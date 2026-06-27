Subsecretario de Educación tras fallo del TC: “Hay que respetar las resoluciones”

Tras el revés del Tribunal Constitucional al gobierno, luego de declarar inconstitucional una parte importante del proyecto Escuelas Protegidas, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, salió al paso de las críticas señalando que el TC es “parte del proceso legislativo”.

En una entrevista concedida a El Mercurio, Rodríguez señaló que “hay que respetar las resoluciones”, pero que el objetivo del Gobierno sigue siendo “entregarles más herramientas a los colegios para enfrentar la violencia extrema. Y en eso vamos a insistir, vamos a buscar salidas, respetando el fallo”.

Sobre una eventual autocrítica, el subsecretario aseguró que “uno tiene que aprender a aceptar las instituciones en democracia” y respecto a la necesidad de revisar los equipos al interior del ministerio, afirmó que el responsable era el Gobierno y que no procedía “cortar por lo más delgado”.

Rodríguez reconoció que no esperaban el rechazo y que consideraban que el escrito que presentaron al TC era “sólido en sus argumentos y que ponía puntos muy contundentes de por qué este proyecto es constitucional”.

Sistema de Admisión Escolar

Respecto a la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), presentada recientemente, respondió que el proyecto solo modificaría el mecanismo. “Lo principal es el reconocimiento del mérito. La frustración obedece a que este es un sistema excesivamente rígido e inhumano, en el cual no hay la posibilidad de conversar, de encontrarse cara a cara, de poder exponer tu caso, de hablar con alguien”.

Sobre el rol de los sostenedores en los mecanismos de elección de alumnos, a través de entrevistas que se convierten en filtros socioeconómicos, la nueva autoridad explicó que para evitar el problema el proyecto de ley tiene varios mecanismos de control, entre ellos, que los padres puedan denunciar si es que sienten que han sido discriminados.

El proyecto, según Rodríguez, tendría una giro importante. “Volver a confiar en el sistema escolar. Llevamos 10 años de desconfianza, de acusaciones, de un desprecio por la autonomía de los colegios. Y ese volver a confiar implica, obviamente, transmitirles a los establecimientos la libertad y la autonomía para tomar decisiones”.