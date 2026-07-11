[Lo+leído] Carabineros reporta posible incumplimiento del arresto domiciliario de Ángela Vivanco

La policía informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que la exministra de la Corte Suprema no respondió a una fiscalización realizada durante la madrugada del 5 de julio en su domicilio de Providencia.

Carabineros informó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago un posible incumplimiento del arresto domiciliario total de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La fiscalización se realizó durante la madrugada del 5 de julio en el domicilio informado por Vivanco, en la comuna de Providencia.

Según el oficio policial, los funcionarios tocaron reiteradamente el citófono, realizaron cuatro llamadas al teléfono registrado y utilizaron un aparato sonoro, sin obtener respuesta.

Ante la falta de contacto con Vivanco, Carabineros remitió los antecedentes al tribunal e informó un incumplimiento de la medida cautelar.

El oficio fue fechado el 5 de julio y firmado por el teniente Francisco Cabezas Andrade, subcomisario de la Subcomisaría de Providencia Sur. Sigue leyendo en El Mostrador