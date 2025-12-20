Cultura en Valpo: desfalco millonario

Presentado por:

¡Hola! La próxima semana es Navidad. De niño era una de mis fechas favoritas, hasta el divorcio de mis padres. Nunca más volvió a ser igual. Pero, bueno, la vida sigue adelante y ahora me llena ver felices a mis hijos.

Vamos a lo nuestro: este jueves falleció Vicente Ruiz, uno de los íconos de la contracultura durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Sin duda, una gran pérdida para la generación de los 80.

También les quiero contar que esta semana estuve buscando infructuosamente algún vocero republicano que me diera luces sobre qué piensa hacer el Presidente electo, José Antonio Kast, con la institucionalidad cultural. Noticia en desarrollo.

Por lo pronto, este fin de semana se desarrolla hasta el domingo la Furia del Libro de Verano en el Centro Cultural GAM, una cita imperdible para los amantes de la lectura, con varios destacados invitados internacionales.

Asimismo, los amantes de la música clásica pueden ir calentando motores para el Gran Concierto por la Hermandad, dirigido por Alejandra Urrutia, que contará con una sinfonía de Sebastián Errázuriz, en un lindo homenaje a Gabriela Mistral en la Estación Mapocho.

Y para los amantes del Teatro, este jueves Teatro a Mil presentó su programación. Del 3 al 25 de enero habrá más de 89 espectáculos provenientes de 16 países. ¡Imperdible!

Y aunque La misteriosa mirada del flamenco quedó fuera de la lista de los Oscar, The Hollywood Reporter la calificó como la mejor película hispanohablante del año. ¡Tremendo logro!

Por último, también quería recomendarles el newsletter Aquí Coquimbo, que en su más reciente edición cuenta cómo una alumna de La Serena se ganó un viaje a un centro espacial en Londres.

Además, en esta edición: la propuesta de Chile para la Feria de Frankfurt 2027, el cortometraje chileno elegido para Sundance y la muerte de Rob Reiner.

Bonus track: la entrevista de Tatiana Oliveros a Antonio Riquelme Quinteros por su novela policial sobre el acoso que sufren unos defensores ambientales del agua.

1

LA DERECHA Y EL MIEDO

Una de las notas más populares en el Instagram de la sección esta semana fue la entrevista que le realizó Emilia Aparicio al historiador italiano Alessandro Portelli, quien no dudó en señalar que “la hegemonía de la derecha se basa en el miedo”.

El especialista pasó unos días en Santiago como invitado de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile.

Conocido por su enfoque en la historia oral, afirmó específicamente que “la hegemonía de la derecha se basa en el hecho de que la gente tiene miedo, tiene miedo de los inmigrantes, tiene miedo de la criminalidad y busca protección. Y en una época en que la imagen del porvenir y todo eso se ha borrado, no hay visión de esperanza de futuro. Y entonces esta es donde la derecha sí tiene hegemonía”.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

2

LA PROPUESTA CHILENA PARA LA FERIA DE FRANKFURT

Chile comenzó a definir su propuesta como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027, con “Residencia en el cielo”, un proyecto curatorial que apuesta por una mirada interdisciplinaria y una potente metáfora astronómica para recorrer la diversidad de su literatura, según informó The Clinic.

El pabellón combinará escenarios, experiencias inmersivas, tecnología e inteligencia artificial para dialogar entre tradición, poesía y nuevas formas de creación cultural.

El equipo del proyecto está compuesto por José Delano (artista visual), Álvaro Matus (escritor y dibujante), Piedad Rivadeneira (diseñadora de Felicidad Pública, quien fue parte del equipo de Jeannette Jara), Álvaro Díaz (periodista y fundador de 31 minutos), Marisol García (periodista especializada en música nacional), Pablo González (diseñador gráfico y de motion) y Josefa Quinta (periodista), y tiene la misión de orientar y cohesionar los dos mil metros asignados que tiene el país.

3

CORTO CHILENO A SUNDANCE

El cortometraje de animación en stop motion La pena no duerme de noche (Sorrow Doesn’t Sleep at Night) entró en la Selección Oficial del prestigioso festival Sundance (Utah, EE.UU), informó Radio Bío Bío.

La cinta fue escogida por el Animation Short Film Program, una de las instancias de clasificación del evento, considerado a su vez “el festival de cine independiente más importante del mundo”.

