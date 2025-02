Fondos culturales: combos iban…

Presentado por:

Regreso tras mis vacaciones, muy contento con el trabajo que realizó Emilia Aparicio en mi ausencia.

La actualidad no para, como lo demuestra el debate previsional, y cultura no es la excepción. Un ejemplo es el lío que se armó en enero por los fondos culturales sin pagar, que desató una nueva disputa entre el ministerio y las organizaciones culturales.

Además, en esta edición: la canción de Víctor Jara destacada por la Rolling Stone, el neurocientífico argentino que advierte sobre los peligros de la inteligencia artificial, y el lugar donde se originaron los dinosaurios.

Bonus track: la entrevista que le hizo el crítico de cine Juan Marín Bascuñán al director Diego Figueroa, a propósito de su recientemente estrenada película Patio de chacales, que transcurre en el Chile de 1975.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate

LA NUEVA DISPUTA ENTRE LOS CENTROS CULTURALES Y EL MINISTERIO

En un nuevo capítulo de una historia sin fin, varios centros culturales protestaron en los últimos días por la falta de pago de fondos públicos.

La disputa se enmarca en la histórica polémica por la dependencia de los fondos concursables, que obliga a los gestores a postular año a año para asegurar su existencia, según un reportaje que escribió Emilia Aparicio.

Más de 50 de los organismos beneficiarios le entregaron el pasado jueves una carta dirigida a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, mostrando su preocupación por los retrasos de las fechas de firma de convenios, la entrega de planes de gestión, presupuestos y, especialmente, el traspaso de recursos del programa 2025.

El problema es que ha habido un cambio de normativa y varios temas ahora están en manos de la Contraloría General de la República.

“Entendemos la urgencia y las preocupaciones del sector; sin embargo, es importante destacar que la Contraloría, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando que este es un nuevo modelo de financiamiento permanente, ha realizado las observaciones y consultas pertinentes que garanticen el correcto uso de los recursos públicos”, indicaron desde la secretaría de Estado.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

PATTI SMITH INAUGURA MUESTRA EN CHILE

El pasado sábado, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y la directora ejecutiva (s) del Centro Cultural Gabriela Mistral, María José Cifuentes, recibieron en el GAM a la artista estadounidense Patti Smith, junto al colectivo de arte sonoro experimental Soundwalk Collective, conformado por el artista Stephan Crasneanscki y el productor Simone Merli.

Este encuentro surgió a partir de la gira musical de los artistas como parte de su próxima exhibición Correspondences (Correspondencias), que llegará a Chile desde el 14 de marzo de 2025, una muestra curada por Santiago Gardeazabal y organizada por el ministerio y el GAM.

Según me contaron desde el GAM, la ministra Arredondo fue quien recibió a la artista a eso del mediodía en la sala de artes visuales del centro cultural y tuvieron tiempo de conversar y hacer un breve recorrido.

“Hicimos una visita técnica a esta sala, donde a partir de marzo de este año se va a exponer de manera gratuita a la ciudadanía la exposición de artes visuales de la reconocida artista Patti Smith. Esta exposición es una experiencia inmersiva que combina diferentes técnicas: audiovisual, poesía, música, para generar una reflexión del mundo y la naturaleza, lo que nos llena de orgullo; y la invitación es a que de marzo a mayo vamos a poder visitar esta exposición absolutamente gratuita para la ciudadanía”, dijo luego la ministra.

La exposición inmersiva mezcla material audiovisual, música experimental y poesía. Las canciones que resultan en dicha colaboración están hechas de sonidos que reflejan la relación con el mundo, el medioambiente y el alma de la existencia humana.

«MANIFIESTO” DE VÍCTOR JARA EN ROLLING STONE

El lunes, la revista Rolling Stone publicó la lista de las 100 mejores canciones de protesta de todos los tiempos y entre ellas se encuentra «Manifiesto», del cantautor chileno Víctor Jara, según informó el diario La Tercera.

Según la revista, “Manifiesto» es «una oda al poder de cambio que tiene la música cuando esta se encuentra en manos de un hombre común: ‘Que no es guitarra de ricos / ni cosa que se parezca / mi canto es de los andamios / para alcanzar las estrellas’”.

Jara ya había aparecido antes en un listado de la revista. En junio de 2013, Rolling Stone elaboró una lista con los 15 rockeros más rebeldes de la historia, en la que Jara fue incluido por su participación en la campaña presidencial de Salvador Allende y su eterno simbolismo como ícono de la canción social y política.

El trovador escribió la canción poco antes de su asesinato a manos de militares en septiembre de 1973, tras el golpe de Estado, sin alcanzar a publicarla. Tras ser sacadas las cintas del país, apareció en el disco homónimo de forma póstuma en 1974.

