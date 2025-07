¡Hola! Este domingo será la principal jornada de los Premios Pulsar de la música chilena, que entregó sus primeros galardones el miércoles. La ceremonia se podrá seguir por TVN a partir de las 18:30 horas.

Este viernes, además, fue la inauguración de la trigésima sexta edición de los Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt. La jornada inaugural estuvo a cargo del Teatro Nacional Chileno (TNCH), que presentó una versión renovada del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. La expectación fue tal que las entradas para la primera función se agotaron en cuestión de horas, según informaron desde la organización.

Asimismo, la “Lluvia de Libros” llega este fin de semana a GAM con más de 100 editoriales independientes y programación para toda la familia. El sábado 5 y domingo 6 de julio, se podrá recorrer una feria con 108 editoriales independientes y universitarias. La programación incluye actividades gratuitas como un Carnaval de cuentos, un Mandala literario colectivo y firmas de libros. La feria, organizada por Editoriales de Chile en colaboración con Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), se realizará con entrada liberada entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Además, en esta edición: el regreso de la escritora Isabel Allende a Chile, por qué es adictiva la música de Bad Bunny, y la piel oscura que tenían los primeros europeos.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio al fotógrafo Osceola Refetoff (Canadá-EEUU), uno de los participantes de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO, inaugurada la semana pasada en Antofagasta.

1

DE UNA TOMA EN SAN ANTONIO A ITALIA

¿Cómo la historia de una toma en San Antonio llega a uno de los principales festival de cine infantil y juvenil del mundo en Italia?

Pues eso es lo que está ocurriendo con Kaye, la más reciente película del director Juan Cáceres (Perro bomba), que tendrá su estreno mundial en el Festival de Giffoni, el próximo 24 de julio.

En la cinta, la infancia de Yeka se quiebra cuando una bala perdida le arrebata a su mejor amiga. En su búsqueda por entender lo sucedido, deberá confrontar verdades que cambiarán la percepción que ella tiene de su familia y del precario mundo que la rodea.

Al cineasta le interesaba mostrar cómo, en los sectores marginalizados de Chile, no hay una transición hacia la adultez «que te haga pasar por una adolescencia en la que se reflexiona, en la que se aprenda, sino que debido a las circunstancias que por lo general son bastante difíciles, pues se pasa de la niñez a la adultez de una, de golpe, así como sin previo aviso, y hay que crecer«, según me comentó.

«Eso es un poco lo que intenté reflejar en esta película: cómo entonces una niña, debido a circunstancias que le toca vivir y debido a las dificultades que tiene su vida por vivir donde vive, pasa entonces directamente a comprender el mundo de una manera más cruda, más realista, tal como quizás lo haría un adulto«.

La entrevista completa salió este sábado en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

2

ÁLVARO RUDOLPHY CONTRA AMAZON

El veterano actor Álvaro Rudolphy saltó esta semana a la primera plana en medio del juicio que está realizando ChileActores contra Amazon.

La agrupación de actores denunció a la plataforma en julio de 2023 por haber difundido producciones chilenas sin pagar derechos a los intérpretes, según informó La Tercera.

Rudolphy acudió al centro de Santiago para prestar declaración en el Primer Juzgado Civil de Santiago. La audiencia comenzó a las 8:30 horas, bajo la conducción del magistrado Gabriel Carreño. En ella, Rudolphy respondió a las preguntas de los abogados Pablo Pardo, por el lado demandante, y Paul Magliona, en representación de Amazon.

“Somos un rubro que tiene un oficio bastante inestable y precario, en el cual los trabajos, que se concentran en cortos períodos de tiempo, generan esta misma inestabilidad, y una de las maneras de poder mantenerse en este oficio o profesión es mediante lo que corresponde a nuestros derechos como intérpretes”, fueron algunas de sus palabras.

«No estamos pidiendo ningún favor, estamos simplemente reclamando un derecho”, remató el intérprete.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

ISABEL ALLENDE REGRESA A CHILE

El próximo miércoles 24 de septiembre, Isabel Allende volverá a reencontrarse con sus lectores chilenos en el Teatro Oriente de Providencia, hasta donde llegará para presentar su novela más reciente, Mi nombre es Emilia del Valle, que cuenta una historia ambientada en la Guerra Civil de 1891, según informó esta semana la editorial Penguin Random House.

La última estadía pública de Allende en Chile había sido en junio de 2019, con ocasión de la gira de promoción de otra de sus novelas ambientadas en Chile, Largo pétalo de mar.

“Lo tenía pendiente porque, mira, en los pocos meses de la Guerra Civil murieron más chilenos que en los cuatro años de la guerra del Pacífico contra el Perú y Bolivia. Y además, hubo excesos y tremenda brutalidad. Eso me interesaba, como me interesaba la guerra civil aquí en los Estados Unidos también. Cuando se matan entre hermanos, una se pregunta por qué. Esos pobres muchachos, esos conscriptos, no saben ni por qué pelean, depende de qué lado los agarra y tienen que pelear y morir por una causa que no tiene nada que ver con ellos”, explicó la autora en una entrevista a El Mercurio.

La presentación de Isabel Allende en el Teatro Oriente de Providencia será a las 19:00 horas, y en la cita, la Premio Nacional de Literatura conversará con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Toda la información sobre cómo asistir al lanzamiento, totalmente gratuito, está disponible en las redes sociales de Penguin Random House @penguinlibroscl y la Fundación Cultural de Providencia @culturaprovidencia, además de sus respectivas webs.

4

EL VIOLINISTA RUSO QUE TODOS QUIEREN VER

Todo un hit ha resultado ser la visita del virtuoso violinista ruso Sergei Krylov, para el concierto De Rusia con pasión, a efectuarse en el Centro Cultural CA660 de la Fundación CorpArtes, con varias funciones ya agotadas.

La venta fue de tal magnitud que debieron agregar una función extra este fin de semana. Solo quedan algunas entradas para la segunda función del sábado.

El éxito se debe a que «pocas veces en Chile tenemos la oportunidad de disfrutar a un virtuoso del violín de la talla de Krylov, reconocido mundialmente. Eso, sumado a la elección del Concierto para violín en Re Mayor Opus 35 de Tchaikovsky, lo convierten en un concierto imperdible”, me comentó Gian Paolo Martelli, director artístico de Merlín Comunicaciones.

Bajo la batuta de Denis Kolobov, junto a la Orquesta Filodramática de Chile, el maestro Krylov transportará a los espectadores al espíritu de la música rusa con el Concierto para violín en Re mayor, Op. 35y laSinfonía No. 4 en Fa menor, Op. 36de Tchaikovsky.

Su musicalidad seductora, un lirismo ferviente y una intensa belleza tonal, le han valido al músico conseguir una destacada trayectoria internacional. Dueño de un virtuosismo impresionante, el violinista proporciona una visión profunda y expresiva de las obras que forman parte de su repertorio excepcionalmente amplio.

5

DURA CRÍTICA DE BBC A JURASSIC PARK

Este jueves se estrenó en Chile Jurassic World: Reborn, la séptima entrega de la saga. Pero antes de su debut, recibió una crítica demoledora de la BBC, según la cual el filme «tiene un claro olor a rancio».

La cinta cuenta con grandes estrellas como Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, así como con criaturas mejor diseñadas que nunca.

Sin embargo, ofrece tan pocas emociones que puede que sea la más floja de la saga, según la emisora británica.

«Es un problema cuando la historia principal de una película, repleta de estrellas, se ve eclipsada por la trama secundaria, lo cual es el improbable resultado en Jurassic World Rebirth», escribió la BBC.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

BAD BUNNY ES ADICTIVO

Bad Bunny es el placer culpable de más de algún intelectual. Afortunadamente, esto tiene una explicación científica. Al menos así lo dice un articulo publicado esta semana en el diario El País.

Benito Antonio Martínez Ocasio (su verdadero nombre) no es solo el artista latino más escuchado del mundo, también es un catalizador químico, según la nota.

«Cuando suena ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ o ‘Me porto bonito’, sus más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify sienten ganas de bailar y reproducen los temas tantas veces porque se les disparan la dopamina, la serotonina y la oxitocina, neurotransmisores que generan placer«, informó el diario, que citó un estudio científico publicado esta semana por el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR).

Y añadió que la investigación se realizó en el contexto de la residencia artística No me quiero ir de aquí, un ambicioso proyecto del boricua que incluye 30 conciertos en el principal coliseo de ese país, los cuales se realizarán entre el 11 de julio y el 14 de septiembre próximos.

Puedes leer el artículo AQUÍ.

7

LOS PRIMEROS EUROPEOS, DE PIEL OSCURA

Los primeros europeos probablemente tenían el pelo oscuro, los ojos oscuros y la piel oscura. Hasta la Edad de Hierro, hace unos 3.000 años, las personas con pelo claro, ojos claros y piel clara eran la gran excepción. Así lo demuestran los resultados de la investigación de la genetista Silvia Ghirotto, de la Universidad de Ferrara, en Italia.

Según los resultados, los genes responsables de la piel, el pelo y los ojos claros solo aparecieron de forma muy esporádica en los primeros europeos hace unos 14.000 años, en la fase tardía del Paleolítico.

