Pablo Milanés, censurado

Presentado por:

¡Hola! Se acabó noviembre y comienza el último mes del año, con Navidad y Año Nuevo. ¿Cuál es tu balance de 2025?

Por lo pronto, hasta el domingo se celebra el Día del Cine Chileno y se exhibirán más de 30 largometrajes nacionales en todo el país. Hay para todos los gustos.

Además, este sábado Carmina Burana estará por primera vez en la Gran Sala Sinfónica Nacional. Y la próxima semana habrá un concierto extraordinario con obras de Strauss y Brahms, con dirección de Barbara Dragan.

Y por si esto fuera poco, Vibra Clásica ya organizó un concierto de Navidad en la ex Casa Piedra, con dirección de Alejandra Urrutia, para el 19 y el 21 de diciembre.

Además, el próximo jueves parte el festival del cine y documental musical In-Edit , con lo mejor del género.

, con lo mejor del género. Por cierto, también les quiero recomendar la historia de Darwin en Chile , contada en el newsletter Universo Paralelo de Andrés Gomberoff, con las mejores noticias de ciencia de la semana.

, contada en el newsletter de Andrés Gomberoff, con las mejores noticias de ciencia de la semana. Además, en esta edición : el premio que recibió el cineasta Ignacio Agüero , noticias de último minuto sobre el instituto artístico ISUCH , y la inédita detección de la materia oscura .

: el , noticias de último minuto sobre el , y la inédita . Bonus track: la entrevista de María José Quesada a Flavia Achermann, por su libro para conversar sobre maternidad e inteligencia artificial.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

1

IGNACIO AGÜERO, PREMIADO

Entrevisté al cineasta Ignacio Agüero por su más reciente obra, Cartas a mis padres muertos, que fue parte de la programación de FIDOCS y que repasa los últimos 50 años del país.

Uno de los escenarios del filme es una casa en la cordillera, con imágenes íntimas y más de familia, donde se podrían reconocer muchos chilenos: los hijos, los nietos.

“Juegan el papel de aportar fragmentos de vida de la cual por suerte conservé material filmado. La vida conservada en emulsiones fotográficas. Qué valioso es eso. Vida capturada, tiempos capturados y retenidos para siempre, y que un día pueden saltar a la pantalla y ser vistos en cualquier parte del mundo por cualquier persona”, me comentó el cineasta.

Agüero fue premiado además en la Semana del Cine 2025 de la Universidad de O’Higgins (UOH), donde recibió la Espiga de Oro .

de la Universidad de O’Higgins (UOH), donde recibió la . Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

2

CORTO SOBRE LOS VERGARA TOLEDO

Un cortometraje sobre la historia de los hermanos Pablo, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados durante la dictadura militar, fue premiado en la edición 29 del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS).

Se trata de Te llamarás Pablo, de Pablo Vergara E., que recibió una Mención Especial del jurado.

La cinta fue premiada por “abrir un espacio de diálogo entre la memoria familiar y la historia del país, permitiendo una revisión histórica que resulta relevante en estos tiempos del negacionismo. Con una sensibilidad delicada y afectiva en su narración, que abre una nueva mirada a la historia de la familia Vergara-Toledo”.

“Estoy muy contento por el reconocimiento del jurado y del público, que han recibido sentidamente este trabajo”, me comentó Vergara.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

3

AL RESCATE DEL ISUCH

La disputa por el instituto artístico ISUCH de la Universidad de Chile tuvo novedades esta semana.

Había alarma en la comunidad, después que la Facultad de Artes decidiera suspender las matrículas del próximo año, pero este miércoles dio marcha atrás en la decisión.

Entremedio hubo una carta del pianista Roberto Bravo al diario El Mercurio y también una campaña de firmas, que ya recabó más de mil apoyos, iniciada por la también pianista María Paz Santibáñez .

al diario El Mercurio y también una campaña de firmas, que ya recabó más de mil apoyos, iniciada por la también pianista . Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

CARMINA BURANA EN EL CEAC

Este sábado, a las 19:30 horas, sonará en la Gran Sala Sinfónica Nacional la cantata Carmina Burana de Carl Orff, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la batuta del maestro Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile que dirige Juan Pablo Villarroel.

