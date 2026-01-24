Las Yeguas del Apocalipsis en el Bellas Artes

Presentado por:

¡Buen día! Nuevamente nos encontramos en Cultívate. Esta semana tuvimos varios eventos relevantes para la cultura.

El martes nos enteramos de los nombres oficiales del gabinete de José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo. Ocurrió lo que anticipamos: la “Titán de la tecnología” Ximena Linconao llegará al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mientras que al de las Culturas, las Artes y el Patrimonio arribará el actual diputado de Evópoli Francisco Undurraga. Más abajo detallo sobre la elección del ministro sin relación con el mundo cultural.

Antes de empezar, espero que sus familiares y amigos se encuentren bien tras los incendios en el Biobío y Ñuble. En ese contexto, Teatro Biobío y Teatro a Mil realizarán una función de Freire, la epopeya de las provincias a beneficio, este viernes a las 20:00 horas en CEINA, con el objetivo de apoyar a personas afectadas por la emergencia.

Además, este jueves empezó el Festival Santiago Off, que se desarrollará entre el 22 y el 31 de enero, con más de 50 espectáculos de teatro, danza, música, performance e interdisciplina, provenientes de Chile, Colombia, México, España, Francia, Argentina y Brasil. Revisa la programación AQUÍ.

En esta edición: el Festival de Portillo 2026, la retrospectiva de las Yeguas del Apocalipsis en el Museo de Bellas Artes, las películas chilenas que estarán en el Festival de Cine de Berlín, la pintura rupestre más antigua y el último concierto de la temporada en la Gran Sala Sinfónica de la Universidad de Chile.

Bonus track: la entrevista que le hizo Álvaro Mera a Juan Luis Salinas sobre su nuevo libro.

1

FESTIVAL DE PORTILLO 2026

Esta semana les escribo con una vista privilegiada a la Laguna del Inca, ya que estoy en el Hotel Portillo donde cerca de cien músicos, docentes y artistas invitados, de Chile y del extranjero, son parte de un programa intensivo de trabajo musical en la cordillera de los Andes y que culmina con dos conciertos abiertos al público.

“Portillo Fest se ha consolidado como una plataforma de excelencia que promueve un modelo de trabajo intensivo, colaborativo y de alto rendimiento artístico, en el que jóvenes intérpretes conviven y trabajan junto a maestros de trayectoria internacional en un entorno ideal. Además, se integran espacios de liderazgo y coaching, entendiendo que el desarrollo artístico requiere tanto excelencia técnica como herramientas humanas, reflexivas y relacionales”, expresa la directora Alejandra Urrutia.

En los pasillos del hotel se escuchan los instrumentos de viento y cuerda, los jóvenes se reúnen y comparten en torno a la música. El paisaje es un componente central de la experiencia. Durante el evento, músicos, artistas y público general comparten un espacio que combina actividad artística, vida comunitaria y actividades culturales, en un formato que favorece tanto el desarrollo profesional como el vínculo humano entre los participantes.

La edición 2026 culminará con tres conciertos, que realizará la Orquesta Portillo –dirigida por Alejandra Urrutia– junto al baterista David Jones, el 25 de enero en Portillo, el 26 en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el 27 en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, en Santiago. En estas actividades de cierre se interpretará el Concierto para Batería y Orquesta de Joe Chindamo y Los Cuatro Temperamentos de Carl Nielsen.

Las entradas para la Gran Sala Sinfónica Nacional las puedes encontrar AQUÍ.

2

YEGUAS DEL APOCALIPSIS EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

Este martes el Museo de Bellas Artes abrió su primera muestra retrospectiva del año, dedicada a la reconocida dupla Yeguas del Apocalipsis, integrada por Francisco Casas (1959) y Pedro Lemebel (1952-2015), figuras fundamentales del arte y la acción performática latinoamericana.

A la inauguración llegaron cerca de 2 mil personas, había fila para entrar a la sala de exposición y las edades de los asistentes eran muy diversas, lo que demuestra la importancia que tiene la dupla de artistas en la cultura.

Uno de los invitados estrellas fue Francisco “Pancha” Casas, quien llegó con una túnica estampada con una fotografía de Lemebel. Cuando habló dijo fuerte y claro: “Pedro Lemebel, presente”, a lo que el público respondió de inmediato con alegría.

Conversé con Álvaro Hoppe, quien fotografío a las Yeguas del Apocalipsis en una performance que hicieron al momento del cierre del Cine Arte Normandie, en 1991. Esas imágenes son parte de la muestra. Le pregunté a Hoppe cómo recordaba ese episodio y me dijo: “Me sentía como en Hollywood”.

El destacado fotoperiodista asistió a la inauguración y quedó sorprendido por la amplia convocatoria que tuvo, además expresó que “a mi parecer las imágenes fotográficas toman más valor en el tiempo”.

