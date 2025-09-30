Descuentos vigentes en combustibles durante septiembre: revisa cómo aprovecharlos

Estos son los beneficios exclusivos en combustible al pagar con tu app Copec y una tarjeta asociada, según la información del afiche recibido:

Beneficios y Medio de Pago

Lunes: Hasta $100/litro de descuento con tarjetas Consorcio y Scotiabank. Tarjeta Clásica y Platinum: $50/litro de descuento. Tarjeta Black: $100/litro de descuento.

Martes: $100/litro de descuento con tarjetas de crédito Mastercard (Banco Internacional Clásica, Gold y Black).

Miércoles: Hasta $100/litro de descuento con tarjetas de crédito Visa Scotiabank.

Jueves: 7% de cashback con tarjetas de crédito BCI.

Domingo: $50/litro de descuento con tarjetas Mastercard.



Copec Pay: $10/litro de descuento todos los días.

Estos descuentos aplican exclusivamente para quienes pagan a través de la app Copec con la tarjeta correspondiente asociada.

Accede a todos los descuentos de Copec AQUÍ.