El corto, dirigido por Josefina Montino Cabrera y Martín André, se extiende por 9 minutos y sigue los pasos de un hombre que vive aislado en un bosque, donde debe enfrentar su propia pena y culpa para no perder la cordura.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

LA MUERTE DE ROB REINER

Si hay una película que he seguido viendo a lo largo de estos años es Cuando Harry conoció a Sally, una de las obras del cineasta Rob Reiner, fallecido trágicamente por estos días.

La película protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan está repleta de diálogos (“¿pueden ser amigos un hombre y una mujer?”) y escenas memorables (como el orgasmo fingido) que la convierten en una verdadera obra maestra.

Otras películas suyas que me gustan mucho son Cuenta conmigo y Misery. En la primera logra transmitir de gran forma lo que es la amistad de varones a los 12 años, y la segunda, que trata sobre una fan que secuestra a su escritor favorito, tampoco se queda atrás.

Obviamente Reiner hizo mucho más, y puedes leer sobre sus otras obras AQUÍ.

5

UNA CONSPIRACIÓN CONTEMPORÁNEA

El crítico de cine Juan Marín comentó esta semana en El Mostrador la película Bugonia, del griego Yorgos Lanthimos, que trata sobre dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas que secuestran a la poderosa directora de una empresa farmacéutica, convencidos de que en realidad es una alienígena con el propósito de destruir la Tierra.

La cinta es una adaptación de la película sucoreana Save the green planet y “el tono absurdo y desbordado del filme coreano se transforma, en manos de Lanthimos, en una frialdad calculada que dialoga con los intereses estéticos del director”.

“La película resulta tan delirante como incómodamente contemporánea. Explora la proliferación de teorías conspirativas en un ecosistema digital marcado por la desinformación, la posverdad y la multiplicación de fuentes dudosas, desde blogs, hasta videos de YouTube o foros anónimos. Pero Lanthimos no se limita a ridiculizar estas paranoias: las utiliza para exponer la lógica deshumanizante del corporativismo, insinuando que el comportamiento del poder económico resulta tan implacable que parecería, metafóricamente, ‘extraterrestre’”, escribió Marín.

Puedes leer al respecto AQUÍ.

6

DESFALCO EN VALPO

INSOMNIA Teatro Condell dio a conocer, a través de sus redes sociales, que la continuidad de su espacio está siendo amenazada por una grave crisis económica que enfrentan debido a una estafa cometida por dos extrabajadores.

Según un comunicado, el hecho ha provocado una situación compleja en la que se adeuda el sueldo del equipo del mes de noviembre , pagos de cuentas básicas y de derechos de exhibición con distribuidoras.

Leonardo Torres, director de INSOMNIA Teatro Condell, explicó que "esto ha sido muy difícil para todo el equipo, porque se trata de personas muy cercanas en quienes confiábamos plenamente. Estamos tomando todas las acciones legales correspondientes, asesorados por nuestros abogados. Además, esto ha sido una oportunidad para la organización, para revisar toda nuestra estructura interna y mejorar los mecanismos de control financieros de nuestro cine y que esta situación no vuelva a ocurrir en el futuro".

Además de una querella, se ha levantado una campaña solidaria de aportes voluntarios y eventos para poder salvar la situación financiera. El primer evento solidario se realizará este viernes, a las 19:15 horas, con la proyección de la película Love Actually, que será acompañada de una degustación de pisco sour en colaboración con PisQ. Además, tendrán venta de afiches a disposición de la comunidad.

7

LA ÚNICA CHILENA EN ALMA

La estudiante de doctorado en Astrofísica Carla Cornil-Baïotto, del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y del Núcleo Milenio MINGAL, fue seleccionada como una de las seis Embajadoras ALMA 2026 a nivel mundial, marcando un hito para la ciencia chilena: es la primera vez que una estudiante en Chile asume este prestigioso rol internacional, según informó la revista Ecociencias.

El programa ALMA Ambassador, impulsado por el National Radio Astronomy Observatory (NRAO) y el Observatorio ALMA, reconoce a jóvenes investigadoras e investigadores con alto potencial científico y liderazgo en radioastronomía . En 2026, Carla será la Embajadora ALMA para Chile, liderando talleres de preparación de propuestas de observación y apoyando a la comunidad científica en el análisis y reducción de datos astronómicos.

