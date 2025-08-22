Santiago se prepara para lluvias intensas, nieve y un brusco descenso térmico

La Región Metropolitana se alista para enfrentar un evento meteorológico de gran magnitud que traerá lluvias intensas, nevadas en sectores poco habituales y temperaturas mínimas extremas.

El sistema frontal, que comenzó a dejar precipitaciones durante la noche del jueves, continuará afectando a la capital durante la jornada del viernes. Según el modelo de referencia del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), las temperaturas oscilarán entre 0 y 3 °C en Quinta Normal, con precipitaciones que podrían superar los 60 mm acumulados en el centro de Santiago.

Nieve en sectores inusuales y aguanieve en la ciudad

El descenso de la isoterma cero hasta los 1000 metros de altitud permitirá la caída de nieve en la precordillera y, eventualmente, aguanieve en algunos sectores de la ciudad. En la cordillera, los acumulados de nieve podrían superar el metro de espesor, tiñendo de blanco el amanecer del sábado.

Fin de semana con heladas históricas

Tras el paso del frente, una masa de aire polar se instalará en la capital, dejando temperaturas mínimas que podrían alcanzar valores históricos. Para la madrugada del sábado, se esperan heladas generalizadas en toda la región.

Quinta Normal: entre -3 y -5 °C.

Lo Barnechea y Vitacura: hasta -8 °C.

San José de Maipo: cercano a -9 °C.

Este brusco cambio marcará una pausa en las condiciones primaverales que habían predominado en las últimas semanas, consolidando la presencia del invierno en la zona central del país.

Recomendaciones

Las autoridades y expertos recomiendan extremar las precauciones frente a las bajas temperaturas, especialmente en adultos mayores, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se llama a conducir con precaución por posibles anegamientos y presencia de nieve en rutas precordilleranas.

Santiago vivirá en los próximos días un evento invernal inusual, con la combinación de lluvias intensas, nevadas en sectores poco frecuentes y temperaturas mínimas extremas que podrían convertirse en récords para este 2025.