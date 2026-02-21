 BAD BUNNY DE PELÍCULA

¡Hola, queridos lectores!, ¿cómo los trata la vida? El verano se va terminando, solo queda una semana de febrero. ¡Y llega marzo! Nuevo Gobierno, nuevas historias y nuevos amores.

Pero vamos a lo nuestro. Este domingo termina la Berlinale, donde Chile está presente con un nutrido contingente de artistas y obras. Por lo pronto, ya fue premiado Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes. ¡Felicitaciones!

A los que están en la capital les recomiendo visitar la retrospectiva de las Yeguas del Apocalipsis en el Museo Nacional de Bellas Artes . ¿Habrá soñado Pedro Lemebel con estar presente en el principal museo del país?



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Coquimbo (@municipalidaddecoquimbo)

Y como Santiago no es Chile, en Coquimbo se estará llevando a cabo, durante estos días, la Feria del Libro . ¡Imperdible para los fanáticos de los libros! Tampoco hay que olvidar el querido Festival de Viña, donde hay mucha expectación para ver lo que harán el genial Kramer y el histórico Bombo Fica.

. ¡Imperdible para los fanáticos de los libros! Tampoco hay que olvidar el querido Festival de Viña, donde hay mucha expectación para ver lo que harán el genial Kramer y el histórico Bombo Fica. Además, en esta edición : el rap terapéutico de Aly Mayely, la muerte de Robert Duvall y el hallazgo de una bacteria milenaria.

: el rap terapéutico de Aly Mayely, la muerte de Robert Duvall y el hallazgo de una bacteria milenaria. Bonus track: mi entrevista al cineasta Juan Pablo Sallato, que acaba de estrenar en la Berlinale su película sobre unos militares que se opusieron al golpe de Estado de 1973.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

Inscríbete gratis

1

ARTE EN QATAR

Tatiana Oliveros estuvo en Doha y conversó con el italiano Vincenzo de Bellis, el director del Art Basel Qatar. El profesional impulsa desde 2022 un giro en la concepción de las ferias de arte contemporáneo, en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas y transformaciones en los centros de poder cultural.

Con trayectoria institucional en Miart y el Walker Art Center, De Bellis ha trasladado al ecosistema Art Basel una mirada que entiende la feria no solo como espacio de transacción, sino también como plataforma de construcción simbólica y articulación cultural , capaz de incidir en debates contemporáneos.

, capaz de incidir en debates contemporáneos. “Entendemos que nuestro rol consiste en ofrecer un espacio para el diálogo y para la expresión artística. Creemos que el arte constituye un ámbito desde el cual las personas y los artistas pueden orientarnos hacia nuevas formas de pensamiento y de acción. Esto ha sido así a lo largo de milenios, y confiamos en que seguirá siéndolo”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

RAP TERAPÉUTICO

Aly Mayely es actualmente una de las raperas más reconocidas en nuestro país. En 2021 lanzó su álbum debut Sea lo que YOS quiera, trabajo que incluye colaboraciones destacadas con referentes del rap como Chystemc (su pareja y familia) y Seamoon, entre otros.

T ambién ha colaborado en proyectos de Movimiento Original y Liricistas , evidenciando su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes estilos dentro del género urbano.

, evidenciando su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes estilos dentro del género urbano. Arak Herrera conversó con esta artista originaria de Maipú para saber más de su historia. Ella acaba de publicar el tema Soltar, en colaboración con Fran Avy.

para saber más de su historia. Ella acaba de publicar el tema Soltar, en colaboración con Fran Avy. “La temática tiene relación con las sensaciones que se viven cuando estamos atravesando una depresión, ya sea por la presión de la vida misma, la maternidad, los cambios y lo que sea que esté generando desafíos en nuestra vida”, dijo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

COMISIÓN BERLINALE

Este domingo termina la Berlinale y Chile está presente con un gran contingente, no solo de obras, sino también de artistas.

