La Noche de Museos gratuitos 2025 confirma fecha y abre inscripciones para espacios culturales

El próximo viernes 24 de octubre se llevará a cabo la nueva edición de la Noche de Museos 2025, jornada que invita a museos, salas de exposición y centros culturales a extender su horario y recibir gratuitamente a la comunidad en diversas regiones del país.

La programación contempla visitas guiadas, muestras interactivas, talleres, charlas y actividades inclusivas pensadas para públicos de todas las edades, en un entorno nocturno y seguro que promueve la participación de familias, estudiantes y personas interesadas en las artes y el patrimonio.

Cómo inscribirse en la Noche de Museos 2025

Desde el viernes 26 de septiembre hasta el martes 21 de octubre, las instituciones culturales que deseen formar parte de la iniciativa podrán registrarse en la plataforma oficial. Las entidades inscritas tendrán acceso a material gráfico de difusión, apoyo de voluntariado y la posibilidad de contar con intérpretes en lengua de señas chilena —con fecha límite de solicitud hasta el 14 de octubre—, medidas que buscan fortalecer la accesibilidad y el alcance de las actividades.

Origen y consolidación

La Noche de Museos es la evolución de Museos de Medianoche, encuentro que surgió en 2002 en el barrio Lastarria de Santiago y que, tras su relanzamiento en 2024 bajo la actual denominación, registró más de 110 mil visitas y sumó la participación de 200 recintos culturales a lo largo del país. Hoy se posiciona como una de las celebraciones culturales nocturnas más significativas del calendario nacional.

Voces oficiales

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, subrayó el espíritu comunitario y descentralizado del evento:

“Esta nueva versión de Noche de Museos es una invitación para que estos espacios abran en horario extendido, pero también para que las familias se organicen, agenden esta fecha y puedan acceder a recintos que por distintas razones quizás no han podido visitar. El año pasado tuvimos una versión muy exitosa y esperamos que se pueda repetir ese mismo espíritu”, señaló la autoridad.