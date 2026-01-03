Presentado por:

¡Hola! Antes que nada les deseo un feliz año 2026. Que sus deseos y esperanzas se hagan realidad. Que sean felices en la medida en que se pueda en este mundo a ratos tan terrible. Que tengan salud. Ya lo decía el padre de Woody Allen, “si no tienes salud, no tienes nada”. Muy cierto.

Pero vamos a lo nuestro: este sábado parte Teatro a Mil , con obras en todo Chile. Serán 89 espectáculos de sala y calle provenientes de 16 países de Europa, Asia y América , con estrenos imperdibles y un foco especial en Brasil, invitados internacionales, además de un fuerte énfasis en la multidisciplinariedad.

Los amantes de la música clásica, por su parte, podrán disfrutar la próxima semana en el CEAC del Concierto Aniversario 85 de la Orquesta Sinfónica de Chile, que incluye la Quinta Sinfonía de Beethoven. Además estará In C, una obra de danza inspirada en la creación minimalista homónima de Terry Riley, compositor musical estadounidense.

Además, en esta edición: la polémica por la posible designación de Cristián Warnken al frente del Ministerio de las Culturas; lo que significa la remodelación de la Plaza Italia; y los 25 años de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Bonus track: mi entrevista a la escritora Rossana Dresdner, flamante ganadora del Premio Municipal de Literatura 2025 de Santiago.

1

¡A PINTAR LA MONEDA!

Siempre he pensado que la cultura, tantas veces sub o infravalorada, tiene un poder de fuego nada despreciable. Basta con nombrar los vendavales que pueden desatar ciertos libros –El Manifiesto Comunista es solo un ejemplo–, canciones u obras plásticas.

Por algo se le atribuye a Joseph Goebbels la siniestra frase “cuando oigo la palabra cultura, saco la pistola”.

Algo de eso debe haber en la polémica intervención del Presidente Gabriel Boric a propósito de la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas al veterano Alejandro “Mono” González, en lo que fue la nota más vista de la semana en la sección, probablemente por el disgusto que causó a los futuros inquilinos de La Moneda.

a propósito de la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas al veterano Alejandro “Mono” González, en lo que fue la nota más vista de la semana en la sección, probablemente por el disgusto que causó a los futuros inquilinos de La Moneda. “Nosotros hoy día les decimos que los queremos, los admiramos, estamos orgullosos, como Estado de Chile, de cada uno de ustedes”, sostuvo el Mandatario en la ceremonia.

Sin embargo, el Presidente realizó un comentario que llamó la atención de los asistentes: bromeó con la idea de pintar murales en el Palacio de La Moneda.

El Jefe de Estado recordó un viaje a México y la impresión que le causaron los grandes murales en edificios oficiales.

“Al bajar las escaleras de la Presidencia veías murales gigantes, hermosos. Acá caminaba por La Moneda y veía estos espacios blancos vacíos y decía: ¿por qué no los llenamos de murales? ”, relató.

”, relató. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

¿WARNKEN AL MINISTERIO DE LAS CULTURAS?

Una reacción en cadena causó la especulación de nombrar como próximo ministro de las Culturas al escritor y presentador de radio y TV Cristián Warnken.

Consulté en el mundo cultural y las reacciones no se hicieron esperar.

“En SIDARTE, somos partidarios de continuar con los avances en políticas culturales públicas. En apoyar robustecer la institucionalidad cultural estatal, y no desmantelarla. En aumentar los presupuestos y recursos destinados a Culturas para fortalecer el desarrollo, acceso y participación cultural en todas las regiones del país, así como mejorar las precarias condiciones laborales en que se encuentra el ecosistema de trabajadores culturales”, me comentó Ernesto Orellana desde esa entidad.

Desde las artes visuales, Alex Chellew, de la APECH, me dijo que quieren “que el ministerio siga avanzando en la continuidad de las políticas culturales, que nos apoye para contar con una Ley de Artes Visuales, que los equipos capacitados y técnicos que conocen la institucionalidad estatal no se disuelvan, más bien que se refuercen en pos de la cultura y en beneficio de todas las regiones de la nación”.