Carmina Burana es una de las obras más esperadas del año. Las entradas se agotaron con meses de antelación, poco después de anunciada la temporada.

Juan Pablo Villarroel, director artístico del Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile, comenta sobre la perennidad de la obra: “A pesar de que uno la puede haber cantado muchas veces, siempre tiene algo nuevo, pues de alguna manera se van encontrando cosas distintas en ella”. También, destaca la razón por la que sigue siendo una de las piezas favoritas del público, ya que “es rítmicamente entretenida, tiene mucha energía y es fácil de oír para el público”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

MUERTE DE INDÍGENA POR DISPUTA DE TIERRAS

El crítico de cine Juan Marín vio Nuestra tierra, el documental que la cineasta argentina Lucrecia Martel presentó en la más reciente edición de FIDOCS, y lo comentó para El Mostrador.

Marín cuenta que la directora reconstruye un caso ocurrido en 2009, cuando un grupo de hombres armados intentó desalojar a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte argentino. En el conflicto por la propiedad de la tierra, asesinan a Javier Chocobar, líder de la comunidad, en un crimen captado en video.

“ Pese a nueve años de protestas, no es sino hasta 2018 cuando se abre finalmente un proceso judicial . Durante todo ese tiempo, los responsables permanecieron en libertad. La película articula las voces y archivos visuales de la comunidad con registros de los tribunales, trazando una genealogía del colonialismo y del despojo territorial que desembocó en este acto de violencia extrema”.

. Durante todo ese tiempo, los responsables permanecieron en libertad. La película articula las voces y archivos visuales de la comunidad con registros de los tribunales, trazando una genealogía del colonialismo y del despojo territorial que desembocó en este acto de violencia extrema”. Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

6

MILANÉS, CENSURADO

El próximo jueves comienza una nueva edición del Festival Internacional de Cine y Documental Musical (In-Edit) y una de las películas a exhibir es Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigida por Fabien Pisani.

La cinta recorre la trayectoria del emblemático trovador (1943-2022) y fue rechazada por el festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana , según denunció públicamente su director este mes, aunque sí pudo mostrarse en DOCNYC, Mar del Plata, Morelia y Sheffield Doc Fest.

, según denunció públicamente su director este mes, aunque sí pudo mostrarse en DOCNYC, Mar del Plata, Morelia y Sheffield Doc Fest. La cinta se exhibirá este 8 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes y pueden adquirir sus entradas AQUÍ.

7

EL NIÑO SAPIENS NEANDERTAL

Skhūl I es un niño que vivió hace 140 mil años y que científicos creen que es la mezcla más antigua entre un Homo sapiens y un neandertal.

Así lo afirma un grupo de científicos en un estudio publicado en julio en la revista científica L’Anthropologie, sobre el cráneo de un niño que vivió hace 140 mil años y que fue encontrado hace casi un siglo en una de las cuevas del Monte Carmelo, al noroeste de Israel, en el que se considera es el cementerio más antiguo conocido.

Se trata de un infante de entre 3 y 5 años , que habría sido enterrado de manera intencional en esa zona del Levante, el corredor biogeográfico en que se mezclaron flujos genéticos entre linajes indígenas y otros grupos provenientes de África y Eurasia durante el Pleistoceno Medio, informó la BBC.

, que habría sido enterrado de manera intencional en esa zona del Levante, el corredor biogeográfico en que se mezclaron flujos genéticos entre linajes indígenas y otros grupos provenientes de África y Eurasia durante el Pleistoceno Medio, informó la BBC. Se lo conoce como Skhūl I porque fue el primero de los fósiles encontrados por la arqueóloga británica Dorothy Garrod y el antropólogo físico estadounidense Theodore McCown , cuando exploraron la zona en 1931 .

