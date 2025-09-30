Publicidad
Subsidio de agua potable: revisa cuáles son los requisitos y cómo postular al beneficio

Subsidio de agua potable: revisa cuáles son los requisitos y cómo postular al beneficio

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Subsidio al agua y alcantarillado ayuda a familias vulnerables, cubriendo hasta 85% de la cuenta y renovable por hasta tres años.

El Subsidio al pago del consumo de agua potable y del servicio de alcantarillado entrega un alivio económico a los hogares más vulnerables del país, contribuyendo a que estos no deban destinar una parte significativa de sus ingresos al pago de servicios básicos. El beneficio puede cubrir entre un 25% y un 85% del valor total de la cuenta, de acuerdo con la situación socioeconómica de cada familia.

Requisitos para acceder al beneficio

Entre los requisitos para acceder al subsidio se consideran:

  • Residir permanentemente en la vivienda donde se solicita (ya sea como propietario, arrendatario, usufructuario o allegado externo)
  • Contar con conexión a la red de agua potable
  • Estar registrado en el Registro Social de Hogares (RSH)
  • Ser jefe o jefa del hogar

Además, se debe estar al día en los pagos del servicio o contar con un convenio de pago si existe deuda, y cumplir con el criterio de incapacidad de pago, que implica destinar más del 5% de los ingresos mensuales a la cuenta.

Cómo postular al Subsidio del Agua

La postulación se realiza de manera presencial en la municipalidad correspondiente al domicilio del solicitante. Es necesario presentar la última boleta de agua pagada; en caso de mora, se debe adjuntar el convenio de pago si ya se ha establecido. El trámite es gratuito y está disponible durante todo el año.

Quienes obtengan el beneficio podrán cubrir una porción del consumo mensual de hasta 13 metros cúbicos de agua y alcantarillado. El subsidio tiene una duración máxima de tres años y puede renovarse por un periodo adicional de hasta tres años, siempre que se mantengan los requisitos; la renovación no es automática y debe gestionarse nuevamente en la municipalidad.