Y para Editores de Chile, liderada por Francisca Muñoz, “la proyección internacional se vuelve especialmente relevante con la participación de Chile como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027. La preparación para esta instancia ha sido un trabajo colectivo entre organizaciones públicas y privadas y un amplio ecosistema cultural para mostrar no solo la bibliodiversidad chilena, sino también la riqueza cultural del país”.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

3

LA REMODELACIÓN DE PLAZA BAQUEDANO

Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad. Ombligo de Chile. Muro de Berlín de Chile. A nadie deja indiferente este lugar.

A propósito de la próxima inauguración del remodelado eje Alameda-Providencia, el escultor Óscar Plandiura ha hecho una interesante reflexión al respecto.

Expresó que una “iniciativa promovida con inusitada prisa y entusiasmo por el gobernador Claudio Orrego y el Gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric, ha dejado al desnudo, en su apuro frenético por ser inaugurada, una discutible intervención urbana”.

“ El resultado concreto es la eliminación de la histórica Plaza Italia y la tradicional rotonda, en cuyo centro se alzaba el monumento al general Manuel Baquedano montando a su caballo Diamante, y junto a esta magnífica obra esculpida por Virginio Arias, una cripta donde descansaba un joven soldado desconocido muerto en la Guerra del Pacífico”.

y la tradicional rotonda, en cuyo centro se alzaba el monumento al general Manuel Baquedano montando a su caballo Diamante, y junto a esta magnífica obra esculpida por Virginio Arias, una cripta donde descansaba un joven soldado desconocido muerto en la Guerra del Pacífico”. A su juicio, “este acto de desprecio hacia quienes construyeron nuestros monumentos, memoriales y lugares sagrados, se ha expresado nítidamente en la decisión de haber borrado este verdadero tesoro urbano”.

El texto completo sale este sábado en El Mostrador.

4

ARTE CHILENO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una interesante nota sobre el arte chileno y la inteligencia artificial publicó este semana El País.

“Arquitectos y artistas del país hacen visible la energía y territorios que demanda esta tecnología. En sus obras, presentadas en la Bienal de Venecia, critican la opacidad de información alrededor de los centros de datos”, indicó el diario español.

La nota reseñó el caso de la instalación titulada Inteligencias reflexivas, que habla de la falta de información sobre los costos ambientales de los centros de datos que se pretende instalar en Chile y que consumen gran cantidad de agua.

“La obra presentada en Venecia es parte de un proceso iniciado años atrás. En el país, otros proyectos artísticos y arquitectónicos también han buscado revelar cómo es la infraestructura que sostiene a la IA: cables, energía y territorios”, reseñó El País.

Puedes ver la nota AQUÍ.

5

TEATRO CON SELLO POLÍTICO

Emilia Aparicio conversó con Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Teatro Mori, para hacer un repaso del 2025.

El año estuvo marcado por distintas experiencias teatrales , como La Gaviota en Mori Bellavista, hasta montajes que dialogan directamente con problemáticas sociales actuales.

, como La Gaviota en Mori Bellavista, hasta montajes que dialogan directamente con problemáticas sociales actuales. Para Pérez de Castro, el teatro chileno mantiene una tradición crítica y socialmente activa: “Chile tiene un sello de teatro político muy bueno”. En ese sentido, subrayó que la cartelera debe resonar con el momento histórico: “Hay obras que siempre tienen un diálogo con lo que está sucediendo con la gente. El teatro es un reflejo de muchas situaciones”.

La nota completa sale este sábado en El Mostrador.

6

DONOSO Y LA MANCHA DEL ORIGEN

Una interesante nota sobre el libro Atravesar el tiempo. Conversaciones con José Donoso, de Josefina Delgado, publicó esta semana el diario La Tercera.

Se trata de un libro rescatado tras cuatro décadas de silencio, que reúne las conversaciones más crudas y personales entre José Donoso y Josefina Delgado, según la nota.

En ellas, el autor de El obsceno pájaro de la noche desarticula la doble moral de su alcurnia, revive el trauma de la “mancha” familiar y disecciona su rechazo a la figura paterna.

“El resultado es el retrato de un escritor que, lejos de los frescos monumentales del Boom, eligió habitar la literatura desde la marginalidad, la jerarquía de las casas y los fantasmas que nunca dejaron de perseguirlo”, según escribió el diario.

La nota completa está AQUÍ.

