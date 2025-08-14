Los nuevos recorridos del Tren del Recuerdo en la Región de Valparaíso partirán en estas fechas

El Tren del Recuerdo anunció un nuevo recorrido para la Región de Valparaíso, que partirá desde Santiago con destino a San Antonio, en una actividad destinada a toda la familia.

Cada pasaje incluye ida y vuelta, desayuno, snack por la tarde y diversas actividades a bordo, según informó Tren del Recuerdo.

Los precios del recorrido varía según el salón en el que se compre el asiento:

Salón Turista: 78 asientos reclinables y aire acondicionado, $29.900.

78 asientos reclinables y aire acondicionado, $29.900. Primera Clase: interiores de madera y ventanas que se pueden abrir. Dispone de 76 asientos reversibles según la dirección del tren, ideales para grupos de 4 personas, $31.900.

interiores de madera y ventanas que se pueden abrir. Dispone de 76 asientos reversibles según la dirección del tren, ideales para grupos de 4 personas, $31.900. Súper Salón: capacidad para 30 pasajeros en sofás, amplios ventanales para disfrutar del paisaje, calefacción y dos baños, $39.900.

capacidad para 30 pasajeros en sofás, amplios ventanales para disfrutar del paisaje, calefacción y dos baños, $39.900. Comedor: 12 mesas para 4 personas cada una, $109.000 (incluye 4pasajeros).

Recorridos actuales del Tren del Recuerdo

Además de esta nueva inclusión, el Tren del Recuerdo cuenta con los siguientes otros recorridos disponibles, junto a la fecha en al que partirá su próximo servicio: