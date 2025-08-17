Subsidio DS19: revisa el monto máximo para el costo de la vivienda

El Estado ofrece diversas ayudas para facilitar que las personas puedan acceder a su primera vivienda, entre ellas el subsidio DS19. Este beneficio está disponible para quienes cumplen ciertos requisitos y cuentan con la capacidad de complementar el aporte estatal. Las familias que poseen este subsidio pueden utilizarlo para comprar viviendas dentro de proyectos habitacionales que ofrezcan unidades con valores acordes a su beneficio.

Cuánto puede costar la vivienda con el Subsidio DS19

En el caso de que no exista deuda hipotecaria, se puede acceder a una vivienda de hasta 1.100 UF. Si el inmueble en cuestión está ubicado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, Provincia de Chiloé y las comunas de Palena, Isla de Pascua y Juan Fernández el valor máximo puede llegar hasta las 1.200 UF. Eso sí, si no existen viviendas de 1.100 UF, excepcionalmente, se puede optar a una vivienda de 1.400 UF.

Cómo buscar propiedades con Subsidio DS19

Una plataforma de BancoEstado dispone de un buscador de proyectos habitacionales acogidos al Subsidio DS19.

En el sitio web, CLIC AQUÍ, el usuario puede buscar propiedades según región, comuna, tipo de propiedad (departamento o casa, entre otros), valores y características, por mencionar algunos filtros.

Al seleccionar alguna alternativa de interés, la persona accederá a la descripción de la propiedad, los servicios que hay a su alrededor y las facilidades que hay para comprarla.