¡Cultívate!: llegó Terminator, y 50 discos fundamentales

En esta edición: ¿Qué fue de los protagonistas de la legendaria cinta “Kids” (1995)?, que retrató como pocos a la muchachada popular de la Nueva York de los años 90; los científicos que investigan si hubo una civilización en la Tierra anterior a la humanidad; y las consecuencias del retiro de Rusia de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Bonus track: ¿Por qué el uso abusivo de las redes sociales puede afectar nuestra vida sexual?

1

LOS DISCOS FUNDAMENTALES QUE CUMPLEN 50 AÑOS

El año 1972 fue clave para la música mundial, gracias a algunos discos publicados y que este año cumplen medio siglo más jóvenes que nunca, de acuerdo a una reciente recopilación de 50 placas claves, según la edición argentina de Rolling Stone.

Entre ellos se cuentan “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars”, de David Bowie, “Machine head” de Deep Purple, “Pink moon” de Nick Drake y “Transformer” de Lou Reed, sin olvidar esa obra maestra que es “Exile On Main St.”, de los Rolling Stone.

A nivel latinoamericano, una pieza maravillosa es “Vida”, de Sui Generis, con la inolvidable “Canción para mi muerte”. La aprendí para tocar en las fogatas (“hubo un tiempo que fui hermoso, y fui libre de verdaaad”) y seducir a las chicas en el Litoral Central, sin éxito alguno, por cierto.

2

EL DEPREDADOR MÁS ANTIGUO JAMÁS CONOCIDO

Aunque usted no lo crea, esta imagen corresponden al temible Auroralumina attenboroughii, un antepasado de las medusas que vivió hace la friolera de 560 millones de años y es, según los científicos, el depredador más antiguo conocido hasta ahora.

Fue nombrado así en honor al biólogo David Attenborough y posiblemente fue, además, el primer ejemplo de un organismo con un esqueleto verdadero.

Sus restos fueron hallados en Inglaterra y tenía apenas veinte centímetros de altura. Los científicos lo encontraron al interior de una roca y necesitaron 15 años para descifrar su posición, según la BBC.

“Creo que se parece a la antorcha olímpica, con sus tentáculos como llamas”, dice Frankie Dunn, de la Universidad de Oxford, quien publicó información sobre el descubrimiento en la revista Nature Ecology and Evolution.

3

¿DE DÓNDE VIENEN LAS PALABRAS, PAPÁ?

El otro día mi hijo Simón (cinco años) me preguntó quién había inventado las palabras que usamos y la verdad, es que no supe qué respuesta darle, más allá de algún chamullo, aunque también me ha intrigado siempre el origen de las lenguas que hablamos los seres humanos.

Resulta que ahora, al estudiar a hablantes de 45 idiomas, los neurocientíficos han descubierto patrones similares en la red lingüística del cerebro, según un estudio publicado por la revista Nature Neuroscience.

Gracias a una investigación mediante imágenes cerebrales, han confirmado que exactamente la misma red se activa en los hablantes de las 45 diferentes lenguas estudiadas, que representan 12 familias lingüísticas distintas. Esto podría revelar los procesos cognitivos básicos que subyacen a todo el lenguaje hablado.

4

¡DO SVIDANIYA, ISS!

Y al final, la amenaza se hizo realidad. Rusia abandonará la Estación Espacial Internacional (ISS) después del año 2024, lo que pone en peligro la supervivencia del módulo espacial.

La ISS data de 1988 y es fruto de la cooperación entre Washington, Bruselas y Moscú, pero en el marco de la guerra de Ucrania los rusos patearon el tablero y anunciaron que construirán su propia estación, en el contexto de una carrera espacial que también involucra a China.

Con el retiro ruso todos pierden, porque Moscú era clave para el mantenimiento de la ISS, pero según los expertos le costará años -y mucho dinero- levantar una infraestructura propia.

5

¿UNA CIVILIZACIÓN PREHISTÓRICA EN LA TIERRA?

Como fanático de la ciencia ficción, siempre me fascinó la idea de que haya habido una civilización en la Tierra antes de la humanidad, algo que más de algún conspiranoico da por hecho.

Lo cierto es que ahora dos científicos, uno de la NASA y otro de la Universidad de Rochester (NY), están indagando en serio esta posibilidad y publicaron un artículo al respecto en el Journal of Astrobiology, que ya está dando que hablar en los círculos especializados.

La nota se llama: “La hipótesis silúrica: ¿sería posible detectar una civilización industrial en el registro geológico?” y debe su nombre a una raza ficticia de reptiles inteligentes y bípedos, que supuestamente vivió en la Tierra hace cientos de millones de años, de la serie de ciencia ficción británica Doctor Who.

Específicamente, Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, está fascinado por un segmento de la historia geológica de 56 millones de años conocido como el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM), por su parecido con nuestra época: en aquel entonces, los niveles de carbono aumentaron, las temperaturas se dispararon y los ecosistemas se derrumbaron.

6

EL TRISTE DESTINO DE LOS KIDS

No recuerdo donde vi “Kids” (1995), de Larry Clark, pero por la fecha puede haber sido en el querido Cine Arte Alameda, incendiado en el Estallido y cuyo caso acaba de cerrar sin culpables la Fiscalía.

Esta película cuenta la historia de una grupo de chicas y chicos adolescentes, de los sectores populares de Nueva York, consumidos por el sexo y las drogas, bajo la temible sombra del SIDA, y que lanzó al estrellado a actrices como Rosario Dawson (abajo, a la izquierda).

