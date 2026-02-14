¡Hola! Este sábado es el Día del Amor y la Amistad y espero que tengan con quien celebrarlo. ¡Qué más lindo que el amor! Sobre todo los primeros tres meses.

Pero vamos a lo nuestro. Este sábado parte en el Balneario de Santo Domingo el 5° Festival Internacional de la Acuarela, que contará con la participación de destacados artistas de renombre internacional, quienes impartirán talleres especializados y demostraciones en vivo, varias de ellas abiertas y gratuitas para todo público.

Y a los amantes de la música clásica les comento que la ópera volverá a Temuco en marzo próximo. Será con El rapto en el serrallo, el clásico de Mozart.

A nivel internacional, este jueves comienza la Berlinale, donde Latinoamérica estará representado en la competencia oficial por Brasil y México. ¡Y pronto llegan los Goya y los Oscar!

Además, en esta edición: censura a muestra pictórica en Concepción, la muerte del poeta Germán Carrasco y el hallazgo del herbívoro más antiguo conocido hasta ahora.

Bonus track: mi entrevista a Diego Soto, director de Corazonada, su película sobre el amor en la tercera edad.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia

1

KAST Y LOS SITIOS DE MEMORIA

Una gran incógnita enfrentan en el nuevo Gobierno de José Antonio Kast los sitios de memoria existentes en nuestro país.

Las organizaciones lamentan que no se haya promulgado la Ley de Sitios de Memoria . El Premio Nacional de Arquitectura, Migue Lawner, me señaló que el gobierno de Gabriel Boric “ha sido consistente con los sitios de memoria. Ninguno ha sido afectado, pero tampoco ha habido esfuerzos sustantivos para su debida conservación “.

. El Premio Nacional de Arquitectura, Migue Lawner, me señaló que el gobierno de Gabriel Boric "ha sido consistente con los sitios de memoria. Ninguno ha sido afectado, pero tampoco ha habido esfuerzos sustantivos para su debida conservación ".

"No tenemos expectativas. Por el contrario, como Red Nacional de Sitios de Memoria entendemos que el ascenso de un gobierno de extrema derecha, abiertamente negacionista y reivindicador de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura civil militar, es una amenaza para los sitios de memoria, y pone en riesgo todos los avances alcanzados y sostenidos durante todos estos años por la lucha del movimiento de derechos humanos y la sociedad civil organizada", me dijeron por su lado desde la Red de Sitios de Memoria.

También consulté con las futuras autoridades, una de las cuales me señaló que por el momento no quieren pronunciarse al respecto.

La nota completa sale próximamente.

2

CENSURA EN CONCEPCIÓN

Siguen los choques entre las autoridades y el mundo cultural en la región del Biobío, donde hace un año el oficialismo perdió la gobernación y el principal municipio (Concepción) a manos de la derecha. La zona se ha convertido prácticamente en un laboratorio de lo que podría ocurrir a nivel nacional a partir del próximo 11 de marzo.

A la debacle que afecta a la histórica Corporación Artistas del Acero y la cancelación que sufrió el proyecto local del Museo de la Memoria se suma ahora la cancelación de una muestra pictórica.

y la cancelación que sufrió el proyecto local del se suma ahora la cancelación de una muestra pictórica. Resulta que ahora la Municipalidad ordenó suspender una exposición artística colectiva que incluía obras con contenido sexual explícito, símbolos religiosos intervenidos y un retrato alegórico de Camila Polizzi, según informó Emol.

La muestra, titulada Sismografía del cuerpo: medidor telúrico de la figura humana, se exhibía en la sala Federico Ramírez del espacio municipal Punto de Cultura y reunía obras de 10 artistas. La inauguración había sido el viernes pasado.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

ADIÓS POETA

Una gran pérdida sufrió esta semana la poesía chilena con la partida de Germán Carrasco.