Entre otros, debutaron el filme Hangar rojo (Juan Pablo Sallato), el documental Un hijo propio (Maite Alberdi) y las series La casa de los espíritus (Francisca Alegría y Alejandro Wood) e Isla Oculta (Rodrigo Susarte).

y las series La casa de los espíritus (Francisca Alegría y Alejandro Wood) e Isla Oculta (Rodrigo Susarte). Chile ha hecho varias veces historia en la capital alemana. Obtuvo allí el Oso de Plata en 2013 a la Mejor Actriz para Paulina García, por Gloria, de Sebastián Lelio, pero más recientemente también con galardones como el del documental Lemebel, de Joanna Reposi (ganó el Teddy Award 2019), y premios para cortos como Atardecer en América, de Matías Rojas Valencia (2025).

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

CHILENA PREMIADA EN SPIRIT AWARDS

Y ya que hablamos de cine, la chilena Sofía Subercaseaux (hermana de Pedropiedra, por cierto) ganó el premio a Mejor Edición en los Independent Spirit Awards, por su trabajo en la película The Testament of Ann Lee, informó Emol.

La película, dirigida por Mona Fastvold, retrata la vida de Ann Lee (interpretada por Amanda Seyfried), líder espiritual del movimiento Shaker en Estados Unidos, previo a la independencia de ese país.

(interpretada por Amanda Seyfried), líder espiritual del movimiento Shaker en Estados Unidos, previo a la independencia de ese país. El drama profundiza en sus traumas personales y cómo esas experiencias influyeron en sus creencias religiosas, así como en la formación de una comunidad basada en la igualdad y el pacifismo.

y cómo esas experiencias influyeron en sus creencias religiosas, así como en la formación de una comunidad basada en la igualdad y el pacifismo. La edición de Subercaseaux fue destacada por la crítica por sostener el ritmo emocional y la intensidad dramática del relato, convirtiéndose en un elemento clave para la narrativa de la película.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

LA MUERTE DE ROBERT DUVALL

A los 95 años se fue Robert Duvall, uno de los grandes del cine de Hollywood. Entró en la historia por El padrino, como el famoso consigliere del protagonista. Pero también desempeñó otros papeles involvidables.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo . Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall, de origen argentino, en un emotivo comunicado en Facebook.

. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall, de origen argentino, en un emotivo comunicado en Facebook. El intérprete, siete veces nominado al Oscar y ganador de esta estatuilla por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, tuvo una extensa carrera, primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte, reseñó EFE.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

BAD BUNNY DE PELÍCULA

El cantante puertorriqueño Bad Bunny actuará en una película, dirigida nada más y nada menos que por su compatriota René Pérez Joglar (Residente), y que incluye la participación de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

PORTO RICO , coescrita por Residente y el guionista ganador del premio Oscar Alexander Dinelaris (Birdman) , es un western caribeño inspirado en hechos reales y que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa, informó EFE.

, es un western caribeño inspirado en hechos reales y que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa, informó EFE. “He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, afirmó Residente.

Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), quien recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año con el disco en español Debí tirar más fotos, tiene en este largometraje su primer papel protagónico en cine, después de su participación en cintas como Bullet Train y Caught Stealing.

7

TIBURÓN PREHISTÓRICO

Un pequeño tiburón con “bigote” de la era de los dinosaurios, que vivió hace más de 150 millones de años, está cuestionando el conocimiento actual sobre la evolución de la especie por sus características únicas, las que sugieren cambios en el “árbol genealógico de los tiburones”, según la DW.

Tras su descubrimiento en 2005 , un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Viena (NHM) y de la Universidad de Viena ha examinado varios esqueletos nuevos y dientes aislados del llamado tiburón Bavariscyllium, hallado en la caliza de Solnhofen, en el sur de Alemania, un yacimiento de fósiles conocido por su excepcional capacidad de conservación.

