¿PIRÁMIDE PALEOLÍTICA?

¡Hola! Llegó febrero y vuelvo tras unas bellas vacaciones en familia. ¡Qué bien trabajó Emilia en este newsletter en mi ausencia! De lujo.

Uno de los eventos culturales del mes es el XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori. Entre febrero y marzo, sus cuatro salas albergarán una programación especial, que reúne comedias de improvisación, clásicos del teatro chileno, montajes internacionales, stand up y figuras consolidadas del humor nacional.

Además, los miércoles 11, 18 y 25 de febrero, Vitacura vuelve a musicalizar las tardes de verano con jazz al aire libre en Lo Matta Cultural (Av. Presidente Kennedy 9350), con dos agrupaciones por fecha. Entre ellas destaca Giovanni Cultrera Cuarteto, formación liderada por el reconocido jazzista italiano radicado en Chile.

Y como Santiago no es Chile, también quiero mencionar el Festival Hip Hop al Puerto, que celebra los 40 años del género en Chile. El encuentro se realizará entre el 19 y el 22 de febrero en Valparaíso.

Y el próximo jueves comienza una nueva edición de la Berlinale, que se extenderá hasta el 22 de febrero.

Además, en esta edición: la nueva película de Pedro Pascal, el lobby de Spotify por la ley Tommy Rey y la controvertida tesis que fecha la construcción de una pirámide egipcia en el Paleolítico.

Bonus track: mi entrevista al geólogo Diego Rojo, que descubrió hace poco huellas de dinosaurio en la Región de Tarapacá.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

1

FOTOGRAFIANDO A LEMEBEL

En el marco de una reciente retrospectiva de las Yeguas del Apocalipsis en el Museo Nacional de Bellas Artes, basada principalmente en material de archivo, Emilia Aparicio conversó con el fotógrafo Ulises Nilo.

El trabajo que realizaron fotógrafos ha sido de suma importancia para que en la actualidad tengamos registros de las performances de la dupla conformada por Pedro Lemebel y Francisco “Pancha” Casas.

conformada por Pedro Lemebel y Francisco “Pancha” Casas. Nilo, quien documentó las acciones del grupo desde sus inicios, expresa que esta muestra representa el cierre de un ciclo y salda una deuda histórica tras años de censura y omisión institucional de las Yeguas del Apocalipsis.

institucional de las Yeguas del Apocalipsis. Una de sus series más icónicas, las imágenes de los artistas montados sobre un caballo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile , nació de su curiosidad por documentar lo que ocurría en los márgenes. “Fui no más de curioso, para ver qué es lo que iba a pasar. No tenía idea con qué me encontraría”, relata Nilo sobre aquel día en el campus Juan Gómez Millas.

, nació de su curiosidad por documentar lo que ocurría en los márgenes. “Fui no más de curioso, para ver qué es lo que iba a pasar. No tenía idea con qué me encontraría”, relata Nilo sobre aquel día en el campus Juan Gómez Millas. En ese sentido, recuerda que las Yeguas del Apocalipsis se movían esencialmente por la escena punk y contracultural de los años ’80.

“Donde había música punk es donde ellos aparecían”, recuerda el fotógrafo. En ese sentido, recalca que la muestra del Museo de Bellas Artes “hizo que los fotógrafos sacáramos nuestros archivos y mostráramos cosas que no habíamos mostrado nunca“.

La nota completa salió este sábado. Puedes leerla AQUÍ.

2

IA: LAS CRÍTICAS DE ESPERANZA SILVA

La actriz Esperanza Silva advirtió el domingo sobre los peligros de la inteligencia artificial para el gremio, en una de las notas más leídas de la semana.

En el marco de la entrega de los Premios Caleuche , la presidenta de Chileactores puso el foco en el valor cultural y laboral de la creación artística.

, la presidenta de Chileactores puso el foco en el valor cultural y laboral de la creación artística. Además, reafirmó la defensa de los derechos de intérpretes y la necesidad de reglas claras ante los desafíos actuales.

“Necesitamos una regulación justa de la Inteligencia Artificial. No se puede dar patente de corso a quienes usan sin permiso las creaciones artísticas para alimentar sistemas de IA. Eso no es progreso, es piratería. Sin artistas, la industria simplemente no sería viable. Nuestro trabajo vale”, advirtió.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

ALEJANDRO ARAVENA Y SU AVENTURA EN QATAR

El diario argentino Clarín publicó esta semana una extensa entrevista con el arquitecto Alejandro Aravena, ganador del Pritzker.

El chileno está a cargo del diseño de Art Mill , el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo ubicado en Doha, y habló con ARQ de esa experiencia y de la actualidad de su estudio Elemental.

, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo ubicado en Doha, y habló con ARQ de esa experiencia y de la actualidad de su estudio Elemental. “Art Mill completará el distrito iniciado por I.M.Pei en el Museo de Arte Islámico y continuado por Jean Nouvel con el Museo Nacional, expandiendo la ciudad hasta el borde del mar con espacios públicos que serán de un muy alto estándar. En ese sentido, lo vemos como un proyecto cívico”, fue una de las cosas que dijo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

NUEVA PELÍCULA DE PEDRO PASCAL

De noche, el filme dirigido por Todd Haynes cuyo rodaje tuvo que ser suspendido por la salida de Joaquin Phoenix el año pasado, comenzará su rodaje en marzo, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, según ha anunciado en exclusiva Variety.

De noche narra la apasionada e inesperada historia de amor entre un policía (Pascal) y un profesor (Ramírez) en Los Ángeles, en la década de 1930. Ambos se convierten en el blanco de la maquinaria política corrupta de la ciudad y se ven obligados a huir a México, donde se rodará la película, informó EFE.

“Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes”, señaló Haynes a Variety.

Un mensaje de Coopeuch

Coopeuch apoyó concierto Carmina Burana en el Estadio Nacional

Con un Estadio Nacional repleto, más de 40 mil personas disfrutaron del concierto sinfónico–coral Carmina Burana, protagonizado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, en un evento que se convirtió en uno de los hitos culturales más relevantes del verano.

Con el apoyo de Coopeuch, esta presentación gratuita permitió acercar la música sinfónica coral a un público masivo y diverso, reforzando el compromiso de la cooperativa con ampliar el acceso a la cultura para sus socios, sus familias y las comunidades donde está presente.

El compromiso de Coopeuch con el arte tiene una larga trayectoria. Hace 26 años creó el programa “Sembrando Cultura”, en alianza con el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, una iniciativa visionaria que ha permitido llevar presentaciones artísticas de primer nivel a más de 30 ciudades del país. Gracias a este esfuerzo, se ha impactado a más de 365 mil personas demostrando que la cultura también es una herramienta de inclusión, identidad y crecimiento.

5

SPOTIFY Y LEY TOMMY REY

Representantes de la firma sueca Spotify se reunieron con autoridades de gobierno por la ley Tommy Rey, actualmente en trámite en el Congreso, informó el diario La Tercera.

Específicamente, los escandinavos se encontraron con la titular de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, en enero de este año, para abordar este proyecto.

en enero de este año, para abordar este proyecto. Al respecto, la firma sostuvo que buscan “ colaborar con autoridades y gobiernos de todo el mundo en diversos asuntos regulatorios que pueden afectar la economía del streamingy la comunidad de creadores”.

en diversos asuntos regulatorios que pueden afectar la economía del streamingy la comunidad de creadores”. “Nuestro enfoque es colaborativo y constructivo, y busca proporcionar a los reguladores información útil sobre nuestro modelo de negocio”, indicó Spotify al medio.

El proyecto establece que artistas, intérpretes y ejecutantes tengan el derecho irrenunciable e intransferible de percibir una remuneración por la puesta a disposición de sus interpretaciones o ejecuciones cuando sean realizadas por un tercero, según el diario.

6

NUEVO MUSEO EN ATACAMA

Mi familia es de Huasco, en la región de Atacama, y desde niño he sabido de la riqueza paleontológica y arqueológica de la zona, en cuyas colinas y quebradas es posible hallar desde restos de dinosaurios a caminos incas, cementerios changos y monedas de la Guerra del Pacífico.

Por eso me alegró mucho la inauguración, el pasado viernes 30 de enero, del nuevo Museo Regional de Atacama en Copiapó , con una ceremonia encabezada por el Presidente, Gabriel Boric Font, y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán.

, con una ceremonia encabezada por el Presidente, Gabriel Boric Font, y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán. Se trata de una infraestructura patrimonial de alto estándar , que marca un hito para la descentralización cultural y el fortalecimiento de la identidad regional.

, que marca un hito para la descentralización cultural y el fortalecimiento de la identidad regional. El edificio, diseñado por la oficina Max Núñez Arquitectos, contempla 6.445 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, incluyendo salas de exhibición permanente y temporal, depósitos con estándares de conservación, laboratorios especializados, biblioteca patrimonial, sala taller-auditorio y áreas de servicio, consolidándose como una de las infraestructuras culturales más modernas del norte del país.

En total, el museo exhibe más de 2.000 objetos, entre fósiles, piezas arqueológicas, históricas, antropológicas, minerales, réplicas biológicas y recursos audiovisuales e inmersivos, multiplicando significativamente la oferta cultural y educativa que hasta ahora existía en la región.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

7

LLUVIAS DE FIN DE MUNDO

Sorpresivas lluvias en pleno verano, como las del fin de semana pasado, han aumentado en 20% en los últimos años, según comentó un científico a Emilia Aparicio a propósito de los chaparrones en Santiago.

