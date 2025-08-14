Publicidad
Los nuevos recorridos del Tren del Recuerdo en la Región de Valparaíso partirán en estas fechas

Los nuevos recorridos del Tren del Recuerdo en la Región de Valparaíso partirán en estas fechas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Tren del Recuerdo anunció un nuevo recorrido Santiago-San Antonio para el 26 de julio, con pasajes que incluyen ida y vuelta, comida y actividades.

El Tren del Recuerdo anunció un nuevo recorrido para la Región de Valparaíso, que partirá desde Santiago con destino a San Antonio, en una actividad destinada a toda la familia.

Cada pasaje incluye ida y vuelta, desayuno, snack por la tarde y diversas actividades a bordo, según informó Tren del Recuerdo.

Los precios del recorrido varía según el salón en el que se compre el asiento:

  • Salón Turista: 78 asientos reclinables y aire acondicionado, $29.900.
  • Primera Clase: interiores de madera y ventanas que se pueden abrir. Dispone de 76 asientos reversibles según la dirección del tren, ideales para grupos de 4 personas, $31.900.
  • Súper Salón: capacidad para 30 pasajeros en sofás, amplios ventanales para disfrutar del paisaje, calefacción y dos baños, $39.900.
  • Comedor: 12 mesas para 4 personas cada una, $109.000 (incluye 4pasajeros).

Recorridos actuales del Tren del Recuerdo

Además de esta nueva inclusión, el Tren del Recuerdo cuenta con los siguientes otros recorridos disponibles, junto a la fecha en al que partirá su próximo servicio:

  • Santiago – Temuco: jueves 14 de agosto, 21:40 horas
  • Temuco – Santiago: domingo 17 de agosto, 17:55 horas

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma web del evento, CLIC AQUÍ. Además, los niños que midan hasta 1 metro y 10 centímetros no pagan, permitiendo que cada adulto viaje con un máximo de un menor.

Por otra parte, no está permitido viajar con mascotas, salvo en los recorridos entre Santiago y Temuco, donde se autorizan perros y gatos dentro de un canil rígido, con un costo de $10.000 por animal.