7

25 AÑOS DE LA ISS

La BBC publicó esta semana una entretenida nota sobre una de las obras más importantes de la ingeniería espacial: la Estación Espacial Internacional (EEI o ISS, por sus siglas en inglés), que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra.

Desde la primera misión Expedición 1, más de 280 astronautas y cosmonautas han visitado la estación , que ha estado ocupada de forma ininterrumpida durante 25 años, reseñó el medio británico.

, que ha estado ocupada de forma ininterrumpida durante 25 años, reseñó el medio británico. En época de conflictos y extremismos, la EEI “es una muestra de lo que puede lograrse mediante la cooperación internacional y una prueba de que, cuando los seres humanos trabajan juntos, son capaces de alcanzar los objetivos que se proponen”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

MORTÍFERA ONDA DE CALOR

Hace calor, pero no solo en Chile: las olas de calor fueron los fenómenos meteorológicos extremos más mortíferos del año. Algo que no parece tener fin.

Según el informe anual por World Weather Attribution (WWA) , publicado este martes, esta asociación mundial de científicos hace un balance, entre otras cosas, de las principales conclusiones de sus informes durante el año sobre la posible influencia del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos, informó Europa Press.

, publicado este martes, esta asociación mundial de científicos hace un balance, entre otras cosas, de las principales conclusiones de sus informes durante el año sobre la posible influencia del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos, informó Europa Press. De hecho, una investigación de WWF concluyó que el calentamiento global ha aumentado 0,3 °C desde 2015, tras revisar otros seis eventos de calor previos para analizar la manera en que el calor extremo se ha vuelto más frecuente e intenso desde la firma del Acuerdo de París.

tras revisar otros seis eventos de calor previos para analizar la manera en que el calor extremo se ha vuelto más frecuente e intenso desde la firma del Acuerdo de París. Además, indicó que algunas olas de calor se han vuelto casi diez veces más probables.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

9

ALZHÉIMER Y MEMORIA HISTÓRICA

Entrevisté a la periodista y escritora Rossana Dresdner, flamante Premio Municipal de Literatura 2025 de Santiago, por su novela Tu memoria en mis ojos (LOM, 2025).

“Quisiera destacar el hecho de que premien un libro que tiene que ver con, fundamentalmente, la memoria. En este caso, es una historia de la memoria que se va perdiendo, que tiene que ver con el alzhéimer, pero también tiene que ver con la construcción de memoria y con la importancia de construir memoria, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino que también cómo, en definitiva, también los países, también todos vamos construyendo memoria en la medida que vamos rescatando qué es lo importante recordar”, me dijo el día de la premiación.

La entrevista sale este domingo en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– NOCHES DE BOLERO EN LA SERENA

Catalina y las Bordonas de Oro se presentarán por primera vez en La Serena para compartir en una velada que promete emoción y romanticismo, el próximo 5 de febrero, en 12 Lunas Restobar (Avenida Balmaceda 824).

Con un repertorio especial que incluirá los boleros de antaño, la banda ofrecerá una noche íntima y nostálgica, donde cada acorde invitará a revivir recuerdos y dejarse llevar por la magia de sus melodías.

Más información AQUÍ.

– TEATRO DEL OPRIMIDO EN VALPO

Desde este lunes, Valparaíso será escenario de la próxima versión del Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido (ELTO), uno de los eventos más relevantes a nivel internacional para quienes trabajan desde el arte y el teatro con perspectiva crítica, comunitaria y transformadora.

El evento, que cuenta con el respaldo oficial de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, tendrá como sede principal al Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, donde se exhibirán obras provenientes de México, Colombia, Brasil (2), Argentina y Chile. Todas con entrada liberada y para todas las edades.

Más información AQUÍ.

– FESTIVAL DE CINE DE ÑUBLE

Con una propuesta de acceso gratuito, rescate patrimonial y descentralización cultural, el 7° Festival de Cine Nacional de Ñuble se realizará entre el 13 y el 17 de enero de 2026.

El certamen tendrá como sede principal el Teatro Municipal de Chillán. La sección Panorama Nacional incluye La Ola, la novena película de Sebastián Lelio, uno de los realizadores chilenos más influyentes a nivel internacional y ganador del Oscar por Una mujer fantástica, y Matapanki, ópera prima de Diego “Mapache” Fuentes.

Más información AQUÍ.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

¡Que tengan un lindo primer fin de semana de 2026!