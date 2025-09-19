Si vas a viajar desde Santiago en Fiestas Patrias, revisa las medidas y restricciones
El MOP y VíasChile aplicarán medidas viales y descuentos en peajes para gestionar la salida y retorno de más de 1 millón de vehículos en Fiestas Patrias.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, informó sobre el plan de gestión vial que se aplicará en las principales rutas durante las Fiestas Patrias, con el fin de enfrentar la alta circulación vehicular prevista para esos días.
Según detalló la autoridad, se proyecta que 1.089.919 automóviles abandonen la Región Metropolitana, lo que representa un incremento considerable en comparación con semanas habituales.
En cuanto a los momentos más complejos para transitar, la ministra precisó que los flujos más altos se concentrarán el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.
“Las medidas buscan garantizar la seguridad de los viajes y mejorar las condiciones de desplazamiento en jornadas donde se concentra un número excepcional de automóviles”, señaló López al presentar las disposiciones que regirán durante el feriado.
Medidas especiales en carretera
- Salida de la Región Metropolitana:
- Retorno a la Región Metropolitana:
El Grupo VíasChile aplicará la misma iniciativa en la plaza de peaje Las Vegas, ubicada en la Ruta 5 Norte. La rebaja estará activa el sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 entre las 07:00 y las 09:00 horas; además, el sábado 20 desde las 07:00 hasta las 13:00 horas y el domingo 21 de 07:00 a 10:00 horas.
El beneficio consiste en un 50% de descuento en la tarifa para camiones con dos o más ejes.
- Salida de la Región Metropolitana:
- Retorno a la Región Metropolitana:
El Grupo VíasChile aplicará esta misma medida en la plaza de peaje Las Vegas, ubicada en la Ruta 5 Norte, durante el sábado 13, miércoles 17, jueves 18, sábado 20 y domingo 21, en el horario de 00:00 a 07:00 horas.
Restricción para el tránsito de camiones
- Salida de la Región Metropolitana:
- Retorno a la Región Metropolitana: