Frente frío traerá nevadas inusuales a la Región Metropolitana y zonas de la cordillera central

Se comenta que un nuevo frente frío podría traer nevadas poco habituales en distintas zonas del país durante esta semana. Entre las áreas incluidas se encuentra el territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y Biobío, donde incluso la Región Metropolitana podría acumular entre 20 y 30 centímetros de nieve en sectores específicos.

El fenómeno se dejaría sentir desde la mañana del jueves 21 hasta la mañana del viernes 22 de agosto, principalmente en la precordillera, con riesgos asociados al desplazamiento. En la cordillera de la zona central se prevé que la acumulación supere el metro de nieve sobre los 3.000 metros, alcanzando también algunos sectores altos de la cordillera de la Costa.

En Santiago, se mencionan como posibles escenarios de nevadas las zonas altas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto y Pirque. Sin embargo, no sería de forma generalizada, ya que dependerá de factores climatológicos locales. Un aspecto determinante es la baja isoterma cero, cercana a los 1.200 metros, lo que favorecería la presencia de nieve o aguanieve.

Se prevé, además, que la nieve pueda llegar a cotas aún más bajas en el sur del país, registrándose entre los 600 y 800 metros de altura debido al marcado descenso térmico.