Hoy en día, incluso hay regiones en el norte de Europa, en países como Noruega, Suecia y Finlandia, donde más del 80 % de la población es rubia por naturaleza. En el resto de Europa, el cabello rubio es más bien una excepción, ya que la mayoría de los europeos tienen el pelo castaño. En todo el mundo, solo alrededor del 2 % de la población es rubia por naturaleza.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

¿REVIVIR MEMORIAS TRAS MORIR?

Para la ciencia, la muerte ha representado históricamente la frontera final, el cese definitivo de toda experiencia, pensamiento y memoria humana. Sin embargo, este paradigma podría estar evolucionando dentro de la comunidad científica, desvelando posibilidades que hasta hace poco solo imaginábamos en series como Black Mirror o en novelas como Altered Carbon, informó DW.

En un fascinante estudio, publicado recientemente en la prestigiosa revista científica PLOS One, investigadores han sondeado a 312 neurocientíficos –desde especialistas en memoria hasta investigadores generalistas– planteándoles una cuestión que desafía los límites tradicionales de la neurociencia: ¿existe la posibilidad técnica de recuperar recuerdos de cerebros preservados de personas que ya no están entre nosotros?

Los resultados del estudio revelan un dato extraordinario: un contundente 70,7 % de los neurocientíficos consultados considera que los recuerdos podrían persistir post mortem en estructuras cerebrales adecuadamente preservadas, al menos desde una perspectiva teórica.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

OSCEOLA REFETOFF, SER HUMANO Y DESIERTO

Mi colega Emilia Aparicio estuvo en Antofagasta para la inauguración oficial de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO. Entre los artistas invitados, conversó con el fotógrafo Osceola Refetoff (Canadá-Estados Unidos).

Remoto/Conectado es el nombre de las obras de este canadiense-norteamericano, quien trabaja desde hace años en un proyecto a largo plazo documentando las interacciones humanas con entornos desérticos.

“Las fotografías que se aprecian en esta exposición fueron tomadas en el desierto de Atacama y en Svalbard, cerca del Polo Norte, dos regiones remotas y áridas que ocupan un lugar destacado en nuestro futuro medioambiental”, señala Osceola en la web de la bienal.

Actualmente, las obras de Refetoff pueden ser visitadas en el cruce de Avda. Edmundo Pérez Zujovic con Oficina Ausonia, sector La Chimba, y en Av. Salvador Allende, entre calles Tulor y Talcahuano.

La nota completa sale el domingo en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– DOCUMENTAL “ME GUSTARÍA QUE VIVIERAS MI JUVENTUD DE NUEVO” EN ANTOFAGASTA

Esta película del realizador chileno Nicolás Guzmán Martínez invita a cruzar el umbral de lo cotidiano para encontrar, en las vidas comunes, las preguntas fundamentales sobre la resiliencia, la juventud y el deseo de ser feliz.

Es una cinta de encuentros improbables y empatía radical, en la que dos generaciones se observan desde sus propias ruinas: una secretaria que intenta reconciliarse con su pasado y un estudiante que enfrenta el presente con una libertad desafiante.

El filme se podrá ver en el Cineclub Retornable (El Tabo 665) este sábado a las 20:00 horas.

Más información AQUÍ.

– OBRA “EL ASILO CONTRA LA OPRESIÓN” EN VIÑA DEL MAR

La obra El asilo contra la opresión llega por primera vez al Teatro Municipal de Viña del Mar, de la mano de la compañía Los Contadores Auditores.

Esta pieza teatral pone en un asilo de ancianos en Miami a Salvador Allende, Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, Juan Gabriel, entre otros. La obra, escrita por Alejandra Matus, es protagonizada por Natalia Valdebenito, Jaime Omeñaca, Carmen Disa Gutiérrez, Tatiana Molina y un gran elenco.

Se podrá ver el sábado 19 de julio, a las 20:00 horas, con una presentación única en el Teatro Municipal de la ciudad jardín.

Entradas AQUÍ.

– EXPO “ARACNE” EN PUERTO VARAS

La exposición Aracne: textil, cuerpo y comunidad de Colectiva la Curva se inaugura este sábado a las 12:00 horas en el Centro Cultural Bosque Nativo (Vicente Pérez Rosales 1305, Puerto Varas).

Se trata de una obra multidisciplinaria interactiva donde confluyen lenguajes textiles, performáticos, sonoros y lumínicos.

“El objetivo principal de esta obra, es el diálogo constante entre aspectos que parecen ser opuestos como lo luminoso, lo tierno, que son cosas que se pueden observar”, destaca Maira Quintana, quien forma parte del colectivo. “Buscábamos que fuera una obra sombría y lúgubre, pero al mismo tiempo la dimensión textil de esta obra permite que la gente se acerque a través del tacto, y eso ayuda a que la gente conecte con la ternura y lo infantil, con el juego principalmente”.