, un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Viena (NHM) y de la Universidad de Viena ha examinado varios esqueletos nuevos y dientes aislados del llamado tiburón Bavariscyllium, hallado en la caliza de Solnhofen, en el sur de Alemania, un yacimiento de fósiles conocido por su excepcional capacidad de conservación. El ejemplar sorprende a la ciencia porque, aunque a primera vista comparte algunos rasgos con tiburones modernos, un análisis más detallado revela “una desconcertante mezcla de características que no encajan perfectamente en ningún orden conocido de tiburones”, explicó a EFE el director del estudio, Sebastian Stumpf, paleontólogo del NHM.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

BACTERIA MILENARIA

Científicos han logrado aislar y estudiar la cepa bacteriana Psychrobacter SC65A.3, conservada en hielo durante 5 mil años en la cueva de Scarisoara (Rumanía), que guarda un poder inesperado: su sorprendente dualidad, ya que representa al mismo tiempo una amenaza por su resistencia a antibióticos y una oportunidad para aprender cómo combatirla.

Su análisis, detallado en un estudio publicado en Frontiers in Microbiology, podría ayudar a desarrollar nuevas estrategias para frenar el aumento de esa resistencia y comprender cómo evoluciona y se propaga de forma natural, informó la DW.

y comprender cómo evoluciona y se propaga de forma natural, informó la DW. Según la investigadora de la Academia Rumana Cristina Purcarea –una de las firmantes del artículo–, si el deshielo liberara esos microbios, sus genes podrían propagarse a las bacterias modernas, lo que agravaría el problema mundial de la resistencia a los antibióticos.

Pero además –destacó– producen enzimas y compuestos antimicrobianos “únicos, que podrían inspirar nuevos antibióticos, enzimas industriales y otras innovaciones biotecnológicas”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

LOS MILITARES CONTRA EL GOLPE

Entre ovaciones del público, el director Juan Pablo Sallato presentó en la Berlinale su película Hangar rojo, que habla sobre un oficial de la FACh que salvó vidas tras el golpe de Estado de 1973. Quise saber más al respecto y me contacté con él.

“ El punto de vista de un militar enfrentado a la decisión de obedecer una orden o escuchar su conciencia es un territorio incómodo, pero necesario . Porque ese tipo de decisiones nopertenecen solo al pasado; siguen ocurriendo hoy, en distintos contextos”, fue una de las cosas que me dijo desde la capital alemana.

. Porque ese tipo de decisiones nopertenecen solo al pasado; siguen ocurriendo hoy, en distintos contextos”, fue una de las cosas que me dijo desde la capital alemana. La historia de los militares que se opusieron al golpe de Estado de 1973 es poco conocida. Mi primer libro (Contra Bachelet y otros, Quimantú, 2006) versa directamente sobre este tema, por lo cual me alegré de que saliera esta película.

La entrevista completa aparece este sábado en El Mostrador. Puedes verla AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FERIA DEL LIBRO EN COQUIMBO

Este jueves comenzó un evento que se extenderá hasta el miércoles, en Los Clarines con Darío Salas, playa La Herradura: la Feria del Libro de Coquimbo 2026.

La Feria contará con más de 50 stands, presentaciones, música y cultura frente al océano.

– CONVOCATORIA DE ARTE EN VALPARAÍSO

Desde el 5 de enero y hasta el 28 de febrero está abierta la Convocatoria de Proyectos Artísticos 2026 de Casa Arte, donde artistas visuales, colectivos, curadores, bandas y gestores culturales pueden proponer instancias que dialoguen con el contexto social, cultural y urbano de Valparaíso, apostando por nuevas miradas, materialidades y formatos.

El envío de propuestas debe realizarse al siguiente correo electrónico: artevalpo@gmail.com.

Más información AQUÍ.

– CONCIERTO EN FRUTILLAR

En una muestra en vivo del nacimiento de una nueva generación de músicos latinoamericanos de alto nivel, el Teatro del Lago presentará, el próximo 27 de febrero, ALMA Conciertos: Cuerdas y Piano.

Es un encuentro musical que reúne a los jóvenes intérpretes más destacados de la Academia Latinoamericana de Música Avanzada (ALMA), en una velada de música de cámara cargada de virtuosismo, sensibilidad y futuro.

Más información AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!