El académico de la USACH Raúl Cordero indicó que debido al cambio climático las precipitaciones que se registraron este fin de semana en Santiago podrían verse con más frecuencia. “Las bajas segregadas son más frecuentes hoy que hace décadas atrás en la zona central”, afirmó.

indicó que debido al cambio climático las precipitaciones que se registraron este fin de semana en Santiago podrían verse con más frecuencia. “Las bajas segregadas son más frecuentes hoy que hace décadas atrás en la zona central”, afirmó. ElServicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cifró en 17,4 milímetros la cantidad de agua caída solo en hora y media en la Región Metropolitana. Tras los sorprendentes registros de las calles inundadas en la comuna de Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic, cifró en 1.100 las familias afectadas, la mayoría de ellas en la Villa Isabel Riquelme.

Los videos que circularon en redes sociales mostraron una nube descargando agua exclusivamente en el sector poniente de Santiago durante el fin de semana, lo que los climatólogos describen como una “baja segregada” también conocida como “núcleo frío en altura”, que consiste en una masa de aire muy frío proveniente del sur que se cruza con otra masa de aire cálido generando inestabilidad.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

8

¿PIRÁMIDE PALEOLÍTICA?

La Gran Pirámide de Guiza es incuestionablemente antigua. Tan antigua, que ya estaba en pie cuando muchas de las bases de la civilización –como la escritura o las ciudades– apenas llevaban unos pocos siglos desarrollándose. Y, sin embargo, para algunos investigadores, siempre podría ser incluso más antigua.

Ahora, un estudio preliminar ha vuelto a encender la polémica con una propuesta tan llamativa como controvertida: la pirámide de Keops podría ser decenas de miles de años más antigua de lo que sostiene la egiptología tradicional . Una hipótesis que, aunque inevitablemente capta la atención, ofrece también numerosos motivos para el escepticismo, según DW.

. Una hipótesis que, aunque inevitablemente capta la atención, ofrece también numerosos motivos para el escepticismo, según DW. La nueva controversia parte del trabajo del ingeniero italiano Alberto Donini, de la Universidad de Bolonia, quien presentó en enero de 2026 un artículo en el que propone el llamado Método de Erosión Relativa (REM), una técnica poco convencional para datar estructuras antiguas.

Según sus cálculos, los patrones de erosión observados en la base de la pirámide podrían apuntar a una fecha de construcción situada en el final del Paleolítico, en torno al 22.916 a. C., muy lejos de la cronología generalmente aceptada, que sitúa su edificación alrededor del 2560 a. C.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

EL DESCUBRIDOR DE DINOSAURIOS

Un hallazgo extraordinario realizó recientemente un equipo científico en las inmediaciones de Pica, en la región de Tarapacá. A raíz de ese hallazgo, conversé con el geólogo Diego Rojo.

“Se encontraron diversos registros de fósiles, dentro de los cuales se encuentran estas huellas de dinosaurio, que corresponden a icnitas. También se encontraron registros abundantes de troncos fósiles y, en particular, lo que nos llama la atención es que encontramos ciertos rasgos de algunos restos óseos que nosotros denominamos que son huesos de los dinosaurios“, fue una de las cosas que me dijo.

Según Rojo, en general estas rocas corresponden a una formación que se llama “chacarilla”, que son aproximadamente del Jurásico superior o del Jurásico inferior: “incluso pueden ser también un poquito más jóvenes, pero en general varía una edad entre los 95 a los 68 millones de años, que es lo que nosotros estimamos”.

La nota completa sale próximamente.

10

PANORAMAS REGIONALES

MÚSICA, FERIA Y FANZINE EN VALPARAÍSO

El colectivo artístico Basura Moderna anuncia su primer evento del 2026, una jornada que reunirá música en vivo, feria de artes y oficios y el lanzamiento de su primer fanzine colaborativo, consolidando un espacio de encuentro para la escena independiente porteña.

La actividad busca activar la circulación de proyectos musicales, editoriales y creativos que dialogan desde lo autogestionado y lo colectivo. Será este sábado a partir de las 17:00 horas en el Espacio La Compañía (Eusebio Lillo 409).

Durante la jornada se cruzarán sonidos que van desde el math rock hasta el hardcore, en un encuentro que reúne proyectos que conviven dentro de la escena musical local.

Más información AQUÍ.

OBRA SOBRE GRAN TERREMOTO EN VALDIVIA

La obra Réplicas: 9 historias del gran terremoto será exhibida en el Teatro Regional Cervantes (Chacabuco 210) de Valdivia el próximo viernes 13 de febrero a las 20:00 horas.

Se trata de una obra de teatro comunitario única en Chile, creada e interpretada por un elenco de vecinas y vecinos sobrevivientes del cataclismo del 22 de mayo de 1960.

La función será con entrada gratuita, invitándose a toda la comunidad y también a los visitantes a ser parte de este importante hito cultural y de memoria regional.

Más información AQUÍ.

Y ahora, me despido hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!