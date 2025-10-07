Cyber Monday Chile: guía definitiva sobre cómo encontrar los mejores descuentos en tecnología

Knasta se posiciona como la plataforma más completa para el Cyber Monday 2025. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar más de 750.000 productos en más de 40 tiendas chilenas, ofreciendo funcionalidades clave como:

Historial de precios detallado con gráficos de evolución de hasta 3 meses

La plataforma es especialmente valiosa durante eventos como el Cyber Monday, ya que permite identificar si una oferta representa un descuento real o si el precio fue inflado días antes del evento.

SoloTodo