“Hecho prisionero con otros miles en un estadio que ahora lleva su nombre, Jara fue torturado y luego de que le rompieron las manos, los guardias se burlaron del cantante y le ordenaron tocar la guitarra. Desafiante, cantó un himno político: Venceremos”, recordó la revista.

JAAR Y LOS GRINGOS

En medio de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos no necesitaba a los latinoamericanos, pero que nosotros sí necesitamos a Washington, el artista chileno Alfredo Jaar realizó, en un acto solemne, una singular donación al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.

Se trata de una instalación con la frase: «Cien años de soledad – No realmente», que data de 1985.

Durante la ceremonia, Alfredo Jaar explicó cómo generó esta pieza tras haberse mudado a los Estados Unidos a principios de los años ochenta.

“Descubrí el poco conocimiento que tienen de América Latina. Los norteamericanos, en general, hasta hoy, solo el 35 % de ellos tiene pasaporte. Tienen un desconocimiento brutal del resto del mundo; estoy generalizando, pero así lo viví en los años ochenta. De América Latina lo poco que sabían era a partir de este libro de García Márquez, entonces nosotros estábamos todos viviendo en Macondo”, recordó.

“Eso me chocaba y pensaba en todas las intervenciones militares, en la influencia económica y cultural de Hollywood, etc. Entonces quería combatir un poco eso y se me ocurrió esto casi como un chiste. Era un pequeño gesto, para sugerir ¡no, no estamos solos! Ese fue el origen de esta obra. La mostré en la retrospectiva que tuve en el Museo Nacional de Bellas Artes junto a Un logo para América (A Logo for América, 1987)”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

CIENTÍFICO ARGENTINO ADVIERTE CONTRA LA IA

El reputado neurocientífico y divulgador argentino Mariano Sigman conversó con BBC sobre los peligros de la inteligencia artificial.

Sigman fue uno de los directores del ambicioso Human Brain Project, financiado por la Unión Europea, pensado para escudriñar el cerebro humano, y ha escrito volúmenes como El poder de las palabras o La vida secreta de la mente.

«No creo que sirva entrar en pánico, pero sí pienso que hay un riesgo grande y genuino. Algunos ya los vemos hoy: adicciones, manipulación de nuestras voluntades, catástrofes educativas, laborales, bélicas y de ciberseguridad«, fue una de las cosas que dijo.

«Pero ante esto no sirve el pánico; sirve estar atentos. Cuando uno entra en pánico, cierra los ojos y no mira. No es adecuado. Sí lo es entender el riesgo, ni exagerarlo ni disminuirlo, sino pensar en cómo minimizarlo y que todo salga lo mejor posible«.

Para Sigman, el problema es que cuando pensamos en los riesgos de la IA imaginamos futuros lejanos, escenarios de ciencia ficción como los de las películas de Terminator o Matrix.

«Eso hoy no va a pasar, pero pensar en ello nos desvía de los riesgos reales que sí debemos tener en cuenta«.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

EL POLÉMICO MUSICAL NARCOTRANS

El crítico de cine Juan Marín Bascuñán vio Emilia Pérez, el musical narcotrans que fue el gran ganador de los Globos de Oro y ahora apunta a los Oscar.

«Lo que propone Audiard en esta película es bastante inusual. La cinta, a pesar de ser imperfecta y algo irregular, tiene momentos brillantes, como el número musical de “El mal”, interpretado por Zoe Saldaña, que es, sin duda, uno de los puntos más altos de la película«, comentó Marín.

«Sin embargo, también hay escenas que resultan excesivamente melodramáticas, casi como una telenovela mexicana de bajo presupuesto, lo cual genera extrañeza, sobre todo si tenemos en cuenta que esta película ha sido galardonada en Cannes y los Globos de Oro«.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

EL REGRESO DE WOODY ALLEN

Y ya que hablamos de cine, Woody Allen estrenó este jueves en cines chilenos su más reciente filme. Hablamos de Golpe de suerte en París (Coup de chance), una película que explora el papel crucial que el azar y la suerte juegan en nuestras vidas, un tema que ya abordó en cintas anteriores.

La cinta, filmada completamente en París, cuenta la historia de Fanny (Lou de Laâge) y Jean (Melvil Poupaud), que parecen ser la pareja perfecta: exitosos, glamorosos y estables. Pero todo cambia cuando Fanny se reencuentra accidentalmente con Alain (Niels Schneider), un antiguo amor de juventud que despierta en ella una pasión inesperada y la lleva a cuestionarse la vida que ha construido junto a su marido.

Mientras Fanny se debate entre dos mundos, la figura de Jean emerge como un hombre controlador y enigmático, cuyo éxito profesional podría esconder oscuros secretos. En este triángulo amoroso, Allen explora temas recurrentes en su filmografía, como el destino, las elecciones morales y la fragilidad de las relaciones humanas, con ecos de otra obra suya: Match Point.

