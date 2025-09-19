Fonda de San Bernardo 2025: música, cueca y tradiciones en la Medialuna de Nos

Entre el 18 y el 20 de septiembre, la Medialuna de Nos será escenario de la Fonda de San Bernardo, una celebración dieciochera que reunirá gastronomía típica, competencias y un amplio cartel musical.

El programa contempla un campeonato abierto de cueca con premios en efectivo, disponible para las categorías Adultos e Infantil, cada una con 20 parejas en competencia. Quienes deseen más información pueden escribir al WhatsApp +56 9 8273 9010. Desde la organización se destacó que se tratará de una actividad con enfoque familiar y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Música en vivo

La programación musical arranca el 18 de septiembre, con shows de Rancheros de Peña, Las Voces de la Cumbia, Los Kuatreros del Sur, Enigma Tropical, El Maniaco, The Boost, Caña Brava, Kllejeros, Rancheros Peñalolén, Huaso Diablo, La Combo Cumbiera y Media Naranja.

El 19 de septiembre el escenario recibirá a Enigma Tropical, Anónimos de la Cumbia, Los Kuatreros del Sur, Kllejeros, Perros Chatos, Media Naranja, Pastor López Jr., Reflejo Azul, El Maniaco, The Boost, Huaso Diablo, Las Voces de la Cumbia y La Combo Cumbiera.

Para cerrar, el 20 de septiembre se presentarán Kllejeros, Las Voces de la Cumbia, Los Kuatreros del Sur, El Maniaco, The Boost, La Combo Cumbiera, Anónimos de la Cumbia, Media Naranja, Huaso Diablo, Enigma Tropical y Caña Brava.

El repertorio reúne a destacados exponentes de la ranchera, el folclor y la cumbia, conformando una oferta diversa pensada para distintos públicos.

Entradas y horarios

Los tickets ya se encuentran disponibles a través de Entrada en Línea, CLIC AQUÍ, con un valor general de $5.000. Las jornadas comenzarán diariamente desde el mediodía.