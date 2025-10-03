Renovado SUV llega a Chile con versión híbrida y eficiencia y tecnología de última generación

El mercado automotriz sigue incorporando alternativas más sostenibles y preocupadas por el medioambiente. Y ahora, con el propósito de fortalecer su presencia en el segmento SUV —el de mayor crecimiento en Chile en la última década— y consolidar su compromiso con la movilidad sostenible, Renault lanzó en el país el nuevo Koleos, el tercer modelo de su gama electrificada E-Tech, diseñado para brindar una experiencia superior a sus usuarios.

Se trata de un SUV de gran tamaño que integra el Renault International Game Plan 2027, un plan global con una inversión de tres mil millones de euros destinado al lanzamiento de ocho nuevos modelos fuera de Europa. El Koleos combina sofisticación, eficiencia energética, tecnología avanzada y máxima seguridad (5 estrellas KNCAP), marcando además el ingreso de Renault al segmento Full Hybrid en Chile.

Espacio y confort de primer nivel para todos los ocupantes

El Renault Koleos mide 4.778 mm de largo, 1.881 mm de ancho y 1.686 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.820 mm. Estas dimensiones permiten un interior espacioso y sofisticado, con materiales premium, iluminación ambiental ajustable, asientos con memoria programable, acabados exclusivos según versión y una insonorización optimizada que garantiza confort para sus cinco ocupantes.

La segunda fila de asientos del Koleos destaca por ofrecer 320 mm de espacio para las rodillas, uno de los más amplios de su segmento, asegurando un confort superior para los pasajeros. Su maletero cuenta con 574 litros de capacidad (545 litros en la versión Esprit Alpine E-Tech), ampliables hasta 1.990 litros al abatir los asientos traseros.

Potencia y eficiencia para todos los estilos de conducción

La versión Esprit Alpine E-Tech del Renault Koleos incorpora un tren motriz híbrido que combina un motor turbo de 1,5 litros con dos propulsores eléctricos, alimentados por una batería de ion-litio de 1,64 kWh y una transmisión híbrida DHT Pro. Este sistema entrega 241 hp y 350 Nm de torque, ofreciendo una conducción ágil, silenciosa y eficiente, permitiendo desplazarse en modo eléctrico hasta el 75% del tiempo. Se trata del primer modelo Full Hybrid de la marca en Chile, con autonomía superior a 1.000 km y consumos homologados de 24,4 km/l en ciudad, 17,2 km/l en ciclo mixto y 14,6 km/l en carretera.

La versión Techno, en tanto, monta un motor turbo de 2 litros con 235 hp y 320 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Esta variante alcanza consumos de 9,4 km/l en ciudad, 12,7 km/l en ciclo combinado y 15,8 km/l en carretera.

Tecnología, confort y seguridad de última generación

El nuevo Renault Koleos ofrece tecnología de vanguardia y confort avanzado en todas sus versiones. Entre sus funciones destacan el control gestual para ajustar el volumen, visualización de cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas del sistema (FOTA), que mantienen el software siempre al día. Además, incorpora climatizador tri-zona, gran techo panorámico eléctrico, luces LED Pure Vision, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, asientos traseros calefaccionados, llantas bitono de 19” (20” en la versión Esprit Alpine E-Tech) y cinco modos de conducción: Eco, Confort, Sport, Snow y AI (inteligencia artificial).

La versión Esprit Alpine E-Tech añade Head Up Display (HUD), volante calefaccionado con costuras e insignia Esprit Alpine, tapizado de cuero alcántara premium con bordado exclusivo, y un sistema de sonido Bose® de 10 parlantes con subwoofer, tres micrófonos y cancelación activa de ruido (ANC), siendo el único SUV de su categoría con esta tecnología.

En materia de seguridad, el Koleos cuenta con hasta 29 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), incluyendo control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, alcanzando un nivel de conducción semiautónoma de nivel 2. Además, dispone de cámara de visión de 540° con chasis transparente, siete airbags, chasis de alta resistencia y estacionamiento autónomo en paralelo, perpendicular o diagonal.

El modelo ya está disponible en Chile con cinco colores, incluyendo Cobre Mineral para la versión Techno y Gris Satinado para la Esprit Alpine E-Tech. Los precios parten en $29.990.000 para la variante a gasolina y llegan a $38.490.000 para la híbrida, con garantía de 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.