Las Yeguas del Apocalipsis actuaron intensamente en Chile entre 1987 y 1993, cuestionando, a través de sus performances y acciones de arte, el contexto político y social de los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición a la democracia.

Con la curaduría de Gerardo Mosquera –uno de los curadores más influyentes a nivel internacional–, la exposición reúne gran parte de la obra existente del colectivo, incluidas algunas piezas hasta ahora desconocidas, junto con registros y documentación de acciones efímeras provenientes del Centro de Documentación del Museo y de D21 Proyectos de Arte, con la colaboración de cerca de quince fotógrafos y audiovisualistas que documentaron la escena cultural de la época.

“La radicalidad del cuestionamiento de las Yeguas a los prejuicios y a las estructuras dominantes, su subversión situada e interseccional de lo establecido, conservan plena vigencia. Junto con su imaginería visual y sus acciones duras e irruptoras, son paradigmáticos de una praxis política del arte, en el sentido más trascendente de un horizonte libertario personal y social”, comentó el curador Gerardo Mosquera.

“Esta retrospectiva constituye un esfuerzo por presentar el universo de este trabajo en toda su extensión hasta donde es posible, y por reactivar su fuerza crítica hacia el presente”, agregó.

La retrospectiva da cuenta de la importancia de las Yeguas del Apocalipsis en el cruce entre arte, activismo y política, relevando no solo los temas de género, sino también sus contundentes cuestionamientos sociales y políticos, desarrollados en un contexto de dictadura, represión y silenciamiento de las disidencias sexuales, especialmente en los años en que el VIH era un tema prohibido y fuertemente estigmatizado.

Sin duda, un panorama imperdible para este verano.

3

EDUARDO CARRASCO DEJA PARA SIEMPRE QUILAPAYÚN

Eduardo Carrasco, director y uno de los integrantes históricos de Quilapayún, se fue a vivir a Francia y no tiene pensado volver a Chile.

A los 85 años, la soledad lo hizo dejar el país para siempre y cambiarse a París, donde vive desde 2025 en un departamento. El músico tenía planeado pasar su vejez en Zapallar junto a su esposa, sin embargo, los planes cambiaron cuando de un día a otro le descubrieron a ella un cáncer y falleció en 2023.

“Yo no tengo nada contra Chile, aunque ahora se ha vuelto bastante antipático, pero mi gente estaba en Francia. Así que viví como dos años después de la muerte de mi mujer y opté por venirme a París. Tras su fallecimiento, vinieron momentos muy tristes, muy terribles. Me costó salir de eso. Cuando ya recuperé mi entusiasmo, me di cuenta de que en realidad el lugar para mí es Francia, no es Chile”, comentó en una entrevista con La Tercera.

La decisión no fue fortuita, allá vive la mayoría de sus hijos y, además, el artista vivió en ese país en los años de exilio, entre septiembre de 1973 y octubre de 1988. Volver a Francia no significó llegar a tierras extrañas, sino que volver a un lugar en el que también había hecho parte de su vida.

“Yo me acuerdo cuando empezó el exilio, nosotros teníamos mucha nostalgia de Chile. Pero una vez, con Quilapayún estábamos en medio de una gira por Japón, y de repente en la televisión aparecieron imágenes de París. Y ahí sentí mucha nostalgia también. Me di cuenta de que la nostalgia ya no era por Chile, sino que también era por Francia. Porque ya era mi lugar, había cambiado el lugar, entonces yo tengo tanto cariño por Chile como lo tengo por Francia”, relató.

Y agregó: “No distingo casi el amor que siento por uno y por otro país. Además, París tiene una cualidad que me encanta: en esta ciudad todos somos cualquiera. Es un lugar lleno de cualquieras, con una infinidad de razas gigante. Y esa sensación es muy agradable”.

4

PRÓXIMO MINISTRO EN CULTURA

A las 21:30 horas de este martes, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast dio a conocer su primer gabinete. Y, tal como se había anticipado, el actual diputado de Evópoli Francisco Undurraga asumirá como ministro de las Culturas a partir del 11 de marzo.

Undurraga es el único representante de su partido dentro del gabinete anunciado por Kast. Sin embargo, no es el primer ministro de Evópoli que lidera el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Recordemos que Luciano Cruz-Coke asumió en la cartera durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

El parlamentario no logró la reelección en la Cámara, donde llevaba dos periodos como diputado, por lo que está disponible para asumir el cargo. Aunque viene de una familia relacionada con las artes, ni su carrera ni su paso por el Congreso demuestran un acercamiento a las industrias culturales del país.