, cuando exploraron la zona . Y, según esta nueva investigación, su morfología sería la evidencia más antigua conocida de la mezcla entre el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens .

. Puedes ver la nota completa AQUÍ.

8

MATERIA OSCURA, ¿DETECTADA?

La materia oscura es uno de los grandes enigmas del universo y, en los esfuerzos por determinar su existencia y naturaleza, un nuevo estudio habría detectado indicios que podrían acercarnos a resolver el misterio.

La ciencia considera que solo un 4% del universo es materia común (la que vemos), frente a aproximadamente un 26% que sería materia oscura, la cual no se ha logrado observar ni detectar , más allá de sus efectos gravitacionales sobre la materia ordinaria, por ejemplo, mantener unidas las galaxias, informó EFE.

, más allá de sus efectos gravitacionales sobre la materia ordinaria, por ejemplo, mantener unidas las galaxias, informó EFE. Un estudio encabezado por la Universidad de Tokio, que publica Journal of Cosmology and Astroparticle Physics , indica que se ha detectado un tipo específico de rayos gamma, los cuales serían el resultado de la aniquilación de partículas teóricas de materia oscura.

, indica que se ha detectado un tipo específico de rayos gamma, los cuales serían el resultado de la aniquilación de partículas teóricas de materia oscura. “Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias”, dijo en su momento el astrofísico y divulgador Carl Sagan y, en este caso, diversos expertos muestran su cautela ante los resultados de la investigación, de la que los propios autores reconocen –como en muchos estudios científicos– sus limitaciones.

9

FLAVIA ACHERMANN: IA Y MATERNIDAD

La periodista Flavia Achermann debuta en el mundo literario con Los salvajes (Pez Espiral, 2025), siete relatos inspirados en historias reales.

María José Quesada la entrevistó para Cita de Libros, donde habló de su proceso creativo, de cómo la maternidad “cambia todo” y de su visión frente al uso de la IA en la escritura.

“Si no aprendemos a ocuparla de la forma correcta, puede ser algo bien peligroso” , en especial por la facilidad con que puede reemplazar procesos reflexivos.

, en especial por la facilidad con que puede reemplazar procesos reflexivos. Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– ARTE DISIDENTE EN IQUIQUE

El Festival de Arte Disidente (FADI) realizará su tercera edición, el 18 y 19 de diciembre, en la ex Estación de Ferrocarriles de Iquique (Sotomayor 708), a partir de las 15:00 horas.

Contará con la presencia de artistas como Barro Pardo, Yuyo del cerro, Nena Delka, Priverart, NZ Bosqueje, Domi Toledos, Haxan Art, Hielissa, No te canses todavía, Vásquez, Murciélago Ediciones, Ron hentai, Awa Marinx, Hambre, Cerro Press, Ottoetraud, Pedacito de verdad, Kiosko Repisa, Kushufly Varkiyo y Aula Azul.

Más información AQUÍ.

– TEATRO EN ISLA NEGRA

Hasta el domingo se realizará el Festival de Teatro de Isla Negra, que incluye un homenaje a los 70 años de la Compañía Teatro Ictus y los 25 de Tryo Teatro Banda, además de clases magistrales, talleres y actividades.

El evento se realiza en el Centro de Expansión Isla Negra, Isidoro Dubournais 3840 ( ex Unilever), Isla Negra, El Quisco.

Más información AQUÍ.

– EXPO DE CUERPOS REALES EN TALCA

“Humanos”, una muestra gratuita de cuerpos reales, se desarrollará hasta el 19 de diciembre en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca (Dos Norte 685), para permitir conocer de manera cercana y educativa cómo funciona el organismo.

La propuesta reúne piezas reales plastinadas, una técnica que permite conservar las muestras cadavéricas manteniendo su forma y detalle, ofreciendo una experiencia educativa para público de todas las edades.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!