Veinticinco años después, el diario “El País” publicó un fascinante artículo sobre el destino de los actores, todos ellos no profesionales, varios de los cuales murieron jóvenes por sobredosis o suicidio. “Puedes salir del ghetto, pero el ghetto nunca saldrá de ti”, cuenta uno de los sobrevivientes para explicarlo.

Trabajando por un salario simbólico, muchos se vieron expuestos a una súbita fama que no pudieron ni supieron manejar. El artículo también relata que varios de ellos se quejan del retrato caricaturizado que se hace de ellos en el filme.

7

CUIDADO, LLEGÓ TERMINATOR

El antepasado de Terminator al parecer ya está entre nosotros. Un robot le quebró el dedo a un niño mientras jugaban ajedrez.

El hecho ocurrió en el Abierto de Rusia y la víctima fue un pequeño de apenas siete años. El video del robot agarrando el dedo del infante dio la vuelta al mundo.

La Federación local lamentó el hecho, pero aseguró que nunca había pasado nada similar y dijo que la máquina había sido alquilada. Por las dudas, garantizaron que se reforzarán las medidas de seguridad, para que el hecho no se repita.

8

EL AMIGO DE EINSTEIN

¿Qué seríamos sin nuestros amigos? Ya lo dice mi tío Víctor, “es mejor tener amigos que plata”. Si no, pregúntenle a Einstein.

Ha salido a la luz que un tal Marcel Grossmann fue clave en su vida. Ambos fueron compañeros de estudio en el Politécnico de Zúrich (ETH) y Albert usaba sus apuntes para estudiar.

Pero eso no fue todo.

Tras graduarse y con dificultades para conseguir empleo -aspiraba a algún puesto académico- Grossmann lo recomendó para un puesto en la oficina de patentes en Berna. Ese empleo le dio la suficiente tranquilidad nada menos que para formular, posteriormente, a los 26 años, su Teoría de la Relatividad (1905).

El resto es historia.

9

REDES SOCIALES AFECTAN TU VIDA SEXUAL

Al parecer las redes sociales tienen efectos que van más allá de la adicción. Eso dicen investigadores del Instituto Superior de Psicología Aplicada (ISPA) de Portugal, que publicaron un estudio en la revista Science Direct.

Según los investigadores, el uso problemático de las mismas está asociado con las dificultades sexuales en ambos géneros, “cuando adquiere cualidades adictivas que interfieren en el bienestar y en actividades importantes”.

Para su investigación, el equipo encuestó a 1.446 personas de Portugal, de las cuales 1.166 entregaron información respecto al uso de sus teléfonos inteligentes y 683 sobre el uso de aplicaciones de redes sociales.

En el caso femenino, los científicos determinaron efectos como un menor deseo, menor excitación, menor lubricación, dificultad para tener orgasmos, insatisfacción sexual, dolor coital y angustia sexual.

Los hombres tampoco nos libramos: función eréctil más baja, dificultades para tener orgasmos, insatisfacción con las relaciones sexuales, insatisfacción sexual general, aunque no afecta el deseo.

Lección: menos teléfono y más conversa… Y en directo.

10

PANORAMAS REGIONALES

PELÍCULA “PERRO SIN COLA” EN IQUIQUE

Los amantes del cine tendrán una oportunidad sin igual la próxima semana para ver el largometraje “Perro sin cola” de la debutante Carolina Quezada.

La cinta cuenta la historia de Rosario, una joven liceana en busca de su identidad, que se refugia en el hip-hop, y en Jonathan, un joven vendedor ambulante, a quien ayuda a juntar dinero para el matrimonio de su hermana Jenny.

La película está ambientada en los barrios más humildes de Antofagasta y es una excelente oportunidad para acercarse al nuevo cine chileno.

La función será el jueves 4 de agosto, a las 19:00 horas, en la Casa Municipal de la Cultura (Baquedano 789).

JOE VASCONCELLOS EN QUILLOTA

El mítico cantante se encuentra en una gira acústica para cantar sus mejores éxitos, acompañado por Felipe Choupay (teclados) y Pedro Melo (multiinstrumentista).

En esta ocasión, temas como “Huellas”, “Las seis”, “La funa”, “Ciudad traicionera”, “Sólo por esta noche” y “La joya del Pacífico”, además de sus más recientes lanzamientos: “Que no decaiga”, canción inédita en colaboración con Ema Pinto e “Induce”, junto a la recordada Mercedes Sosa, serán parte de este encuentro con el público de Santiago y regiones.

El 20 de agosto, Vasconcellos y su troupe estará en el Circo Tony Caluga, a las 20:30 horas, con boletos a la venta aquí.

MUSICAL “CECILIA” EN TEATRO BIOBIO DE CONCEPCIÓN

Luego de la espectacular recepción de la obra basada en la vida de la cantante originaria de Tomé, el Teatro Biobío de Concepción repone la obra con una segunda temporada entre el 8 y el 12 de noviembre.

La obra incluye éxitos como “Un compromiso”, “Puré de papas” y “Baño de mar a medianoche”, además de diferentes episodios –reales y de ficción– de la vida de la artista.

Cecilia es actualmente candidata al Premio Nacional de Artes Musicales 2022 y este musical es una excelente oportunidad para repasar su trayectoria.