Tras la ceremonia realizada en la OPE, Undurraga respondió por su trayectoria alejada del sector artístico y patrimonial, señalando: “Estoy seguro que voy a trabajar en forma leal, concreta y contundente por un mundo de la cultura que no solamente tiene que ser para un sector, sino que tiene que ser para todo Chile”.

Undurraga es un perfil poco común dentro de la lista de ministros que han asumido la cartera cultural. Al respecto, conversé con la directora general del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), Bárbara Negrón, quien valoró inicialmente que el ministerio quedara a cargo de Evópoli dentro de un Gobierno de derecha.

“Evópoli es, dentro de la derecha, donde hay más experiencia y más personas preparadas en términos de políticas culturales”, expresó.

Negrón subrayó que el perfil del futuro ministro representa una apuesta distinta a las realizadas en gobiernos anteriores.

“Hasta ahora más bien las apuestas habían estado en artistas, con mucho conocimiento público o en personas del sector cultural. Ahora, esto no es necesariamente malo, puede ser interesante, pero es una apuesta”, agregó.

Para ella, la principal debilidad del perfil de Undurraga radica precisamente en la ausencia de conocimientos específicos.

“Es evidente que no tiene conocimientos específicos en la materia, como generalmente se suele pensar que es más adecuado para los ministerios sectoriales, los llamados ministerios sectoriales como este. Entonces, es evidente que no tiene cercanía con la materia, no fue un diputado que haya estado en las comisiones de Cultura, por ejemplo, involucrado de alguna manera en los temas”, sostuvo.

Puedes leer el análisis completo AQUÍ.

5

NO OTHER CHOICE: EL COLAPSO ÉTICO DEL CAPITALISMO

Esta semana el crítico de cine Juan Marín analizó en El Mostrador la nueva película de Park Chan-wook, uno de los mejores directores coreanos del cine contemporáneo.

No Other Choice es una adaptación de la novela homónima de Donald E. Westlake, la cual ya había sido adaptada en 2005 por Costa-Gavras. Sin embargo, Marín dice que esta nueva versión funciona como una sátira violenta y delirante sobre el capitalismo contemporáneo, la precarización del trabajo y la lógica de competencia feroz que este sistema impone. El empleo aparece no solo como un medio de subsistencia, sino como una promesa de salvación simbólica, capaz de justificar actos moralmente aberrantes.

Park Chan-wook expone un sistema que empuja a los individuos hacia los márgenes éticos, donde la supervivencia laboral se convierte en una lucha a muerte dentro de una jerarquía implacable.

“La película dialoga inevitablemente con Parasite, la obra maestra de Bong Joon-ho. Ambas comparten una lógica temática, centrada en la supervivencia extrema y la desigualdad estructural, aunque desde contextos narrativos distintos”, dice Marín en análisis.

“Mientras Parasite visualiza la lucha de clases a través del espacio doméstico y la arquitectura, No Other Choice sitúa la violencia en el terreno del mercado laboral. En ambos casos, la pobreza no se reduce a una carencia económica, sino que opera como una trampa que erosiona progresivamente la moralidad de los personajes”, añade.

Puedes ver la reseña completa AQUÍ.

6

EL ÚLTIMO CONCIERTO DE LA TEMPORADA

Este jueves 22 de enero, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentó el último concierto de la temporada en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Anunciado en diciembre, el concierto agotó sus localidades a comienzos de enero. Bajo la dirección de Christian Lorca, el programa reunió obras ampliamente conocidas por el elenco y muy queridas por el público, como La Tumba de Couperin, de Maurice Ravel; Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy; la obertura El Murciélago de Johann Strauss II y la Suite de Cascanueces N° 1 de Tchaikovsky.

“Es un programa muy ameno y rápido de comprender. No necesitas ser un erudito o erudita en la música, en el arte, para poder entender qué es lo que está sucediendo o las emociones que se transmiten”, comentó Lorca.

Para los amantes de la música, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile realizará el lanzamiento de su Temporada 2026 el miércoles 28 de enero, a las 19:00 horas, donde presentará el detalle de la programación anual de todos sus elencos.

7

CHILENOS EN LA BERLINALE

La industria audiovisual chilena tendrá una importante presencia durante la próxima edición del Festival de Cine de Berlín, el cual se celebrará entre el 12 y el 22 de febrero.

Maite Alberdi, la directora chilena nominada al Oscar, presentará su nuevo largometraje documental, titulado Un hijo propio.

Otra producción de factura local que estará en el festival será la serie La casa de los espíritus, que produce Prime Video, basada en la obra de Isabel Allende. La producción estuvo a cargo de Fernanda Urrejola y Francisca Alegría, junto a Andrés Wood.

En la sección Generation 14plus (para audiencias jóvenes) competirá la película chilena Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes, realizada como largometraje de egreso de Cine UDD.

