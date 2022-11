Revisa el plan especial de transporte para el concierto de Harry Styles en Chile

Con su gira Love on Tour, este jueves 1 de diciembre, se presentará el cantante británico Harry Styles, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ante este hito para los fanáticos de la voz de "As it was", el Transporte Público Metropolitano dispondrá de un plan especial de buses reforzando distintos recorridos entre las 23:00 y las 00:00 horas.

El plan estará centrado en refuerzos para los recorridos 210 con destino a Puente Alto y Estación Central y el servicio 104 hacia Providencia. Todos los buses del plan de contingencia estarán identificados con una letra X al lado del número.

El recorrido hacia Puente Alto y hacia Estación Central (por Alameda) se podrán abordar en la parada PE651, ubicada en Enrique Olivares / esq. Colombia. En tanto, el recorrido 104x con destino hacia Providencia estará esperando a los asistentes en la parada PE696 que se encuentra en Enrique Olivares / esq. Av. México.