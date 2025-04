Alerta de nueva estafa por SMS: ‘Tus puntos caducan’ y roba datos bancarios suplantando marcas

Falsificación de marcas o empresas conocidas : El mensaje intenta hacerse pasar por una marca reconocida, pero si no tienes una cuenta o puntos con la marca mencionada, es un indicio de estafa.

Enlaces sospechosos : Las URLs que terminan en dominios poco comunes, como “.xyz”, son generalmente sospechosas. Las empresas legítimas suelen tener dominios más confiables, como “ .com ” o “ .cl ” en este caso.

Solicitudes de datos personales o bancarios : Estos mensajes frecuentemente intentan obtener información sensible como números de tarjeta de crédito, contraseñas u otros datos bancarios .

Errores gramaticales o de formato : En el mensaje se puede ver que hay problemas con la puntuación y el formato (“Full copec:Tus puntos(3782 pts)estan por caducar”), lo cual no es común en comunicaciones oficiales de empresas.

Fuentes no verificables: Los números de teléfono de origen o las direcciones de correo electrónico pueden no coincidir con las oficiales de las empresas que supuestamente envían los mensajes.