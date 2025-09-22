Publicidad
Justificativo oficial por atrasos en Metro de Santiago: descárgalo aquí

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Entérate del estado actualizado del Metro de Santiago tras el cierre y restablecimiento parcial de estaciones en la Línea 1 este 22 de septiembre, y cómo obtener el justificativo oficial para atrasos, con información clave para usuarios y trabajadores.

Este lunes 22 de septiembre, Metro de Santiago informó la suspensión del funcionamiento de cuatro estaciones en la Línea 1: Universidad de Los Andes (U.L.A), República, Los Héroes y La Moneda. Por ello, el servicio opera entre San Pablo/Estación Central y de Universidad de Chile a Los Dominicos, afectando la conexión habitual para miles de usuarios.

Además, la Línea 2 presenta retrasos en su frecuencia habitual debido a la suspensión del servicio exprés en esa línea. Para mitigar el impacto, Red Movilidad activó buses de apoyo que realizan circuitos paralelos a la Línea 1 entre Estación Central y Baquedano.

Se recomienda a los usuarios mantener seguimiento en los canales oficiales del Metro y Red Movilidad para obtener información en tiempo real y planificar sus trayectos.

Justificativo oficial por atrasos en Metro de Santiago

Metro de Santiago mantiene vigente el justificativo oficial para que los usuarios afectados puedan presentar en sus trabajos o estudios, explicando los retrasos ocasionados por la suspensión del servicio.

Accede directamente al justificativo oficial de Metro de Santiago AQUÍ.