El Festival Internacional de Cine de Berlín anunció las películas que formarán parte de la competencia en su 76ª edición. Junto a la competencia principal, el certamen presentó la sección Perspectives, dedicada a celebrar óperas primas, que reunirá 13 películas. Entre ellas, hay una chilena: Hangar Rojo.

9

LA PINTURA MÁS ANTIGUA DE LA HUMANIDAD

Este miércoles se publicó en la revista Nature un artículo sobre la silueta de una mano pintada en negativo en la pared de una cueva en Indonesia. Tiene al menos 67.800 años de antigüedad, más que ninguna otra pintura rupestre hallada hasta el momento.

El descubrimiento culmina más de una década de investigaciones lideradas por Maxime Aubert, arqueólogo y geoquímico de la Universidad de Griffith, en Australia.

Desde hace diez años, su equipo ha identificado en las islas de Célebes y Borneo algunas de las manifestaciones de arte rupestre figurativo más antiguas conocidas. Entre ellas, destacan escenas en las que figuras humanas parecen cazar jabalíes y otros animales autóctonos.

Estos hallazgos ponen en entredicho la visión tradicional que sitúa el surgimiento del arte rupestre hace unos 40 mil años en Europa, con las célebres pinturas de animales de las cuevas de Francia y España, atribuidas a los primeros Homo sapiens.

“Las puntas de los dedos parecen haber sido modificadas deliberadamente para adquirir una forma puntiaguda, similar a garras de animales. Esto sugiere un nivel adicional de pensamiento simbólico, más allá de una marca simple o accidental”, explicó Griffith por correo a El País.

“Creo que este hallazgo apoya la idea de que la expresión artística tiene unas raíces muy profundas; probablemente surgió en África y no apareció de golpe en un solo lugar”, añadió.

9

JUAN LUIS SALINAS CONVERSA SOBRE SU LIBRO EL CABRITO

El periodista y escritor Juan Luis Salinas conversó con Álvaro Mera, para Cita de Libros, sobre su nueva obra editada por La Pollera.

El Cabrito reconstruye una niñez atravesada por circunstancias duras, aunque no exentas de felicidad. “Pese a lo duro de las circunstancias, fue también un lugar donde fui feliz”, señala Salinas. Describe una época en que “el colegio fue a veces un campo de guerra”, pero también una infancia con “momentos alegres y divertidos”. Aunque reconoce que existe una universalidad en la historia, aclara que “no lo pensó así” al momento de escribir.

El autor explica que anteriormente ha escrito relatos de investigación, sobre la moda en Chile y el VIH, y que en este libro se mueve hacia las memorias o la “autonoficción”.

“Cuando en las memorias aparece la tercera voz, ya se transforma en relato”, afirma. En esa línea, no descarta una continuación: “Podría haber algo que continúe este libro, otros relatos, ‘chispas que saltaron del fogón donde se coció el Cabrito’, personajes interesantes”.

Uno de los temas centrales es el hostigamiento al diferente y el bullying al chico gay, una realidad que –según el autor– no ha cambiado. “No ha cambiado y continúa hoy con internet, chat, la IA, celulares”, señala, especialmente en provincia y en sectores populares vulnerables de Santiago.

Revisa la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

SURFESTIVAL EN PICHILEMU Y LA SERENA

El festival, que este año cumple dos décadas, se realizará en Vive Peñuelas de La Serena el sábado 31 de enero, y la segunda parte se realizará en su locación tradicional de Pichilemu, en el Condominio Pancora, el sábado 14 de febrero. Más información AQUÍ.

ORQUESTA Y CORO SINFÓNICO DE LA UDEC EN TEATRO UDEC Y FRUTILLAR

La Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción interpretarán el programa Scheherazade: mitos y danzas, un especial concierto de verano que se estrenará en el Teatro Universidad de Concepción los días viernes 23 de enero, a las 19:00 horas, y sábado 24 de enero, a las 18:00 horas, para luego presentarse el 30 de enero en la 58ª versión de las Semanas Musicales de Frutillar, en el Teatro del Lago.

El repertorio comprenderá las Danzas Polovtsianas, de Alexander Borodin; El amor brujo, de Manuel de Falla; y Scheherazade, de Nikolái Rimski-Kórsakov, conformando un recorrido musical por mundos legendarios, mitos ancestrales y danzas de intensa fuerza expresiva.

FICVALDIVIA EN VERANO

Entre el 27 y el 29 de enero se realizará una nueva versión de FICValdivia en Verano, muestra gratuita al aire libre que celebra 12 años de vida con películas premiadas del Festival Internacional de Cine de Valdivia, junto a presentaciones de música y poesía regional.

Las funciones comienzan cada día a las 20:00 horas, en la explanada ubicada a un costado de la alameda de ingreso a la Universidad Austral de Chile, con entrada liberada.

