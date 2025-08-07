Falta un mes para el horario de verano en Chile: así cambiarán los horarios de amanecer y atardecer

A partir del sábado 6 de septiembre, gran parte del país dejará atrás el horario de invierno (UTC-4) para dar paso al horario de verano (UTC-3), lo que modificará los horarios habituales de salida y puesta del sol.

Aunque no todos lo tienen presente, Chile es uno de los pocos países en América Latina —y en el mundo— que realiza este ajuste horario cada año para aprovechar mejor la luz solar. Este cambio ocurre siempre durante la medianoche del primer fin de semana de septiembre. Según lo establece el decreto 224, “a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2025”, se adelantará la hora oficial en 60 minutos. En términos prácticos, cuando sean las 23:59 del sábado, los relojes deberán pasar directamente a la 01:00 del domingo 7 de septiembre.

Actualmente, el sol sale a las 7:29 y se oculta a las 18:07. Sin embargo, el sitio especializado Time&Date indica que el 6 de septiembre —justo antes del ajuste— el amanecer será a las 6:53 y el atardecer a las 18:28. Ya con el nuevo horario, el domingo 7 de septiembre el día comenzará a las 7:52 y terminará a las 19:29, tomando como referencia la región Metropolitana.

Con este cambio, los días seguirán extendiéndose gradualmente hasta alcanzar el solsticio de verano, momento en que el sol se ocultará alrededor de las 20:56 y saldrá cerca de las 6:25. Luego, los días volverán a acortarse de forma paulatina, tendencia que se acentuará con el nuevo cambio horario previsto para abril de 2026, poco después del equinoccio de otoño.