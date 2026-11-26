Querida Titita:

Te conocí en el Parque Forestal, haciendo lo que amabas. Eras una cuica que se había negado a obedecer a su cuna. Después, la vida nos hizo caminar juntas un trecho del camino.

Te habían educado para callarte, apurarte y no lucirte. Elegiste un oficio que te permitía hablar, demorarte en un silencio y ocupar el centro de un escenario. Aristócrata, católica y comunista, no renegaste de tu origen, sino del destino que otros habían previsto para ti.

Guardo también imágenes tuyas que el público nunca conoció. Te recuerdo limpiando a mano el suelo de una casona en la playa de Tongoy, para que tu nieto que recién gateaba no enfermara. Sí, cuica y todo, ahí estabas, agachada, sin dejar un rincón sin revisar.

Jorge Díaz escribió que Héctor Duvauchelle tenía un cuerpo hecho de huesos de teatro. Volví a ese verso al enterarme de tu muerte.

Durante casi siete décadas prestaste tu respiración, tus manos y tu voz a mujeres que, sin ti, habrían permanecido entre las páginas de un libreto. Tu cuerpo sabía lo que las palabras callaban: cuánto debía durar un silencio, cómo una mirada podía desmentir una frase, cómo un gesto apenas perceptible podía revelar una vida entera.

Envejeciste junto con tu instrumento, porque tu instrumento eras tú. Cuando Elisa Zulueta escribió Aliento especialmente para ti, la fragilidad de tu cuerpo encontró también su lugar en el escenario. Hiciste teatro hasta con la cercanía de la muerte.

En 1987, ante las amenazas de muerte que recibieron los integrantes del Ictus, Gonzalo Rojas, tu amigo desde los años de Concepción, te dedicó Carta a Delfina. Mucho después, al hablar de ti, dijo: «Siembra la libertad donde vaya».

El poeta también respaldó tu candidatura al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Moriste sin recibirlo.

No faltó tiempo. Faltó hacerlo.

Vendrán los homenajes, los discursos, las palabras de gratitud que merecías escuchar. Pero hay deudas que la muerte vuelve irreparables.

Quedan tus personajes, las imágenes, tu voz grabada. Podremos volver a escucharte, pero nunca esperar de nuevo la palabra que aún no habías pronunciado.

Chile despide a una mujer de noventa y ocho años. Ignoro cuántas otras mujeres debemos despedir contigo.

Yo seguiré encontrándote en el Parque Forestal, haciendo lo que amabas, y en aquella casona junto al mar, agachada sobre el suelo, cuidando a tu nieto, mi hijo Juan Diego.

Mientras tanto, la tierra recubrirá tus huesos de teatro.