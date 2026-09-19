[Lo+Leído] Cecilia Piñera defiende a Boric tras llevar a su hija Violeta a la salud pública

Un grupo de personas criticóhttps://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/09/16/doctora-cecilia-pinera-hija-del-expresidente-de a Boric por usar la salud pública. Ante estos ataques, la pediatra Cecilia Piñera respaldó la atención que se le otorgó a la niña en el recinto de la comuna de San Miguel.

Cecilia Piñera, pediatra, académica e hija del expresidente Sebastián Piñera, defendió públicamente a Gabriel Boric tras sus declaraciones sobre la salud pública chilena.

Boric contó que su hija Violeta estuvo una semana hospitalizada en la UTI del Hospital Dr. Exequiel González Cortés por una neumonía grave y destacó el profesionalismo y la dedicación de la red pública de salud.

El exmandatario reconoció problemas como listas de espera, infraestructura deteriorada y falta de especialistas en regiones, pero sostuvo que también debe valorarse el trabajo de la mayoría de los funcionarios públicos de salud.

Cecilia Piñera, quien trabaja en ese hospital, afirmó que Violeta fue atendida con la misma dedicación, preocupación y calidad que cualquier otro niño o niña.

Piñera señaló que existen brechas y aspectos por mejorar en la salud pública, pero destacó el nivel de la atención pediátrica frente a enfermedades graves y complejas, atribuyéndolo a décadas de políticas públicas y al compromiso de profesionales y trabajadores de la salud. Siga leyendo en El Mostrador