Reforma de pensiones: así funcionará el Beneficio por Años Cotizados desde 2026

Dentro de las medidas que contempla la reforma previsional, se incorporó el Beneficio por Años Cotizados, un aporte destinado a reconocer el tiempo que las personas han contribuido al sistema de pensiones, mediante un pago mensual adicional a la jubilación ya recibida.

A diferencia de otros apoyos, este beneficio no requiere postulación, ya que será asignado automáticamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas. Su entrega comenzará en enero de 2026.

Desde qué edad se entrega el Beneficio por Años Cotizados

El beneficio estará disponible desde los 65 años de edad, siempre que la persona ya esté pensionada en una AFP o en una compañía de seguros y registre:

Mujeres: al menos 120 meses (10 años) de cotización.

Hombres: al menos 240 meses (20 años) de cotización.

Cuánto dinero entrega el beneficio

El Beneficio por Años Cotizados entrega 0,1 UF mensual por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF al mes, equivalente a 25 años de aportes.

El monto se suma de forma directa a la pensión de cada beneficiario. Los primeros pagos se realizarán en enero de 2026 a quienes ya estén pensionados y tengan 65 años o más.

En el caso de quienes se jubilen después de esa fecha, el aporte se incorporará en conjunto con su primera pensión.