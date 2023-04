Chile llegó a la Feria del Libro de Buenos Aires

Además, en esta edición de Cultívate, el newsletter de ciencia y cultura de El Mostrador: la nave japonesa que iba a la Luna y desapareció, la nueva serie de Netflix sobre Fito Páez y las investigaciones acerca de la misteriosa “parálisis de sueño”.

¡Hola! Este jueves comenzó uno de los principales eventos literarios del continente, con Santiago como ciudad invitada y la presencia de una nutrida delegación chilena en la capital argentina.

1

CHILE EN LA FERIA DE BUENOS AIRES

Este jueves comenzó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las principales de su tipo en el mundo, y Chile juega un papel estelar, ya que Santiago es “ciudad invitada”.

La invitación causó una polémica previa en nuestro país, tras una elección “a dedo” de los artistas nacionales designados para ir a la ciudad de la furia. Lo cierto es que el propio ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, viajó para estar presente el jueves en la inauguración como máxima autoridad chilena del ámbito, acompañado por la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

El evento se extenderá hasta el 15 de mayo y entre los chilenos participantes se cuentan autores tan disímiles como Pía Barros, Alberto Fuguet, la ilustradora Marcela Trujillo, además de Elicura Chihuailaf y Raúl Zurita, ambos Premio Nacional de Literatura.

2

DESAPARECE MISIÓN PRIVADA JAPONESA QUE DEBÍA ATERRIZAR EN LA LUNA

La empresa nipona que intentaba convertirse en la primera compañía privada en llevar una sonda a la Luna, perdió contacto con la nave poco después de la hora prevista para el descenso en el satélite natural y admitió el fracaso de la misión.

“Hemos perdido la comunicación” con la sonda del programa Hakuto-R, indicó este miércoles Takeshi Hakamada, fundador y director general de la firma ispace, unos 25 minutos después de la hora prevista para el alunizaje, a las 18H40 CET del martes.

“Debemos asumir que no hemos podido completar el descenso en la superficie lunar”, agregó.

Funcionarios de ispace señalaron que seguirían intentando restablecer contacto con la nave Hakuto-R, una sonda de 2 x 2,5 metros y un peso de 340 kilos, que había sido lanzada en diciembre desde la base estadounidense de Cabo Cañaveral, en Florida, por un cohete SpaceX, y estaba en órbita lunar hacía un mes.

3

CORTE ALEMANA ANULA PROHIBICIÓN A CONCIERTO DE ROGER WATERS

El Tribunal Administrativo de Fráncfort (sur de Alemania) falló en contra de la decisión del ayuntamiento de cancelar la actuación del músico británico Roger Waters en una sala de conciertos municipal, por las alegaciones de antisemitismo contra el antiguo miembro de la banda Pink Floyd.

La corte argumentó que no hay indicios de que durante el espectáculo,programado inicialmente para el próximo 28 de mayo, vayan a producirse actos delictivos como el uso de enseñas de organizaciones contrarias a la Constitución o la incitación al odio étnico.

Durante la época nacionalsocialista, la sala de eventos fue usada como centro de detención de miles de judíos, por lo que en febrero el ayuntamiento de la ciudad a orillas del Meno ordenó a la compañía bajo control municipal la rescisión del contrato con el músico, con el fin de “enviar un signo contra el antisemitismo”.

Waters es conocido por sus declaraciones políticas, también contra Israel, por lo cual incluso se ha enfrentado con exmiembros de la banda. Sus más recientes críticas apuntan al papel de Estados Unidos por la guerra en Ucrania.

4

QUÉ ES LA MISTERIOSA “PARÁLISIS DE SUEÑO”

Un interesante artículo sobre la parálisis del sueño (cuando despiertas pero aún no puedes moverte) publicó esta semana la BBC.

Se trata de un fenómeno en el marco del cual algunos alucinan con demonios, fantasmas, extraterrestres, intrusos e incluso familiares muertos. Ven partes de su propio cuerpo flotando en el aire, o copias clonadas de ellos mismos de pie junto a la cama. Algunos ven ángeles y luego creen que tuvieron una experiencia religiosa.

Según un estudio, casi el 8% de los adultos afirmaron haberla experimentado en algún momento. Esa cifra es mucho mayor entre los estudiantes universitarios (28%) y los pacientes psiquiátricos (32%).

“Ha sido un fenómeno ignorado… pero en los últimos 10 años ha habido un creciente interés”, dice Baland Jalal, investigador del sueño de la Universidad de Harvard, quien en 2020 completó el primer ensayo clínico sobre diferentes formas de tratar la parálisis del sueño.

Puedes ver el artículo completo aquí.

5

FITO PÁEZ LLEGÓ A NETFLIX

Cuando llegué del exilio en la RDA al colegio Santa Cecilia de La Florida, a comienzos de los 90, uno de los primeros casetes que alguien me prestó fue El amor después del amor, de Fito Páez. Me encandiló y me hice fan. Fito vino en 1992 y lo fui a ver, solo y rapado, al ex Estadio Chile.

Con los años me fui familiarizando con su discografía y su historia. La misma que ahora ustedes podrán ver tras la llegada a Netflix de El amor después del amor, la serie de ocho capítulos protagonizados, entre otros, por Iván Hochman y Micaela Riera.

La serie recorre su difícil niñez en su Rosario natal, su encuentro con Charly García, su historia de amor con Fabiana Cantilo (cómo no) y su primer disco, así como la tragedia familiar que lo marcó cuando su carrera despegaba. Imperdible.

