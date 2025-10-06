Gratuidad 2026: Conoce cómo acceder a este beneficio estudiantil a través del FUAS

El inicio del proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) para el año académico 2026 comenzó el pasado 1 de octubre, permitiendo a los estudiantes acceder a beneficios que financian matrícula y aranceles en carreras de pregrado. Este apoyo está disponible únicamente en instituciones de educación superior adheridas al sistema de Gratuidad.

Actualmente, 68 instituciones participan, incluyendo universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Para revisar la lista completa, puedes hacerlo CLIC AQUÍ.

Requisitos para postular a Gratuidad 2026

Para recibir este beneficio, los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

Estar dentro del 60% de la población con menores ingresos según el Registro Social de Hogares.

Matricularse en una institución adscrita a Gratuidad y en una carrera presencial de pregrado.

No contar con un título profesional o licenciatura terminal previa. Aquellos con licenciatura podrán acceder únicamente a programas que otorguen título de profesor o educador, sin superar cuatro semestres. Quienes posean un título técnico de nivel superior podrán postular a carreras que conduzcan a un título profesional.

No haber excedido la duración nominal de la carrera si ya son estudiantes de educación superior.

Poseer nacionalidad chilena, o ser extranjeros con residencia definitiva o temporal vigente. En el caso de residencia temporal, se requiere haber completado enseñanza media en Chile.

Cómo postular a becas y créditos con el FUAS

La postulación se realiza a través de la plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior. Para iniciar, los estudiantes deben presionar “Iniciar Sesión” en el sitio correspondiente; quienes no tengan cuenta, deberán registrarse. ClaveÚnica no es necesaria para este proceso. Para acceder a la plataforma, CLIC AQUÍ.

El calendario de postulación para 2026 incluye:

1 al 22 de octubre 2025: Plazo para completar el FUAS.

17 de diciembre 2025: Entrega de Información de Nivel Socioeconómico.

15 de enero 2026: Resultados de preselección y renovantes potenciales.

10 de marzo 2026: Resultados de asignación.

10 al 25 de marzo 2026: Periodo de apelación.

Otros beneficios disponibles al postular por FUAS

Además de la Gratuidad, los estudiantes podrían acceder a distintos beneficios: