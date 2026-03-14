Premio Nobel de Arquitectura para Chile

¡Hola! Tenemos nuevo Presidente y nuevas autoridades en Ciencia y Culturas. Veremos cómo les va.

Para los melómanos, este fin de semana se realizará en el Parque O’Higgins una nueva versión del festival Lollapalooza. Sabrina Carpenter; Deftones; Los Bunkers; Tyler, The Creator; y Chappell Roan son algunos de los artistas invitados.

Otro de los eventos de la semana es la entrega de los Premios Oscar de este domingo. Por Latinoamérica la principal carta para Mejor Película Extranjera es la notable cinta brasileña Un agente secreto. Wagner Moura, a quien entrevisté hace un tiempo por esa misma película, además podría ser premiado como Mejor Actor.

Este jueves además se inauguró en el Museo de la Memoria una muestra muy especial, relacionada con la donación de joyas para la “reconstrucción de la patria” tras el golpe de 1973: “Comprométase con CHILE. Transmutar el compromiso amoroso por un fin patriótico”. Entrevisté a la artista Milena Moena para saber más al respecto. La nota sale este domingo.

Y para los amantes de la música española, este sábado la Corporación Cultural de Vitacura invita a la comunidad a ser parte del Festival de Flamenco 2026, una cita imperdible que reunirá a reconocidas agrupaciones del mundo del flamenco en una noche donde el cante, el baile y la guitarra serán protagonistas.

Además, en esta edición: la hoja de ruta de la nueva ministra de Ciencia, el estreno de la premiada cinta La misteriosa mirada del flamenco y el nuevo premio Pritzker chileno.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la escritora española María Bastarós.

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MI DESPEDIDA DE SERGIO GÓMEZ

Este lunes se supo la noticia del fallecimiento del escritor Sergio Gómez, que me impactó particularmente, porque fue mi maestro en un taller literario en el suplemento juvenil Zona de Contacto del diario El Mercurio, en 1993.

Gómez fue un autor prolífico – incursionó en poesía, narrativa, guion de cine y literatura juvenil –, pero sobre todo fue una buena persona.

–, pero sobre todo fue una buena persona. En los años 80 estudió en la Universidad de Concepción, en plena dictadura. En los 90 causó polémica al publicar la antología McOndo (1996) junto a Alberto Fuguet y, luego, se hizo un nombre como autor de la saga policial Quique Hache, detective.

Todos estos aspectos los repasé en una nota que salió este sábado en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

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LA HOJA DE RUTA DE LA MINISTRA DE CIENCIA

Este lunes la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el subsecretario del ramo, Rafael Araos, se reunieron con la comunidad académica en la Universidad Católica de Chile.

La actual secretaria de Estado anticipó la hoja de ruta que buscará implementar durante los próximos cuatro años. En ese sentido, recalcó que junto a su equipo buscarán que la ciencia, la tecnología y la innovación dejen de ser una actividad aislada , para convertirse en el motor del crecimiento económico de Chile.

, para convertirse en el motor del crecimiento económico de Chile. La nueva ministra aseguró que junto a su equipo ya trabajan en un plan de trabajo, sin embargo, no dio los detalles de las etapas de este. A través de preguntas formuladas por los académicos que estaban presentes en la antigua biblioteca de la Facultad de Derecho, Lincolao relató su recorrido profesional, desde su infancia en Maipú hasta el desarrollo de su carrera en Estados Unidos.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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EL SUBSECRETARIO ROCKERO

Hace unos días, el arquitecto y flamante subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, compartió en redes sociales ocho canciones de su banda Flama, informó el Diario Financiero.

De la Cerda ya ocupó ese cargo en el segundo mandato de Sebastián Piñera y volverá tras desempeñarse en el área de patrimonio cultural de la Universidad Católica.

y volverá tras desempeñarse en el área de patrimonio cultural de la Universidad Católica. La música es uno de sus hobbies y desde 2001 tiene el proyecto de indie rockjunto a sus amigos Ignacio Salazar, Diego Frías y Andrés Battle. El álbum se llama Es raro dorarse al soly ya puede escucharse en Spotify, con canciones antiguas y otras más recientes.

Grabado en 2025 en CLN8K, fue editado por el reconocido músico Cuti Aste y masterizado por Arturo Cejas. El subsecretario anunció además que se vendrán un vinilo y una presentación en vivo.

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PREMIO NOBEL ARQUITECTÓNICO PARA CHILE

El arquitecto chileno Smiljan Radić fue galardonado con el premio Pritzker de Arquitectura 2026, conocido como la máxima distinción en el área.

El premio, que hace diez años se llevó Alejandro Aravena , incluye cien mil dólares y una medalla de bronce.

, incluye cien mil dólares y una medalla de bronce. Entre sus trabajos más reconocidos en Chile se encuentran el Teatro Regional del Biobío , la renovación del Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago de Chile , el Centro Cívico de Concepción y el centro NAVE en Santiago de Chile.

, la renovación del , el y el en Santiago de Chile. “La arquitectura existe entre formas grandes, masivas y duraderas –estructuras que permanecen bajo el sol durante siglos, esperando nuestra visita– y construcciones más pequeñas y frágiles –tan fugaces como la vida de una mosca, a menudo sin un destino claro bajo la luz convencional–. Dentro de esta tensión de tiempos dispares, nos esforzamos por crear experiencias que transmitan una presencia emocional, alentando a las personas a detenerse y reconsiderar un mundo que tan a menudo pasa frente a ellas con indiferencia”, expresó el arquitecto tras recibir el reconocimiento.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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ESTRENO FLAMENCO

Crédito: producción de “La misteriosa mirada del flamenco”.

Este jueves se estrenó en Chile la galardonada película La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes, que viene de ser premiada en Cannes.

Juan Marín escribió al respecto en El Mostrador y recordó que, aunque se trata de su primer largometraje, Céspedes no es ajeno a Cannes. Su trayectoria previa incluye los cortometrajes El verano del león eléctrico, ganador del Primer Premio de la Cinéfondation en 2018, y Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022).

y recordó que, aunque se trata de su primer largometraje, Céspedes no es ajeno a Cannes. Su trayectoria previa incluye los cortometrajes El verano del león eléctrico, ganador del Primer Premio de la Cinéfondation en 2018, y Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022). Son “obras en las que ya delineaba una poética singular, atravesada por una sensibilidad hacia los márgenes y una cuidada construcción visual. Con apenas 31 años, el director evidencia una coherencia autoral y una proyección internacional contundente”,dijo Marín.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

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DESPEDIDA A BRYCE ECHENIQUE

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, falleció a los 87 años, según confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores ”, señaló la Casa de la Literatura Peruana en la red social X, citada por EFE.

”, señaló la Casa de la Literatura Peruana en la red social X, citada por EFE. La muerte del autor de novelas como Un mundo para Juliusy La vida exagerada de Martín Romañafue comunicada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

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CRISTALES DE MEMORIA

La historia de un descubrimiento extraordinario reseñó esta semana la BBC.

Resulta que, durante una visita a Japón en 1999 , el investigador Peter Kazansky se encontró con un misterioso fenómeno físico que ahora cree que contiene la clave para el futuro del almacenamiento de datos.

, el investigador Peter Kazansky se encontró con un misterioso fenómeno físico que ahora cree que contiene la clave para el futuro del almacenamiento de datos. En el laboratorio de optoelectrónica de la Universidad de Kioto, los científicos experimentaban con escribir sobre vidrio utilizando láseres ultrarrápidos de femtosegundos , que emiten un pulso de luz cada cuatrillonésima de segundo.

, que emiten un pulso de luz cada cuatrillonésima de segundo. Pero notaron algo inusual en cómo la luz viajaba a través del vidrio tratado con láser . La dispersión de Rayleigh es un efecto bien establecido que describe cómo la luz blanca rebota en partículas pequeñas en todas direcciones (lo que explica, entre otras cosas, por qué el cielo se ve azul). Pero, en este caso, la luz no rebotaba como se esperaba.

. La dispersión de Rayleigh es un efecto bien establecido que describe cómo la luz blanca rebota en partículas pequeñas en todas direcciones (lo que explica, entre otras cosas, por qué el cielo se ve azul). Pero, en este caso, la luz no rebotaba como se esperaba. “Fue difícil de explicar”, afirma Kazansky, profesor de optoelectrónica en la Universidad de Southampton (Reino Unido), quien colaboraba con los investigadores de la Universidad de Kioto. “Vimos cómo la luz se dispersaba de una manera que parecía desafiar las leyes de la física”.

La observación desconcertante acabó provocando “un auténtico momento eureka”, dice Kazansky. Los investigadores descubrieron nanoestructuras ocultas dentro del vidrio de sílice, creadas por “microexplosiones” generadas por los láseres de femtosegundos.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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INVITADOS DE FESTIVAL DE CIENCIA

El zoólogo e historiador de la ciencia británico Matthew Cobb, el físico teórico español-argentino José Edelstein y la bióloga marina argentina Nadia “Coralina” Cerino son los primeros confirmados del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, presentado junto a Escondida | BHP.

El evento se realizará entre el 23 y el 26 de abril con una programación que incluirá charlas, conversaciones, espectáculos, talleres y actividades interactivas para públicos de todas las edades.

con una programación que incluirá charlas, conversaciones, espectáculos, talleres y actividades interactivas para públicos de todas las edades. A lo largo de cuatro días, el evento abordará temas como los estudios sobre el cerebro y la neurociencia, la genética y la evolución, la física y las leyes del universo, la astronomía, la inteligencia artificial y las matemáticas, la biología y la conservación de ecosistemas, así como la exploración de los océanos y la naturaleza.

Más información AQUÍ.

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ESCRITORA ESPAÑOLA EN SANTIAGO

La escritora española María Bastarós visitó Santiago para presentar su nueva novela, titulada Criaturita, un thriller rural que mezcla misterio, ciencia y drama familiar.

La autora, nacida en Zaragoza y residente en Valencia , es historiadora del arte, gestora cultural y guionista, y ha sido reconocida por obras comoLa historia de España contada a las niñas.

, es historiadora del arte, gestora cultural y guionista, y ha sido reconocida por obras comoLa historia de España contada a las niñas. La novela sigue a una adolescente que atraviesa el duelo por la muerte de su padre, un célebre biólogo obsesionado con una misteriosa criatura que habitaría un lago en el pueblo ficticio de Aguas Claras. Mientras intenta entender la figura idealizada de su padre, comienzan a ocurrir extrañas desapariciones de mujeres en el entorno del lago, lo que introduce el componente de thriller en la historia.

Emilia Aparicio conversó con ella. Puedes ver la entrevista AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

MUESTRA EN VALPARAÍSO

Se inauguró “Encuéntrate en los ojos del otro”, exposición del fotógrafo italiano Pietro Arini, resultado de la pasantía que realizó en Casa Espacio desde septiembre del año pasado.

La muestra reúne el trabajo desarrollado durante su residencia en Valparaíso y se enmarca en la tercera Acción Salvaje de 2026, una intervención fotográfica en el espacio público impulsada por Casa Espacio, proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC).

Más información AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!