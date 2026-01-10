Museo de la Memoria, cancelado

¡Hola! Los saludo por última vez antes de salir de vacaciones. Me reemplazará mi colega Emilia Aparicio, que lo hará muy bien. ¡Nos vemos a la vuelta! Por lo pronto, hay varios eventos en los próximos días.

De partida, el lunes comienza una nueva edición de Congreso Futuro, con un selecto grupo de especialistas para conversar sobre los últimos avances de la ciencia. ¡Absolutamente imperdible!

También, el mismo lunes será el Gran Concierto por la Hermandad, en la Estación Mapocho, urgente en los tiempos violentos que corren. Y por si esto fuera poco, el sábado será el turno de Carmina Burana en el Estadio Nacional, con entradas agotadas.

Por otra parte, el Museo Nacional de Bellas Artes se prepara para inaugurar el próximo 20 de enero una muestra sobre las ya legendarias Yeguas del Apocalipsis, incluidas algunas piezas desconocidas.

Y una noticia de último minuto: falleció el músico Álvaro Peña, un mito del punk chileno. Una gran pérdida para la cultura under de nuestro país.

Además, en esta edición: el nuevo pabellón en el sitio arqueológico de Monte Verde, los ocho millones de dólares que ChileActores le reclama a la plataforma Amazon, y la inédita carrera de paleontología que comenzará a dictarse en nuestro país.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera al escritor Jaime Hales para Cita de Libros.

1

EXOPLANETA CHILENO

Pude conversar con el Premio Nobel Jack Szostak, uno de los ilustres invitados que tendrá la nueva versión de Congreso Futuro que parte este lunes.

En su charla, Szostak explorará el impacto cultural, científico y filosófico que tendría encontrar vida en exoplanetas, un campo que avanza rápidamente.

“Hablaré principalmente sobre cómo surgió la vida en la Tierra primitiva, hace unos 4 mil millones de años. Daré algunos antecedentes generales sobre la gran pregunta: ¿es fácil o difícil que la vida se origine?”, fue una de las cosas que también me adelantó.

“Mi trabajo de laboratorio busca responder a esta pregunta, pero la búsqueda de indicios de vida en exoplanetas es igual o más importante, ya que un segundo ejemplo de vida indicaría que no es tan difícil que surja. Con un solo ejemplo, no podemos determinar si estamos solos en el universo o si la vida está en todas partes. ¡Esa es una de las razones por las que los telescopios gigantes de Atacama son tan importantes! Si se descubre vida en otros lugares, ese descubrimiento podría provenir del trabajo realizado en Chile”.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

2

NUEVO PABELLÓN EN MONTE VERDE

Como un hito para la puesta en valor del patrimonio arqueológico y la reactivación del turismo regional, cuando se cumplen además 50 años de su hallazgo, este martes se inauguró el Pabellón de Visita e Interpretación del Sitio Arqueológico Monte Verde.

Se trata de una infraestructura sustentable que permitirá mejorar la experiencia de visitantes y proyectar internacionalmente uno de los hallazgos científicos más relevantes del continente americano.

que permitirá mejorar la experiencia de visitantes y proyectar internacionalmente uno de los hallazgos científicos más relevantes del continente americano. La iniciativa se enmarca en el Programa Territorial Integrado (PTI)“Desarrollo del Destino Patagonia Costa”, instrumento de Corfo financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos a través del FNDR, y busca fortalecer el turismo de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Maullín, articulando patrimonio, ciencia y desarrollo territorial.

El Complejo Arqueológico Monte Verde, ubicado a 28 kilómetros de Puerto Montt, cuenta con un conjunto excepcional de evidencias materiales que permiten comprender la vida cotidiana de las comunidades que habitaron el lugar hace más de 14.500 años.

Entre los hallazgos se incluyen fogones, restos de flora y fauna, estructuras asociadas a refugios, nudos y huellas humanas, dando cuenta de una economía basada en la recolección y la vida comunitaria.

3

AMAZON VERSUS CHILEACTORES

La plataforma Amazon adeudaría hasta $8.321 millones a ChileActores, según un informe pericial difundido por el diario La Tercera.

