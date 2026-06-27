El ranking de ministros de Kast: sistema de evaluación mide desempeño con “nota Secom”

La Secretaría de Comunicaciones (Secom) consolidó un sistema interno de evaluación que monitorea semanalmente el desempeño comunicacional de ministros y, progresivamente, también de subsecretarios, mediante un software conocido como Índice de Participación de Autoridades (IPA).

La plataforma, desarrollada especialmente para el Ejecutivo tras el ajuste ministerial de mayo, se transformó en una de las principales herramientas de seguimiento utilizadas por el gobierno. Cada semana, el Presidente recibe un informe reservado con los resultados, elaborado por el equipo encabezado por el director de la Secom, Felipe “Yeti” Costabal, complementado con la evaluación política del Segundo Piso.

El acceso al sistema está fuertemente restringido, según informó La Tercera. Cada ministerio sólo puede revisar los datos correspondientes a su propia autoridad, mientras que la visión completa del gabinete permanece exclusivamente en manos de la Secom, los asesores presidenciales y el Mandatario.

El IPA considera siete variables. Seis de ellas corresponden a indicadores cuantificables, como participación en actividades oficiales, entrevistas en medios nacionales y regionales, presencia en prensa, conversación en redes sociales, desempeño en plataformas digitales y difusión de declaraciones públicas. El último componente es una evaluación cualitativa –conocida internamente como la “nota Secom”– que pondera el contexto político y las decisiones comunicacionales adoptadas por cada ministro.

El sistema genera rankings semanales, mensuales y bimensuales. Entre las autoridades que habitualmente aparecen mejor evaluadas figuran Iván Poduje, María Jesús Wulf, el ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

En Palacio reconocen, sin embargo, que no todas las carteras pueden medirse con el mismo estándar. Mientras algunos ministros tienen una exposición naturalmente alta, otros mantienen un perfil más técnico o reservado. Esa diferencia explica la incorporación de la evaluación cualitativa, destinada a evitar comparaciones mecánicas entre autoridades con responsabilidades muy distintas.

Pese a esas diferencias, existe un consenso al interior del Ejecutivo: las redes sociales dejaron de ser un complemento para transformarse en un componente central de la estrategia política del gobierno. El ejemplo de esto es precisamente Kast, quien afianzó su liderazgo precisamente durante sus campañas presidenciales y ahora buscaría extender esa lógica al conjunto de sus ministros.

En distintas reuniones de gabinete, de hecho, se destaca públicamente a quienes han logrado adaptarse a ese formato, incluso cuando inicialmente mostraban resistencia. Uno de los casos que suele mencionar es el del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, por el fortalecimiento de su presencia digital.

El sistema de evaluación comunicacional ya había demostrado su influencia antes de la puesta en marcha del IPA. Los informes elaborados por la Secom fueron uno de los insumos considerados durante el ajuste ministerial del 19 de mayo, cuando el Presidente removió a Trinidad Steinert y Mara Sedini, cuyas evaluaciones internas eran desfavorables.