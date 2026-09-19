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[Lo+Leído] Cecilia Piñera defiende a Boric tras llevar a su hija Violeta a la salud pública
Un grupo de personas criticóhttps://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/09/16/doctora-cecilia-pinera-hija-del-expresidente-de a Boric por usar la salud pública. Ante estos ataques, la pediatra Cecilia Piñera respaldó la atención que se le otorgó a la niña en el recinto de la comuna de San Miguel.
- Cecilia Piñera, pediatra, académica e hija del expresidente Sebastián Piñera, defendió públicamente a Gabriel Boric tras sus declaraciones sobre la salud pública chilena.
- Boric contó que su hija Violeta estuvo una semana hospitalizada en la UTI del Hospital Dr. Exequiel González Cortés por una neumonía grave y destacó el profesionalismo y la dedicación de la red pública de salud.
- El exmandatario reconoció problemas como listas de espera, infraestructura deteriorada y falta de especialistas en regiones, pero sostuvo que también debe valorarse el trabajo de la mayoría de los funcionarios públicos de salud.
- Cecilia Piñera, quien trabaja en ese hospital, afirmó que Violeta fue atendida con la misma dedicación, preocupación y calidad que cualquier otro niño o niña.
- Piñera señaló que existen brechas y aspectos por mejorar en la salud pública, pero destacó el nivel de la atención pediátrica frente a enfermedades graves y complejas, atribuyéndolo a décadas de políticas públicas y al compromiso de profesionales y trabajadores de la salud.