Ganador de diversos premios nacionales e internacionales, fue autor, entre otros, de los libros de poesía La insidia del sol sobre las cosas, Calas, Clavados, Ruda, Mantra de remos, Metraje encontrado yPumas en la Alameda, y de los libros de prosa Retrato de la artista niña y otros escritos, A mano alzada y Prestar ropa.

fue autor, entre otros, de los libros de poesía La insidia del sol sobre las cosas, Calas, Clavados, Ruda, Mantra de remos, Metraje encontrado yPumas en la Alameda, y de los libros de prosa Retrato de la artista niña y otros escritos, A mano alzada y Prestar ropa. “Perdemos al poeta por excelencia de mi generación. Siempre me pareció una poesía fascinante, rockera, sorpresiva, lúcida. Hizo de la dialectalidad y la duda, un arte poética. Además de una voz muy necesaria en estos tiempos complejos. Pierdo a un entrañable amigo, a un gran poeta cuya obra trascenderá, nunca perderá su latencia”, me comentó el escritor Óscar Barrientos.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

POLÉMICA EXCÉNTRICA

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, defendió este miércoles el pase cultural -que el futuro ministro del ramo Francisco Undurraga ya anunció que va a cancelar- y también se refirió a la polémica del festival Excéntrico, de cine para adultos, que está en el centro del huracán por haber recibido fondos públicos.

Al respecto, enfatizó que los recursos se asignan mediante comisiones técnicas y bajo normas previamente establecidas .

. “Nuestro rol siempre es estar disponibles para responder las distintas consultas que surjan, pero es importante destacar que este es un proceso con reglas, normas y bases donde las autoridades políticas no intervenimos ”, afirmó.

”, afirmó. También recalcó que el mecanismo busca resguardar la autonomía del sistema.

“Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento de la ley y de su reglamento, y además está hecho para que las autoridades políticas no intervengan en estos procesos”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

AMBICIÓN PATOLÓGICA

Una reseña sobre Marty Supreme, la más reciente producción del cineasta independiente estadounidense Josh Safdie, realizó esta semana el crítico Juan Marín para El Mostrador.

La película retrata tanto el fulgor como la decadencia de un buscavidas convertido en campeón de Ping-pong . Desde sus inicios, jugando por apuestas en Manhattan hasta más tarde convertirse en una leyenda del tenis de mesa. Marty Supreme rehúye del relato edificante para adentrarse en una anatomía de la obsesión.

. Desde sus inicios, jugando por apuestas en Manhattan hasta más tarde convertirse en una leyenda del tenis de mesa. Marty Supreme rehúye del relato edificante para adentrarse en una anatomía de la obsesión. “En términos formales, la película se inscribe en la estela de After Hours de Martin Scorsese (influencia explícita ya presente en Good Time y Uncut Gems). Ambas obras comparten una estructura de ‘bola de nieve’ narrativa y una concepción de Nueva York como un laberinto urbano hostil, donde el azar y la ansiedad gobiernan el destino de los personajes. El resultado es una tragicomedia electrizante, delirante por momentos, que convierte el caos en lenguaje cinematográfico”, escribió Marín.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

6

¡QUÉ RICO ES SER LATINO!

Una de las noticias de la semana fue las repercusiones del show que brindó el cantante Bad Bunny en el Superbowl del domingo.

El espectáculo, que incluso contó con la participación de nuestro compatriota Pedro Pascal , fue una reivindicación del orgullo latino, en medio de los ataques que ha sufrido nuestra comunidad a manos de la política migratoria de Donald Trump.

, fue una reivindicación del orgullo latino, en medio de los ataques que ha sufrido nuestra comunidad a manos de la política migratoria de Donald Trump. “A pesar de ser políticamente correcta, la actuación estuvo cargada de mensajes, como los residentes de las zonas más pobres de Puerto Rico bailando su reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban al ‘conejo malo’ mientras sujetaba una bandera de su país y cantaba ‘El apagón’”, reseñó efe.

Puedes leer la noticia completa AQUÍ.

7

EL HERBÍVORO MÁS ANTIGUO

Un grupo de científicos encontró el fósil de una criatura que vivió hace unos 307 millones de años y que podría ser el vertebrado herbívoro terrestre más antiguo jamás descubierto, detalla un estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution.

El cráneo de este animal llamado Tyrannoroter heberti , encontrado en Nueva Escocia (Canadá), aporta pistas clave sobre cómo evolucionaron las primeras dietas vegetales en tierra firme.

, encontrado en Nueva Escocia (Canadá), aporta pistas clave sobre cómo evolucionaron las primeras dietas vegetales en tierra firme. Su nombre significa “excavador tirano”, porque se asume que era relativamente grande para su época y que excavaba madrigueras. El resto del nombre honra al investigador Brian Hebert, quien halló el fósil en un acantilado rocoso de la isla de Cabo Bretón.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

MONTAÑAS SUBANTÁRTICAS

Un equipo internacional de científicos ha logrado cartografiar con un nivel de detalle sin precedentes el terreno que se esconde bajo la inmensa capa de hielo de la Antártida, informó la DW.

El mapa revela un paisaje sorprendentemente variado , con sistemas montañosos, profundos cañones, extensos valles y llanuras, además de más de 30.000 colinas que hasta ahora no habían sido cartografiadas.

, con sistemas montañosos, profundos cañones, extensos valles y llanuras, además de más de 30.000 colinas que hasta ahora no habían sido cartografiadas. Aunque la superficie helada del continente ha sido ampliamente estudiada, el terreno que permanece oculto bajo el hielo –situado en algunos lugares a casi cinco kilómetros de profundidad– continúa siendo poco conocido, ya que su estudio exige complejas campañas de medición sobre el terreno y vuelos científicos que solo se realizan de forma limitada.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

AMOR EN LA TERCERA EDAD

Entrevisté a Diego Soto por su nueva película La corazonada, que habla sobre el amor en la tercera edad.

Filmada en una localidad de la zona central , la cinta retrata la historia de Nieves, una mujer quien administra un balneario junto a su hijo. Un verano, un motociclista se enamora de ella, pero el romance parece condenado al fracaso.

, la cinta retrata la historia de Nieves, una mujer quien administra un balneario junto a su hijo. Un verano, un motociclista se enamora de ella, pero el romance parece condenado al fracaso. “Ellos viven sus vidas, sin la edad en mente, pero quienes los ven inevitablemente se preguntarán cómo lo que están haciendo, a su edad, nos habla sobre su pasado y su futuro”, cuenta el realizador.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL DE LA BALLENA

En el marco del Día Internacional de la Ballena el 19 de febrero, la comunidad de Chañaral de Aceituno será escenario de una nueva edición del Festival de la Ballena, una iniciativa autogestionada que busca poner en valor la biodiversidad marina, la ciencia ciudadana y la cultura local en uno de los territorios más emblemáticos para la conservación marina en Chile.

El programa incluye charlas, actividades educativas y espacios de diálogo entre ciencia y comunidad.

Más información AQUÍ.

ACTIVIDADES DE VERANO EN VALPO

Hasta el domingo 22 de febrero el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel (PCdV – Ex Cárcel) ofrecerá diversas actividades orientadas a las familias y público general. Estos panoramas se enmarcan dentro de un programa titulado “Parque en Verano”.

Habrá un bloque de talleres en jornada matinal orientados a niñas, niños y adolescentes; mientras que en las tardes la programación es nutrida por danza, cuentacuentos, cine, teatro, música y muchas más. Todas las actividades son gratuitas, sin embargo, para algunas de ellas se requiere inscripción.

Más información AQUÍ.

ROBERTO BRAVO EN PUERTO MONTT

El reconocido pianista Roberto Bravo regresa este sábado a las 19:30 horas a Puerto Montt junto a la destacada cantante lírica Andrea Cárdenas para ofrecer un concierto íntimo dedicado a los enamorados (Teatro Diego Rivera, Quillota 116).

El programa recorrerá lo mejor del cancionero latinoamericano, incluyendo emocionantes interpretaciones de piezas de Víctor Jara, Astor Piazzolla, Silvio Rodríguez y el romanticismo inigualable de Armando Manzanero.

Más información AQUÍ.

