Las mejores empanadas de pino en Santiago 2025: precios, ubicaciones y dónde comprarlas
“Empanadas Don Guille” fue elegida la mejor del Gran Santiago en el concurso 2025, donde se cataron más de 70 variedades de pino.
Septiembre ya comenzó y con él, las esperadas Fiestas Patrias 2025. En estas celebraciones, la gastronomía chilena ocupa un lugar central, y las empanadas de pino se mantienen como uno de los platos favoritos.
El pasado sábado 30 de agosto, el Hotel Plaza San Francisco acogió la vigésima segunda edición del concurso que premia a la mejor empanada del Gran Santiago. El evento, organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, junto a Gato, Típico Chileno y VSPT Wine Group, reunió más de 70 empanadas que fueron sometidas a una cata a ciegas.
Un jurado especializado evaluó sabor, textura y preparación, y al final, el primer lugar fue para “Empanadas Don Guille”, ubicado en Gorbea 2554, Santiago Centro.
El ranking completo dejó el siguiente resultado:
1.Don Guille (Gorbea 2554, Santiago Centro): $2.500
2. Sazón Vitacura (Av. Vitacura 7130, Vitacura): $2.800
3. Rosalía (Pastor Fernández 15521, Lo Barnechea): $3.300
4. La Temucana (Peñalolén): $3.200
5. Las Hermanas (Las Condes): $3.300
5.Bendición Emporio (San Joaquín): $2.000
5. Holz (Las Condes): $2.090
6.Prem de Bokato (Providencia): $3.300
7.Paula A (Las Condes): $3.180
8. Belly (La Reina): $3.200
8. San Camilo (Santiago Centro): $2.490
9. Cardamomo (Ñuñoa): $3.100
10.Pan y Miel (Ñuñoa): $2.950
11.Ña Matea (Recoleta): $3.100
Con esta premiación, las Fiestas Patrias se preparan para recibir a miles de personas que buscarán celebrar con las mejores empanadas de la capital.