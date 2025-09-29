Teatro a Mil 2026: conoce las funciones y preventa de entradas

El Festival Internacional Teatro a Mil prepara desde ya lo que será su trigésima tercera edición, que tendrá lugar del 3 al 25 de enero de 2026 en Santiago y en distintas regiones del país. Con el lema “SÍ IMPORTA”, el encuentro busca subrayar la relevancia de la cultura y las artes escénicas en la construcción de una sociedad inclusiva y democrática.

Para esta próxima versión ya se han dado a conocer los tres primeros montajes internacionales que conformarán la cartelera. Desde Italia, el Piccolo Teatro di Milano presentará Tengo miedo torero, bajo la dirección de Claudio Longhi, obra basada en la novela de Pedro Lemebel que se exhibirá en el Teatro Nacional Chileno.

Desde España y Reino Unido llegará A Macbeth Song, una propuesta de The Tiger Lillies junto a la compañía La Perla 29, que reinterpreta el clásico de Shakespeare en un tono sombrío y poético, con funciones programadas en el Teatro Universidad de Chile.

En tanto, la compañía irlandesa Teaċ Daṁsa debutará en el certamen con MÁM, un montaje que combina danza contemporánea y música tradicional, integrando en escena a más de 30 artistas. Este espectáculo tendrá lugar en el Teatro Municipal de Las Condes, marcando la primera participación de Irlanda en la historia del festival.

La edición 2026 también rendirá un tributo especial al dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra, en reconocimiento a su contribución a la escena teatral nacional.

Venta de entradas Teatro a Mil 2026

Las entradas ya se encuentran en Ticketplus.cl, con una preventa que ofrece hasta 50% de rebaja para compras con tarjetas del banco patrocinador y un 40% para público general, disponible hasta el 22 de octubre o mientras haya disponibilidad.

Además, el Pase Festival permite acceder a funciones con descuentos y beneficios adicionales para quienes busquen vivir la experiencia completa.

Accede al sitio de TicketPlus AQUÍ.