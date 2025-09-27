Publicidad
Lluvia y nieve regresan a Santiago este viernes: revisa cuántos milímetros caerán

Lluvia y nieve regresan a Santiago este viernes: revisa cuántos milímetros caerán

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Lluvia y nieve regresan este viernes 26 a Santiago tras un brusco cambio de temperaturas; el frente dejará acumulados menores y breve duración.

La Región Metropolitana se prepara para un nuevo evento meteorológico que pondrá fin a la seguidilla de días cálidos. Según proyecciones de Meteored, un frente ingresará el viernes 26 de septiembre, acompañado de precipitaciones en la capital y nevadas en la zona cordillerana.

El portal especializado adelantó que se avecina un “cambio brusco” en las condiciones climáticas, con un paso notorio de calor a bajas temperaturas. “Otro día invernal”, señaló el sitio en su reporte.

Durante la madrugada del viernes, se registrarían chubascos dispersos en Santiago. El inicio más marcado de la lluvia está previsto alrededor de las 15:00 horas, aunque el horario exacto podría variar conforme se acerque la jornada.

Las estimaciones apuntan a que las precipitaciones en el centro de la capital fluctúen entre 1 y 6 milímetros, con mayores registros posibles en sectores del sur y la cordillera. A pesar de la llegada del frente, se espera que el fenómeno sea breve: el sábado 27 retornará el cielo parcial en gran parte de la región, con una máxima cercana a los 23°C, según la Dirección Meteorológica de Chile.