“La verdad es que no hablo francés y lo entiendo aún menos, pero cuando terminé el guion, pensé que sería una gran experiencia hacerlo en francés. Siempre he estado profundamente enamorado del cine europeo y del cine francés, y cuando propuse a mis productores hacer la película en francés, respondieron con gran entusiasmo”, comentó el cineasta.

Sobre la proeza de dirigir a actores en otro idioma, el director destacó: “Solo hablo inglés, así que nunca creí que tendría la oportunidad de trabajar en otro idioma. Pero descubrí que era algo positivo porque sabes si una persona está actuando de forma creíble o no. Y yo escribí el guion, así que sé lo que dicen en cada escena. Por lo tanto, si me parece que alguien ha cometido un error, puedo preguntar al supervisor del guion y a los cámaras que sí hablan ese idioma”.

“Quería que los actores pudieran expresarse con sus propias palabras y hablar como ciudadanos franceses normales. No tenían que ajustarse a mi guion de forma rígida; podían relajarse, improvisar y hablar como lo harían en circunstancias similares. Cuando concedes tanta libertad a los actores, siempre te dan a cambio buenas interpretaciones”.

EL CONTINENTE DONDE SURGIERON LOS DINOSAURIOS

Los restos de los primeros dinosaurios podrían estar sin descubrir en la Amazonia y otras regiones ecuatoriales de Sudamérica y África, según investigadores del University College de Londres (UCL).

En la actualidad, los fósiles de dinosaurios más antiguos que se conocen datan de hace unos 230 millones de años y fueron desenterrados más al sur, en lugares como Brasil, Argentina y Zimbabue. Pero las diferencias entre estos fósiles sugieren que los dinosaurios ya habían estado evolucionando durante algún tiempo, lo que apunta a un origen de millones de años antes, según informó Europa Press.

El nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology, tuvo en cuenta las lagunas en el registro fósil y concluyó que los primeros dinosaurios probablemente surgieron en una región ecuatorial cálida en lo que entonces era el supercontinente Gondwana, un área de tierra que hoy abarca la Amazonia, la cuenca del Congo y el desierto del Sahara.

El autor principal y estudiante de doctorado Joel Heath (UCL Earth Sciences y el Museo de Historia Natural de Londres) comenta: «Los dinosaurios están muy estudiados, pero todavía no sabemos realmente de dónde vinieron. El registro fósil tiene lagunas tan grandes que no se puede tomar al pie de la letra«.

DIRECTOR DE PATIO DE CHACALES: «NO QUERÍA MOSTRAR A PINOCHET«

El crítico de cine Juan Marín Bascuñán realizó una extensa entrevista al cineasta Diego Figueroa, que acaba de estrenar en los cines su thriller psicológico Patio de chacales.

Ambientada en 1975, la película cuenta la historia de Raúl, un maquetista que vive tranquilamente en un barrio aparentemente apacible. Sin embargo, la llegada de nuevos vecinos desata una espiral de eventos violentos que revelan los oscuros secretos que se ocultan tras las puertas cerradas.

Aunque se trata de una película que transcurre en plena dictadura y refiere a los centros de tortura que existieron en nuestro país, Figueroa tuvo claro desde el principio que «no quería mencionar a Pinochet ni mostrar uniformes militares«.

«Quería que la violencia, que era parte fundamental, estuviera presente de una manera que marcara su ausencia, pero que se sintiera a través de otros elementos. Por eso el sonido estuvo presente en el guion desde el principio«.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

PANORAMAS REGIONALES

CINE EN LA SERENA

Una singular programación tendrá este sábado, a las 19:00 horas, la Sala Latente (Mauricio Bitrán 864) de La Serena.

Se trata de La tumba de las luciérnagas, de Hotaru No Haka, una cinta de animación sobre un drama familiar en el Japón de la posguerra.

La cinta es para todo espectador mayor de siete años.

NATURAL FEST EN PICHILEMU

En este evento se congregarán exponentes de la música nacional, junto a deportistas de élite y artistas locales, para dar a conocer lo mejor de la escena pichilemina.

Será el sábado, desde las 14:00 horas, en El Faro de Punta Lobos, Pichilemu.

Los tickets están disponibles en Passline.

FERIA DE ARTE, DISEÑO Y ARTESANÍA EN PUERTO VARAS

La Feria de Arte, Diseño y Artesanía (FADA) se llevará a cabo entre el viernes 31 de enero y el domingo 2 de febrero en el Jardín de las Artes Kunstgarten, ubicado en Pasaje Ricke s/n, Puerto Varas.

El evento está orientado a visibilizar y promover el arte y la artesanía local como expresión y reflejo del territorio patagónico.

La entrada es completamente liberada.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Un abrazo para todos!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura

¡Que tengan un lindo fin de semana!