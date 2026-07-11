[Lo+leído] Kastasilandia: el parque de diversiones de los Kast construido por obreros haitianos

La construcción del parque de la familia Kast fue cuestionada porque las obras comenzaron antes de aprobarse ambientalmente y por un grave accidente laboral de un obrero haitiano. Pese a ello, el proyecto fue aprobado por quien posteriormente el Presidente Kast nombró director nacional del SEA.

El proyecto Parque Zandia, impulsado por la familia Kast en Paine, fue anunciado en 2020, pero vecinos denunciaron que su construcción comenzó años antes y avanzó sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, solicitando la paralización de las obras.

Una fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente en agosto de 2020 constató que el parque estaba en construcción, con lagunas, patio de comidas y juegos mecánicos, concluyendo que el proyecto habría iniciado su ejecución antes de la evaluación ambiental y que su uso estaba prohibido por el Plan Regulador Comunal.

La tramitación ambiental continuó y, tras reuniones de lobby, el proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental en julio de 2022. Posteriormente, Arturo Farías, quien participó en ese proceso, fue nombrado director del Servicio de Evaluación Ambiental.

En octubre de 2019, el trabajador haitiano Donald Georges sufrió un grave accidente mientras movía carros de una montaña rusa en el parque, resultando con siete fracturas y secuelas permanentes, lo que dio origen a una demanda por daño moral contra empresas del holding de la familia Kast.

La demanda judicial terminó mediante un avenimiento en 2021. El representante legal del proyecto señaló que la tramitación ambiental se realizó desde 2020 con apego a la legislación y afirmó que esperan inaugurar el parque antes de fin de año. Sigue leyendo en El Mostrador