficial de ejercito y su señora esposa. Palabras como “dictadura”, “derechos humanos” o “proceso judicial” quedaban en la periferia de su lenguaje.

Aquel día siete, de pie ante el juez y sin dar crédito a sus oídos le escucho decir que le revelaría una verdad, la verdad irrefutable que surgía del informe del laboratorio y que establecía en un 99,9999 por ciento de certeza que sus padres -aquellos que decían ser sus padre- no eran sus padres.

Sus legítimos padres eran un ciudadano chileno José Poblete y una joven mujer argentina llamada Gertrudis Hlaczik. Sus padres habían arrestados por los servicios de seguridad y trasladados a un centro de torturas llamado “Garaje Olimpo”, lugar donde se les pierde el rastro. Ella contaba en ese momento con ocho meses de edad, era una bebe. Ella también fue conducida al Garaje Olimpo, donde por ordenes del oficial a cargo fue separada, enviada a su casa y finalmente él y su señora esposa la adoptaron, en estricto rigor la secuestraron. En 1978 cuando contaba solo ocho meses de vida, se hicieron cargo de su educación.

Por tanto, su nombre no era su nombre.

Ella en realidad era Claudia Victoria Poblete Hlaczik.

Algunas consideraciones:

El centro de esta breve crónica es la revelación que el juez hace a Claudia. A partir de ella, el libro entrega algunos antecedentes de la historia de sus padres y expone planes, intenciones y posibilidades frente al conflicto que ella debe enfrentar. Sin embargo, hay una historia que permanece fuera de nuestro alcance: la de Claudia misma.

Su historia personal, su cuerpo, sus ideas y emociones constituyen el ámbito donde continúa ocurriendo algo que desconocemos. Porque Claudia no es solamente la destinataria de una revelación ni el personaje sobre el cual otros han elaborado planes. Es una conciencia particular, una existencia concreta en la que confluyen dos mundos, dos historias y, posiblemente, dos maneras de comprender la realidad.

Como sociedad, este conflicto parece eterno. Las generaciones cambian, las circunstancias se transforman, pero ciertas fracturas permanecen y reaparecen bajo nuevas formas. La historia de los padres de Claudia no pertenece únicamente al pasado: sus consecuencias siguen actuando en su presente y condicionan un futuro que todavía no podemos conocer.

Pero, ¿hasta dónde esa herencia determina a Claudia? ¿Qué ocurre en ella cuando esos dos mundos entran en contacto? ¿Es posible que su conciencia, sus emociones y su propia experiencia permitan algo más que la prolongación del conflicto?

Quizás la interrogante fundamental que plantea el autor sea esta: ¿podrían esos dos mundos verse a sí mismos en Claudia? ¿Podrían reconocerse en ella, descubrir sus propias contradicciones y comprender aquello que hasta ahora los mantiene separados?

No sabemos si ese encuentro será posible. Tal vez Claudia constituya un puente; tal vez sea el lugar donde las diferencias se manifiesten con mayor crudeza. Lo cierto es que su historia no se agota en los antecedentes que el libro nos entrega ni en los planes que otros conciben para ella. En su intimidad continúa desarrollándose una historia que desconocemos.

Y acaso sea precisamente allí donde reside la fuerza de esta breve crónica: en la capacidad de plantear una interrogante que trasciende la historia individual de Claudia y nos enfrenta a una pregunta colectiva. ¿Somos capaces de reconocernos en el otro, incluso cuando su existencia nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas?

El autor no necesita ofrecernos una respuesta definitiva. Basta con dejarnos frente a esa posibilidad, abierta e incierta, para que comprendamos que la historia continúa más allá de lo narrado y que, a veces, lo esencial permanece oculto en aquello que todavía no sabemos ver.

Ficha técnica:

Autor: Federico Bianchini

Género: Crónica periodística / Biografía / Memoria histórica

Ceibo Ediciones

Extensión: 140 páginas

ISBN: 9789563591927

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