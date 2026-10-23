“No hay ninguna llave que Argentina pueda cerrar”: la respuesta de alcalde a exgeneral argentino

En medio de las recientes controversias entre Chile y Argentina por el extremo austral, un nuevo episodio se sumó a las tensiones en torno a la proyección estratégica y antártica de ambos países. El general de brigada en retiro del Ejército argentino Edgar Fernando Calandín, excomandante del Comando Conjunto Antártico, planteó utilizar el suministro de gas como una herramienta para “eliminar” Puerto Williams, ciudad chilena ubicada al sur del canal Beagle.

Sus declaraciones provocaron la respuesta del alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, quien descartó que Argentina tenga la capacidad de interrumpir el abastecimiento energético de la ciudad y recordó que su soberanía está establecida por los acuerdos fronterizos vigentes.

“Puerto Williams no depende del gas argentino. Nuestro abastecimiento es chileno: el gas licuado llega por mar desde Magallanes y se distribuye desde una planta de almacenamiento instalada en la propia comuna. No hay ninguna llave que Argentina pueda cerrar”, afirmó el jefe comunal.

Los dichos de Calandín se produjeron durante una entrevista en el programa El Tablero, de La Fábrica del Podcast, donde analizó la posición de Argentina frente a la Antártica y cuestionó la falta de una estrategia sostenida para fortalecer el papel de Ushuaia como centro logístico, científico y turístico.

En la conversación, el exuniformado reconoció que Chile ha conseguido avanzar con mayor rapidez en el desarrollo de Punta Arenas y Puerto Williams, mientras Argentina, pese a contar con ventajas geográficas que él atribuye a Ushuaia, no ha logrado impulsar una política equivalente.

“Hoy la política antártica argentina no promueve el desarrollo de una ciudad antártica internacional que permita atraer a los 58 países miembros que componen el tratado, y Chile sí lo está trabajando a través de Punta Arenas y el desarrollo de Puerto Williams a una velocidad mucho más rápida y con mayor eficiencia que Ushuaia”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las razones de esa diferencia, Calandín la atribuyó a la voluntad política y afirmó que la ubicación y los recursos de Ushuaia serían superiores a los de Punta Arenas.

Fue entonces cuando planteó utilizar el suministro energético como mecanismo de presión contra la ciudad chilena. “Sobre Puerto Williams, Argentina tiene la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams, cierra el gas”, aseguró.

El excomandante agregó que le parecía “increíble” que Argentina hubiese suministrado gas a Puerto Williams y sostuvo que, de hacerlo, condicionaría esa entrega a la obtención de otras ventajas.

Sin embargo, el alcalde Fernández desmintió la premisa del militar retirado y explicó que el abastecimiento de la ciudad proviene de Magallanes, mediante transporte marítimo y una planta de almacenamiento ubicada en la propia comuna.

El jefe comunal también recordó que Puerto Williams se encuentra en la isla Navarino, territorio chileno cuya delimitación fronteriza quedó establecida mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1984. “No hay nada que negociar ahí”, enfatizó.

Fernández precisó, además, que las declaraciones del exgeneral no representan a la población argentina ni a la comunidad de Ushuaia, con la cual Cabo de Hornos mantiene vínculos históricos.

La controversia se suma a una serie de episodios recientes relacionados con el extremo austral. Durante los últimos meses, declaraciones de autoridades y exuniformados argentinos sobre el estrecho de Magallanes y la proyección territorial hacia el sur han generado cuestionamientos desde Chile.

A ese escenario se agregó el anuncio del restablecimiento de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falklands, suspendida desde 2011, que provocó críticas en Argentina en medio de su disputa de soberanía con el Reino Unido.

En paralelo, el embajador británico en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas y sostuvo reuniones con el Instituto Antártico Chileno (INACH), la Universidad de Magallanes y autoridades regionales. Posteriormente, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió en Londres con su par británico, Ed Miliband, instancia en la que ambos países expresaron su intención de profundizar su asociación estratégica.

En la misma entrevista, Calandín insistió en que Argentina necesita desarrollar capacidades científicas, logísticas e institucionales para fortalecer su posición ante eventuales negociaciones internacionales sobre la Antártica.

El militar retirado sostuvo que el programa antártico argentino presenta problemas de coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa, y criticó que las prioridades políticas estén condicionadas por los ciclos electorales.

“Los políticos nuestros, vamos a decir que tienen estrategias, se los concedo, aunque lo dudo, pero se los concedo”, afirmó, antes de cuestionar que esas estrategias no se traduzcan en acciones sostenidas.

Puerto Williams, capital de la provincia Antártica Chilena, ocupa una posición relevante por su ubicación geográfica y por su creciente proyección logística, científica y turística hacia el continente blanco. Precisamente ese desarrollo fue señalado por Calandín como un factor de competencia para Ushuaia, aunque su propuesta de utilizar el gas como instrumento de presión fue descartada por la autoridad comunal chilena.