El peritaje fue presentado el pasado 30 de diciembre ante el 1° Juzgado Civil de Santiago por una experta en informática y telecomunicaciones, en el marco del juicio iniciado en 2023.

por una experta en informática y telecomunicaciones, en el marco del juicio iniciado en 2023. En paralelo, Amazon solicitó al tribunal chileno que se declare incompetente para conocer la causa, argumentando que los actos cuestionados se habrían ejecutado desde el extranjero.

ChileActores demandó a la plataforma de streaming Prime Video por indemnización de perjuicios y el no pago de tarifas por derecho de propiedad intelectual en el marco de la emisión de series y películas nacionales.

4

PATAGONIA Y SOLEDAD

Cuando las nubes esconden la sombra, la nueva película de José Luis Torres Leiva, fue comentada esta semana en El Mostrador por Bárbara Godoy, en un elogioso texto.

Entre otras cosas, afirmó que la cinta “ se despliega como un gesto profundamente contemplativo : una obra construida desde los planos largos, el silencio y la respiración lenta del paisaje extremo del sur de Chile”.

: una obra construida desde los planos largos, el silencio y la respiración lenta del paisaje extremo del sur de Chile”. La historia sigue a María –interpretada con delicada sobriedad por María Alché–, una actriz que llega a Puerto Williams para protagonizar un rodaje que nunca comienza. El equipo no logra arribar debido a una tormenta persistente, dejándola sola en el lugar más austral del mundo.

“A medida que un dolor físico se intensifica, María inicia un recorrido íntimo por el territorio y por sí misma, enfrentándose a una pérdida que ha evitado nombrar. Lo que parecía una pausa involuntaria se transforma en un proceso de escucha interior, donde la memoria, el cuerpo y el paisaje se entrelazan con una naturalidad inquietante”.

Puedes leer el comentario completo AQUÍ.

5

CARMINA BURANA EN EL NACIONAL

Carmina Burana, la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX, llegará al Estadio Nacional el próximo sábado 17 de enero, a partir de las 19:30 horas, de manera gratuita y abierta a todo el público.

La obra será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile .

. Los boletos para asistir (ya agotados) podían descargarse a través del sistema Puntoticket. Las entradas luego deberán ser validadas mediante la misma ticketera en una fecha por confirmar.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

6

CANCELAN MUSEO DE LA MEMORIA DE CONCEPCIÓN

Este miércoles, el Concejo Municipal de Concepción, cuyo alcalde es el pastor evangélico Héctor Muñoz (Partido Social Cristiano), acordó revocar el permiso de construcción del Museo Regional de la Memoria, que la misma entidad había autorizado de forma unánime en 2023, informó T13.

“ A mí me sorprende mucho el doble discurso que tienen las autoridades regionales , principalmente el alcalde, porque hace unos días estábamos todos condenando la dictadura de Venezuela, ¿cierto?, a raíz de la caída de (Nicolás) Maduro. Y, sin embargo, cuando hablamos de nuestra propia dictadura hay dobles discursos”, lamentó Paloma Zúñiga, seremi de las Culturas del Biobío.

, principalmente el alcalde, porque hace unos días estábamos todos condenando la dictadura de Venezuela, ¿cierto?, a raíz de la caída de (Nicolás) Maduro. Y, sin embargo, cuando hablamos de nuestra propia dictadura hay dobles discursos”, lamentó Paloma Zúñiga, seremi de las Culturas del Biobío. “Me parece que sigue sin entender el país, en este caso, las autoridades de Chile, la importancia de la memoria histórica y la importancia de los derechos humanos, no solamente para la estabilidad democrática, sino que para la humanidad y la convivencia social”, me dijo por su parte Marcelo Acevedo, presidente del sitio de memoria Estadio Nacional.

Se trata de una obra de 5.000 millones de pesos que iba a ser financiada por el Gore, cuya construcción fue aprobada en 2023 para realizarse en el Parque Bicentenario de Concepción y que debía estar lista en diciembre pasado.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

7

PALEONTOLOGÍA CHILENSIS

Fue la nota más leída de la semana en la sección. Y es que Chile dará un paso inédito en la formación científica nacional con la creación de la Licenciatura en Ciencias con mención en Paleontología, la primera carrera de pregrado que incorpora formalmente esta disciplina en su malla académica.

El anuncio tuvo lugar este lunes en el Museo Nacional de Historia Natural , ubicado en el Parque Quinta Normal de Santiago, en el marco del balance de la exhibición “Dinosaurios del Sur del Mundo”.

, ubicado en el Parque Quinta Normal de Santiago, en el marco del balance de la exhibición “Dinosaurios del Sur del Mundo”. En la instancia también se presentaron piezas fósiles de alto valor científico provenientes de la Región de Atacama y se recogieron impresiones de jóvenes postulantes a la nueva carrera.

La licenciatura será impartida por la Universidad de Atacama, marcando un hito tanto para el sistema universitario chileno como para el desarrollo de la paleontología en el país.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

PRIMER BÍPEDO

Un nuevo estudio busca cerrar el debate sobre el Sahelanthropus tchadensis y su bipedismo. Según los nuevos análisis, este homínido de 7 millones de años sería el antepasado humano más antiguo que caminó a dos piernas.

Se trata de “un simio bípedo que poseía un cerebro del tamaño de un chimpancé y probablemente pasaba una parte importante de su tiempo en los árboles, buscando alimento y refugio. A pesar de ello, estaba adaptado a una postura bípeda y a moverse en el suelo ”, sostiene uno de los investigadores.

”, sostiene uno de los investigadores. Aunque presentaba un tamaño y una morfología similares a los simios, sus proporciones eran más cercanas a las de los homínidos.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

JAIME HALES Y LA FELICIDAD

En conversación con El Mostrador, el abogado, escritor, tarotista y excandidato presidencial Jaime Hales repasó una vida marcada por la escritura, la reflexión espiritual y la política, intereses que –asegura– lo acompañan desde la infancia.

Hales se refirió a su libro Relatos de tanto tiempo (HB Editores, 2022) , una antología de cuentos breves donde aparecen temas recurrentes como citas cada 29 de febrero, un accidente de infancia que le dejó una secuela permanente y relatos de tono sobrenatural.

, una antología de cuentos breves donde aparecen temas recurrentes como citas cada 29 de febrero, un accidente de infancia que le dejó una secuela permanente y relatos de tono sobrenatural. “El país necesita crecer no solo económicamente, sino espiritualmente”, fue una de sus declaraciones en conversación con Álvaro Mera de Cita de Libros.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– TEATRO EN IQUIQUE

Este sábado, a las 21:00 horas, en el frontis de la Casa de la Cultura (Baquedano 789), será la presentación de la obra Los viajes de Payapampa, el Cóndor, el Zorro y la Quinoa, a cargo de Circo Gatoviajero.

Se trata de una propuesta pensada para una audiencia mayor de 6 años, que busca acercar las artes escénicas al espacio público.

– CINE EN QUILPUÉ

El 18° Festival de Cine Chileno se realizará desde el 24 al 30 de enero de 2026 de manera gratuita en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué, con extensión en Villa Alemana.

En esta edición, la competencia reúne 28 producciones cinematográficas nacionales, distribuidas en 8 largometrajes (ficción/documental), 8 cortometrajes (ficción/documental) y 12 cortometrajes de animación.

Más información AQUÍ.

– ÓPERA EN CONCEPCIÓN

Una nueva versión de la ópera Gloria del Canto, estrenada originalmente en 2013, regresará a escena el 29, 30 y 31 de enero en Teatro Biobío, con una coproducción entre Teatro del Lago y Teatro Biobío, junto a MusicActual.

Ambientada en el set de un programa de farándula, Gloria del Canto propone una sátira sobre la fama y reunirá en el elenco a Paulina González, Javier Weibel, Jessica Rivas, Natalia Vilches y Nicole Galleguillos, junto al Ensamble MusicActual, bajo la dirección musical de Sebastián Errázuriz y la dirección escénica de María Izquierdo y Claudia Yolín.

Entradas AQUÍ.

