Bono al Trabajo de la Mujer: conoce el beneficio para trabajadoras del 40% más vulnerable

El Estado, a través del Instituto de Previsión Social (IPS), entrega un aporte económico exclusivo para mujeres trabajadoras que pertenezcan al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH). Se trata del Bono al Trabajo de la Mujer, un beneficio que puede recibirse de forma mensual o anual.

Este bono que puede alcanzar los $678 mil, está regulado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el cual establece una serie de requisitos para acceder al aporte.

Requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer está pensado y dirigido para las mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que cumplan los siguientes dos requisitos:

Trabajar de manera independiente o dependiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Además, el beneficio tiene un tope de ingresos que varía según la modalidad de pago escogida:

Para el pago anual , se considera a quienes no superen los $7.948.180 al año.

En el pago mensual, el límite de ingresos es de $635.651 brutos.

El monto recibido también depende del nivel de renta y del tipo de pago seleccionado. Por ejemplo, si tus ingresos anuales son inferiores a $3.390.139, podrías recibir hasta $678.028 al año. En el caso del pago mensual, el máximo asciende a $44.157.

Cómo obtener el Bono al Trabajo de la Mujer

El pago puede realizarse directamente en la CuentaRut de BancoEstado u otra cuenta bancaria a nombre de la beneficiaria.

También es posible retirar el dinero en efectivo en sucursales de BancoEstado o ServiEstado, presentando la cédula de identidad vigente.

Revisa con tu Rut si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer, puedes acceder con tu Rut en el sitio web de Sence, CLIC AQUÍ e ingresar los datos solicitados.