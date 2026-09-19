[Lo+Leído]Gobierno la respaldó: María Pía Adriasola entregó su auto en comodato al Estado

El comodato permite que el gobierno de José Antonio Kast no recurra a la contratación de un vehículo fiscal para el traslado y la seguridad de la primera dama,https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/09/15/gobierno-la-respaldo-de-inmediato-maria-pia-adriasola-entrego-su-aut María Pía Adriasola.

La primera dama María Pía Adriasola entregó en comodato su vehículo a la Presidencia de la República para utilizarlo durante el período en que ejerza sus funciones.

El contrato fue formalizado mediante la resolución exenta N°539/2026, del 3 de julio, y se extenderá hasta el 11 de marzo de 2030.

El vehículo es una Toyota 4Runner modelo 2018, quedará destinado exclusivamente al uso de la primera dama y será operado por funcionarios del Grupo Escolta Presidencial de Carabineros.

La entrega se produjo semanas después de que el gobierno de José Antonio Kast restableciera el gabinete de la primera dama, que había sido disuelto durante la administración de Gabriel Boric.

El Ejecutivo afirmó que el comodato no implica un costo adicional, porque el vehículo fue entregado gratuitamente y su uso sería más económico que arrendar o comprar un automóvil fiscal. Siga leyendo en El Mostrador