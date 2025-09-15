Región Metropolitana estrena renovada Ruta de la Memoria con 46 hitos históricos

El Ministerio de Bienes Nacionales presentó la actualización de la Ruta de la Memoria en la Región Metropolitana, un recorrido que reúne 46 sitios distribuidos en cinco circuitos, destinados a recordar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la capital.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, resaltó la relevancia de estos espacios y el trabajo del Gobierno para ampliar su cobertura.

“Al inicio de nuestro Gobierno existían cuatro Rutas de la Memoria. Me complace anunciar que hoy, tras tres años, hemos alcanzado ocho rutas de la memoria, y estamos trabajando para lanzar otras dos en Los Lagos y Biobío. Adicionalmente, tenemos el deseo, creo que vamos a lograrlo, de que en todas las regiones haya sitios de memoria recuperados y también administrados por organizaciones de derechos humanos locales”, señaló Figueroa.

Mapa rutas de memoria

Durante la ceremonia de lanzamiento, realizada en el Museo de la Memoria, se firmó un convenio que permite entregar material gráfico y audiovisual elaborado por el fotógrafo Cristian Acosta y el audiovisual Juan Pablo Riveros, documentando 14 sitios de memoria. Este material quedará resguardado y podrá ser difundido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

La primera Ruta de la Memoria en la Región Metropolitana se diseñó en 2007, en el marco de políticas públicas de reparación relacionadas con las violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Desde entonces, se ha buscado poner en valor, identificar y visibilizar un patrimonio doloroso necesario para la ciudadanía.

La renovada Ruta de la Memoria cruza cinco de las seis provincias y 24 de las 52 comunas de la Región Metropolitana, con una extensión aproximada de 250 kilómetros. Entre los hitos destacados se encuentran el Palacio de La Moneda, el Estadio Nacional, y sitios de memoria como Villa Grimaldi, Londres 38, 3 y 4 Álamos y la Casa de Memoria José Domingo Cañas.

Toda la información para recorrer la Ruta está disponible en el sitio oficial de la Ruta de la Memoria, CLIC AQUÍ.