Actualmente, Carla es investigadora principal de dos propuestas ALMA y ha participado activamente en instancias de formación y colaboración científica en el país. Como parte del programa, realizará estadías de capacitación en Estados Unidos y contará con apoyo financiero para movilidad científica.

“Quiero mostrar que cualquier estudiante puede diseñar con éxito su propio proyecto científico y motivar especialmente a las jóvenes, que aún están subrepresentadas en las carreras científicas”, expresó tras su nominación.

8

ESTRUCTURA SUBTERRÁNEA EN BERMUDAS

Una extraña estructura debajo de las Bermudas ha desconcertado a los científicos desde hace tiempo.

Según una nota de la DW, aunque se trata de un archipiélago de origen volcánico, su relieve submarino conserva una elevación notable en pleno Atlántico Norte, algo poco habitual en regiones donde la actividad volcánica quedó atrás hace tanto tiempo.

Esta persistencia del relieve, difícil de encajar en los modelos tradicionales de evolución de islas oceánicas , es una de las razones por las que las Bermudas siguen siendo objeto de debate entre los geólogos.

Ahora, un nuevo estudio ofrece una posible explicación. Investigadores han identificado bajo la corteza oceánica de las Bermudas una capa de roca de unos 20 kilómetros de espesor, aproximadamente el doble de lo observado en otras islas oceánicas similares.

Este hallazgo, publicado recientemente en la revista Geophysical Research Letters, podría aportar una explicación a un enigma que ha desconcertado a los geólogos durante décadas.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

NOVELA SOBRE AGUA Y ACTIVISMO

Tatiana Oliveros conversó en Cita de Libros con Antonio Riquelme Quinteros por su novela policial Río de avaricia, ambientada en la Región de Ñuble.

Publicada por Lagar Editores en la colección Calibre 38, la obra aborda los conflictos socioambientales asociados a la intervención estatal y empresarial en territorios rurales , tomando como eje narrativo la defensa del agua y la persecución de activistas medioambientales.

La novela surge de la experiencia directa del autor en torno al proyecto de construcción de un embalse en el río Ñiquén, iniciativa impulsada por el Estado y resistida por comunidades campesinas que históricamente han vivido de la agricultura de subsistencia. Riquelme Quinteros fue testigo –y partícipe– de ese proceso, asistiendo a reuniones con autoridades y recogiendo testimonios de familias afectadas por expropiaciones y falta de consulta.

“La novela policial permite mostrar lo que no se quiere ver”, señala el autor, quien utiliza un crimen como hilo conductor para visibilizar la violencia estructural, el hostigamiento a defensores ambientales y la forma en que el poder económico y estatal opera de manera vertical sobre las comunidades.

Puedes acceder a la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– CONCIERTO DE VILLANCICOS EN ARICA

El Coro de la Universidad de Tarapacá presentará su tradicional Concierto de Navidad en la Catedral San Marcos.

El Coro y el Ensamble de Cuerdas de la UTA, dirigidos por el profesor Miguel Platero Galarce, realizarán un concierto este sábado a las 20:00 horas, donde interpretarán villancicos y piezas navideñas, invitando a la comunidad a ser parte de este tradicional evento.

Inscripciones AQUÍ.

– TRAPPO BANDA EN VALPARAÍSO

Un concierto aniversario de Trappo Banda se realizará este sábado a las 18:00 horas, en el Parque Cultural de Valparaíso (Cárcel 471, cerro Cárcel).

La agrupación invita a celebrar sus 10 años de vida y al prelanzamiento exclusivo de su tercera placa, titulada Melancolías y Rebeliones. El espectáculo es con entrada liberada y apto para todas las edades.

– 7​º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA PATAGONIA

El 7º Concurso de Fotografía de la Patagonia ya está abierto a inscripciones, lo que brinda a los fotógrafos otra oportunidad para mostrar sus imágenes de una de las regiones más hermosas del orbe.

El concurso, en el que pueden participar fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo, se celebra cada dos años. Organizado por primera vez en 2012 por la revista internacional bilingüe Patagon Journal, es el concurso de fotografía de naturaleza y aire libre más antiguo de la región.

Más información AQUÍ.

