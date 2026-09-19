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[Lo+Leído]Gobierno la respaldó: María Pía Adriasola entregó su auto en comodato al Estado
El comodato permite que el gobierno de José Antonio Kast no recurra a la contratación de un vehículo fiscal para el traslado y la seguridad de la primera dama,https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/09/15/gobierno-la-respaldo-de-inmediato-maria-pia-adriasola-entrego-su-aut María Pía Adriasola.
- La primera dama María Pía Adriasola entregó en comodato su vehículo a la Presidencia de la República para utilizarlo durante el período en que ejerza sus funciones.
- El contrato fue formalizado mediante la resolución exenta N°539/2026, del 3 de julio, y se extenderá hasta el 11 de marzo de 2030.
- El vehículo es una Toyota 4Runner modelo 2018, quedará destinado exclusivamente al uso de la primera dama y será operado por funcionarios del Grupo Escolta Presidencial de Carabineros.
- La entrega se produjo semanas después de que el gobierno de José Antonio Kast restableciera el gabinete de la primera dama, que había sido disuelto durante la administración de Gabriel Boric.
- El Ejecutivo afirmó que el comodato no implica un costo adicional, porque el vehículo fue entregado gratuitamente y su uso sería más económico que arrendar o comprar un automóvil fiscal.